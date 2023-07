Sortir du pénitencier après des décennies d’incarcération

La maison de transition Saint-Léonard, située dans le quartier montréalais de Saint-Henri, accueille une clientèle bien particulière : l’établissement étant équipé pour recevoir des gens présentant des problèmes de mobilité, nombre de résidents qui y transitent sont des personnes âgées ayant été condamnées à perpétuité.

La première chose que l’on remarque en mettant les pieds dans le bâtiment de pierre grise, ce sont les murs couverts d’annonces provenant d’un éventail de ressources communautaires. La Charte canadienne des droits et libertés, laminée, occupe quant à elle un espace de choix au milieu de ces annonces.

Parmi elles, on remarque un dépliant du YMCA, qui propose d’aider les gens ayant un casier judiciaire à trouver un emploi. Un autre organisme, Toit d’abord, en fait de même pour la recherche d’appartement, et un document créé par le Bureau de l’enquêteur correctionnel explique comment déposer une plainte concernant le traitement reçu derrière les barreaux.

C’est un organisme communautaire, la Corporation Maison Cross Roads, qui, grâce à des ententes avec le gouvernement fédéral, gère le milieu de vie de la maison de transition Saint-Léonard.

La journée typique des résidents de la maison n’est pas de tout repos : ils doivent tous s’affairer à chercher un emploi, à travailler, à faire du bénévolat ou à consulter des ressources communautaires. Tous leurs déplacements sont surveillés à la minute près, et tous doivent prévenir le personnel de tout changement à l’horaire.

Chaque ancien détenu est de plus surveillé par son agent de libération conditionnelle, employé par Service correctionnel Canada. C’est lui qui détermine si son client doit retourner au pénitencier pour non-respect de ses conditions, qui rencontre le délinquant, interroge ses proches et va même jusqu’à lui faire des visites surprises.

Dans le cas des condamnés à vie, « le monde pense à tort qu’après 25 ans, c’est terminé, mais c’est faux, il y a une personne comme moi qui va les surveiller jusqu’à leur dernier souffle », explique Andréanne Samson, vice-présidente régionale du Québec pour le Syndicat des employés de la sécurité et de la justice, qui représente notamment des agents de libération conditionnelle. Mme Samson a elle-même exercé ce métier.

Le soir, le résident retourne à la maison de transition, où il se fait servir à souper et assiste à des ateliers donnés dans une aire commune équipée de canapés, d’une télévision et d’une grande table. Une petite armoire regorge de jeux de société, notamment Clue et Destins. Le jeu de la vie.

La chambre visitée par Le Devoir se ferme à clé par l’occupant, bien que le personnel en détienne un double. Elle est petite sans être exiguë, et ses murs blancs ne sont pas décorés. Un lit à une place, qui prend la majeure partie de l’espace, est accompagné de quelques meubles et d’un climatiseur. La salle de bains adjacente — tous les résidents ont la leur — est munie d’une douche et de barres de métal placées de manière stratégique pour éviter les chutes.

Merris Centomo est la directrice générale de la Corporation Maison Cross Roads. Interrogée sur les possibles dangers de son emploi, elle répond : « Nous autres, on se sent très en sécurité ici. Je ne crains pas pour ma vie tous les matins quand je viens travailler. J’ai plus de 30 ans d’expérience et je n’ai jamais été menacée par un client. » « La majorité des gens avec qui nous travaillons, ce n’est pas Mom Boucher », ajoute-t-elle, faisant référence à l’ancien Hells Angels, figure emblématique du crime organisé au Québec. D’ailleurs, plusieurs résidents remplissent leurs journées en faisant du bénévolat dans des organismes locaux.

Les aléas du temps

Sortir du pénitencier après des décennies d’incarcération, c’est se faire jeter dans un monde qui a continué de tourner sans nous.

« Je me rappelle, j’avais un monsieur, la carte de guichet automatique, il n’avait pas vraiment connu ça, affirme Mme Samson. Les téléphones intelligents, quand tu as fait 25 ans à l’intérieur des murs, le paiement mobile, [tu ne connais pas ça]. »

Le travail d’un agent de libération conditionnelle est de surveiller, mais aussi des fois de prendre par la main : « J’allais faire l’épicerie avec eux », raconte-t-elle, se souvenant que certains pouvaient se demander où était la caissière en arrivant devant les caisses libre-service.

Mais ce n’est pas seulement la maîtrise de la technologie qui peut faire défaut. « Ces gens-là, souvent, ils sont hypothéqués par leur incarcération. […] Ils ont commis leur délit il y a 55 ans ; ils ont forcément changé, pour le mieux ou pour le pire, mais ils ont souvent des syndromes post-traumatiques », indique Mme Centomo.

« Parfois, juste un bain de foule, c’est difficile pour quelqu’un qui a été incarcéré aussi longtemps, souligne-t-elle. L’une des premières choses qu’on doit travailler, ce sont les relations interpersonnelles, parce que les contacts qu’ils ont eus depuis vingt ou trente ans, c’est avec des codétenus ou du personnel en position d’autorité. »

Apprendre à gérer toutes les responsabilités de la vie d’adulte, alors qu’on est déjà à l’âge d’or et que les membres de notre famille sont distants ou décédés, est un autre défi en soi, explique Marc Fortin. Il gère un autre service de la Corporation Maison Cross Roads : des appartements dits « satellites » situés dans Saint-Henri et dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Ces habitations équipées d’aires communes, un peu à la manière des résidences étudiantes, servent à ceux qui ont achevé leur séjour dans la maison de transition Saint-Léonard, mais qui redoutent d’être laissés à eux-mêmes.

Il prépare aussi l’inauguration d’un programme de logements sociaux qui serviront de prochaine étape vers l’autonomie de ses clients.

Mais le changement d’un milieu à l’autre n’est pas facile pour ceux qui s’apprêtent à faire le grand saut. Le simple fait que les futurs logements sociaux n’aient pas de commode fournie est assez pour déclencher une spirale de stress, et « Marc gère l’anxiété de huit personnes par rapport à la commode, présentement », note Mme Centomo.

D’autres ne quitteront jamais les appartements satellites, ajoute M. Fortin, car vivre seul peut être dangereux, par exemple, si on est à risque de faire des chutes. Les paroles de l’un de ses résidents âgés restent gravées dans sa mémoire : « Est-ce que je peux mourir ici ? […] Je ne bouge plus d’ici, je veux mourir ici, je n’ai plus l’énergie de déménager. »