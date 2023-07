Des comportements dangereux peu sanctionnés à Montréal

Les automobilistes qui frôlent des cyclistes ou qui ouvrent leur portière sans surveiller la présence de vélos sur la chaussée sont peu sanctionnés par la police de Montréal. Ce type d’infraction est relativement stable depuis les dernières années, ou même en baisse dans certains cas, révèlent des statistiques rendues publiques par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics.

En moyenne, 20 contraventions par année ont été données par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à des conducteurs ayant dépassé des cyclistes de trop près ou trop vite, depuis 2017. Quant aux constats d’infraction pour risque d’emportiérage — le fait d’ouvrir une portière de voiture pouvant bloquer le passage d’un vélo —, ils sont en légère baisse, passant de 61 à 38 pour la période s’échelonnant de 2013 à 2022. Pour les mêmes années, le total des infractions commises par des automobilistes qui pourraient mettre en danger les cyclistes et qui incluent aussi, par exemple, le non-respect d’une ligne d’arrêt ou l’utilisation du cellulaire au volant a chuté de 92 091 à 46 899.

Quant au nombre d’infractions commises par des cyclistes — comme l’absence de réflecteurs ou de lumières sur un vélo, le non-respect des feux rouges ou de la signalisation, la circulation sur les trottoirs, le port d’écouteurs ou l’utilisation du cellulaire —, il a pratiquement été divisé par deux à Montréal depuis 2018.

« Une augmentation ou une diminution des infractions peut être autant liée à une variation réelle du comportement lié à l’infraction qu’une variation de la présence et du zèle des policiers », explique Nicolas Saulnier, professeur titulaire au Département des génies civil, géologique et des mines à Polytechnique Montréal.

Selon lui, il est « peu probable » que tous ces types d’infractions — tant de la part des cyclistes que des automobilistes — diminuent ainsi, au même moment. Un avis que partage Mario Grenier, un cycliste d’expérience de la région montréalaise. C’est lui qui a obtenu les statistiques du SPVM sur les infractions au Code de la sécurité routière au cours de la dernière décennie. « Ce serait étonnant que l’importante baisse soit uniquement attribuable à une augmentation significative du respect [du Code de la sécurité routière] », dit-il.

Au moment où ces lignes étaient écrites, le SPVM n’avait pas été en mesure de répondre aux questions du Devoir.

La « pointe de l’iceberg »

Plus précisément, la baisse a été observée dans presque toutes les infractions commises par les cyclistes ou par les automobilistes. Une exception cependant : les contraventions remises à des automobilistes se garant sur une piste cyclable sont en forte hausse, passant de 98 à 314 depuis 2013.

Le fait que [les chiffres] soient si faibles, c’est problématique. Ce n’est vraiment que la pointe de l’iceberg.

Louis Lalonde, chargé de projet chez Vélo Québec, estime que le nombre de constats délivrés par le SPVM est peu représentatif de la réalité vécue au quotidien par les cyclistes. « Le fait que [les chiffres] soient si faibles, c’est problématique. Ce n’est vraiment que la pointe de l’iceberg », s’inquiète-t-il.

Pourtant, dès 2019, les policiers à vélo ont commencé à utiliser un dispositif leur permettant de mesurer la distance avec les automobiles lorsqu’ils se font dépasser par ces dernières. Une mesure qui n’a visiblement pas porté ses fruits, vu le faible nombre d’infractions rapportées depuis, d’après Louis Lalonde.

« Se faire frôler à vélo quand il n’y a pas de piste cyclable complètement séparée, ça arrive souvent », affirme-t-il. « Il y a une attention particulière qui devrait être donnée à ce genre d’infraction, et la raison est fort simple : ce sont des situations qui peuvent entraîner des blessures graves et la mort. »

Un besoin de sécurité des cyclistes

Concernant les cyclistes qui roulent sur les trottoirs, bien que les statistiques soient en baisse depuis dix ans, elles restent toujours relativement élevées (autour de 400 en moyenne pour les trois dernières années, contre 1456 en 2013).

À ce sujet, le Code de la sécurité routière spécifie que « le cycliste ne peut circuler sur un trottoir, sauf en cas de nécessité ou à moins que la signalisation ne le prescrive ou ne le permette ».

Ces cas de nécessité sont, par exemple, lorsqu’un camion de déménagement, une voiture en panne, des travaux ou un rétrécissement de la voie obligent le cycliste à quitter la chaussée, explique Gino Desrosiers, porte-parole de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Pour les situations où la rue est simplement étroite, en revanche, la décision revient au policier, précise-t-il.

« Il y a une question arbitraire dans l’application de cette mesure-là », déplore Louis Lalonde, de Vélo Québec. « Souvent, à vélo, rouler sur les trottoirs, ce n’est pas un acte de rébellion, c’est une recherche de sécurité », souligne-t-il. « Ce qu’on constate dans la littérature scientifique, c’est que souvent, lorsqu’on va avoir beaucoup de gens qui roulent sur le trottoir et qu’on met un aménagement cyclable, ça chute drastiquement, car les gens sont plus confortables. »

Des solutions ?

Pour éviter de se retrouver dans une situation dangereuse, « le cycliste a le droit de circuler assez loin des autos garées », précise le porte-parole de la SAAQ. « Et si en tant qu’automobiliste, on n’est pas capable de le dépasser de façon sécuritaire […], il faut rester derrière le cycliste. »

Des efforts supplémentaires devraient aussi être faits pour mieux protéger les cyclistes, selon Louis Lalonde : « Le déploiement de forces policières fait partie de l’arsenal de mesures pour qu’on ait une meilleure cohabitation et une meilleure sécurité sur la route, mais ce n’est pas l’unique front. Ça se fait avec le développement de bonnes infrastructures, et des campagnes de sensibilisation. »

De façon plus générale, « ce type de conflit entre les véhicules, automobiles, vélos, scooters, ça va être de plus en plus courant », affirme Paula Negron-Poblete, professeure à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal. « Il y a de plus en plus de modes [de transport], mais la rue, elle, n’a pas changé. Et elle n’a pas été pensée pour ça. Il va falloir avoir une réflexion sur le partage de cet espace. »

Avec Jean-Louis Bordeleau