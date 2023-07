La surreprésentation carcérale des Autochtones perdure

Les Autochtones sont depuis des décennies surreprésentés derrière les barreaux, ce que dénoncent militants et observateurs. Mais les causes de ce déséquilibre sont multiples, et les solutions, complexes.

De tous les Canadiens qui purgent une peine fédérale — soit de deux ans d’emprisonnement ou plus —, plus du quart sont autochtones, une proportion qui ne cesse de grimper depuis au moins dix ans.

Le rapport de 2021 de Service correctionnel Canada (SCC) indique que 27 % des délinquants sous responsabilité fédérale sont des Autochtones, alors que ces derniers ne représentent pourtant que 5 % de la population, selon le recensement de la même année.

« Il n’y a rien de nouveau là, on a commencé à en parler dans les années 1960 », affirme Mylène Jaccoud, professeure de criminologie à l’Université de Montréal. Selon cette spécialiste des questions autochtones, « les services correctionnels se font taper sur les doigts chaque année par le Bureau de l’enquêteur correctionnel parce qu’ils n’appliquent toujours pas les principes » d’intervention culturellement appropriée.

Dans son rapport 2021-2022, l’enquêteur correctionnel du Canada, Ivan Zinger, a soulevé que les Autochtones sont non seulement plus à risque de se retrouver incarcérés, mais ils sont aussi plus susceptibles de se retrouver dans un établissement à sécurité maximale.

Ils sont en cause dans la majorité des gestes d’automutilation et des suicides derrière les barreaux.

Le nombre élevé de femmes autochtones dans les établissements à sécurité maximale, où elles représentent la moitié des résidentes, « est en grande partie le résultat de préjugés et de racisme systémiques, notamment d’outils d’évaluation des risques discriminatoires, d’une gestion des cas inefficace, de retards et d’inerties bureaucratiques », a écrit l’enquêteur correctionnel.

Il a entre autres critiqué l’Échelle de classement par niveau de sécurité (ECNS), un outil servant à évaluer la dangerosité d’un détenu, disant qu’elle a un parti pris contre les Autochtones, ce que son bureau dénonce depuis les années 1990. « Vingt-cinq ans plus tard, l’ECNS est toujours utilisée. Je ne peux pas m’empêcher de demander pourquoi », a-t-il déploré.

« Le gouvernement du Canada demeure résolu à prendre des mesures concrètes pour remédier à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale », a fait savoir SCC dans un courriel.

Dans sa réponse au dernier rapport de l’enquêteur correctionnel, SCC avait annoncé avoir « établi un partenariat avec l’Université de Regina, qui est chargée d’élaborer de façon indépendante un tout nouveau processus de classement par niveau de sécurité pour les délinquants autochtones ». SCC avait également mis en avant son travail de sensibilisation. « Les Fondements des interventions autochtones en milieu correctionnel est une nouvelle formation obligatoire pour tous les employés autres que les agents correctionnels, qui met l’accent sur l’histoire des Autochtones et les considérations particulières liées à la culture. »

Le cabinet du ministre de la Sécurité publique du Canada, Marco Mendicino, n’a pas répondu aux demandes du Devoir. La Commission des libérations conditionnelles du Canada n’a pas souhaité participer à une entrevue et a redirigé Le Devoir vers SCC.

Les sentiers parallèles

Plusieurs services existent pour les Autochtones derrière les barreaux, par exemple les Sentiers autochtones, « une initiative de guérison intensive en établissement, basée sur la roue de médecine et pilotée par des Aînés », rappelle SCC dans son courriel.

Les différents ordres de gouvernement financent des organismes comme les Services parajudiciaires autochtones du Québec (SPAQ) et les Centres d’amitié autochtone du Québec, qui offrent de l’accompagnement aux Autochtones judiciarisés.

Il existe aussi une poignée de pavillons de ressourcement gérés par SCC ou des communautés autochtones, qui servent de solution de rechange à l’incarcération en établissement à sécurité minimale. Ils offrent des méthodes de guérison holistiques et des enseignements traditionnels.

Mais rares sont les détenus qui obtiennent une place dans les pavillons administrés par les leurs, puisque seulement 389 lits sont disponibles au pays. Le Centre de guérison Waseskun est le seul pavillon au Québec, avec 15 places.

« Proportionnellement, peu de nouveaux fonds ont été alloués aux initiatives correctionnelles communautaires contrôlées ou gérées par les Autochtones » depuis dix ans, dénonce l’enquêteur correctionnel.

Pierre Lainé, membre de la nation wendate et directeur adjoint des SPAQ, souligne qu’« il faut que les gens avec qui on travaille présentement, c’est-à-dire nos différents ordres de gouvernement, reconnaissent une fois pour toutes que nous savons ce qui est bon pour nous […], qu’ils acceptent notre vision, acceptent notre sentier qui va nous mener vers la réhabilitation ».

« Il existe quand même un décalage entre le modèle de la justice occidentale et la culture autochtone, qui est beaucoup plus axée sur la flexibilité, le respect, la réparation et le consensus que la punition », explique Audrey Bergeron-Bilodeau, conseillère en justice et sécurité publique du Regroupement des centres d’amitié autochtone du Québec.

Les centres d’amitié offrent des services culturellement sécurisants en milieu urbain, comme des services juridiques communautaires et des programmes de justice réparatrice.

La guérison en amont

Toutefois, pour de nombreux intervenants, réformer le système carcéral ne s’attaque pas à la racine du problème. Il faut « qu’on ait de meilleures conditions de vie, des conditions d’éducation propices, qu’il y ait de moins en moins de racisme », dit M. Lainé.

Il cite une liste de traumatismes historiques qui se transmettent de génération en génération : « Les pensionnats [pour Autochtones] en font partie, la perte de territoire, la perte de la langue, la perte de membres de la famille, soit par déplacement des gens, quand on déplaçait les communautés, ou par décès. »

Ces constatations font écho aux recommandations du rapport de la Commission vérité et réconciliation de 2015, qui disait que « la surreprésentation ne sera[it] pas corrigée uniquement par la réforme du système judiciaire. Il faudra s’attaquer à tous les dommages que causent encore les pensionnats aux familles autochtones, notamment dans le domaine de l’éducation, de la langue, de la culture et de la santé ».

Mylène Jaccoud ajoute qu’il faut réformer les formations professionnelles pour sensibiliser les étudiants aux réalités autochtones, et ainsi « transformer les futurs policiers, les futurs juristes, les futurs criminologues et les futurs travailleurs sociaux ».