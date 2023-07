«Reprendre sa vie en main» en maison de transition

On pourrait passer des dizaines de fois devant la maison de transition Saint-Laurent sans la remarquer. L’immeuble d’habitation se fond parmi les autres qui bordent les rues de Montréal-Nord.

Pour entrer, il faut faire signe à la réceptionniste, qui doit déverrouiller la porte. C’est que les allées et venues de tous les résidents sont hautement surveillées, 24 heures sur 24.

En effet, la maison Saint-Laurent héberge jusqu’à 30 détenus sortant des prisons provinciales — qui ont donc écopé de moins de deux ans et purgent le reste de leur peine dans la communauté.

Simon (nous utilisons un prénom fictif pour protéger sa vie privée) est l’un d’eux.

L’homme dans la cinquantaine termine son troisième séjour dans le système carcéral, qui a duré deux ans moins un jour. Dans sa vie d’avant, il volait des voitures. « Ce n’était pas des petites affaires, c’était des Winnebago à 250 000 $, 300 000 $ », explique-t-il.

Après une enfance rock and roll au sein d’une multitude de familles d’accueil, Simon s’est retrouvé chez ses grands-parents, où il a appris à voler pour satisfaire son grand-père. Il a mis le pied en prison pour la première fois à l’âge de 18 ans. Des années plus tard, la dépendance à la drogue l’a entraîné à commettre d’autres vols pour rembourser ses dettes de consommation.

Il est sobre depuis 2018. Il occupe maintenant un emploi dans un garage et il loue son propre appartement. Les responsables de la maison de transition lui permettent d’y dormir plusieurs fois par semaine, mais il doit les contacter maintes fois par jour pour confirmer qu’il se trouve bien chez lui.

Ses réussites, il les attribue au personnel de la maison Saint-Laurent, notamment à son intervenante, Lorena : « Si tu le veux, ils vont t’aider à changer de chemin et à prendre ta vie en main. C’est ce qu’ils ont fait pour moi », soutient Simon.

Mais la vie n’est pas non plus de tout repos. Les résidents doivent passer leurs journées à se préparer pour la fin de leur peine, en suivant un plan qu’ils ont préparé alors qu’ils étaient derrière les barreaux. Ce peut être de chercher un emploi ou un appartement, de suivre des formations professionnelles ou d’assister à des ateliers sur des sujets comme la toxicomanie ou la gestion de la colère. Il faut aussi renouveler son permis de conduire, ouvrir un dossier au CLSC à défaut d’avoir un médecin de famille, et mettre à jour toute la paperasse gouvernementale.

S’ils refusent d’effectuer ces démarches, les résidents risquent fort de se faire renvoyer en détention.

Le soir, ils doivent être de retour avant le couvre-feu et partagent parfois une petite chambre avec deux autres personnes.

« Tu dois m’appeler à chacun de tes déplacements. Tu dois garder chacune de tes factures. Je parle à tes proches, je les rencontre, je m’en vais chez vous, je veux savoir tu es avec qui, tu fais quoi, pourquoi, comment. Je mets mon nez partout dans ta vie », ajoute Tania Patry-Gagnon, intervenante d’expérience à la maison. Dans le cadre de son travail, elle aide les résidents, mais elle doit aussi, le cas échéant, informer leur agent de probation du non-respect de conditions qui leur sont imposées au cas par cas — par exemple, avoir consommé de l’alcool, s’être trop éloigné de la maison de transition ou être entré en contact avec des gens ayant eux aussi un dossier criminel.

La coordonnatrice clinique de la maison Saint-Laurent, Karine Roby, souligne que la sécurité publique est une considération constante : « On analyse les facteurs de risque, les facteurs contributifs. […] On ne prend pas non plus à la légère l’idée qu’on a leur liberté entre les mains. […] C’est lourd de conséquences, tout ce qu’on fait là. »

Le pari de la réinsertion sociale

Mais le jeu en vaut la chandelle, pensent les gens qui travaillent dans ce milieu, si cela peut permettre de réduire la criminalité.

La Commission québécoise des libérations conditionnelles, qui décide qui a le droit de sortir plus tôt, indique dans son rapport annuel de 2021-2022 que « le taux de récidive se situe à 2,6 % » au niveau provincial. De plus, ce sont 79,1 % des personnes libérées qui achèvent leur peine sans récidiver ni contrevenir à leurs conditions.

En libération conditionnelle, « la personne, quand elle sort, elle est soutenue, aidée et encadrée », fait valoir Marion Vacheret, professeure de criminologie à l’Université de Montréal. Garder les détenus le plus longtemps possible derrière les barreaux serait selon elle plus dangereux, parce que « l’enfermement isole socialement, souvent on perd ses liens familiaux, ses liens sociaux, ça fait perdre tous ses repères en matière d’employabilité, en matière de logement ». Et si une personne sort seulement à la fin de sa peine, « elle n’a plus rien, elle va se retrouver itinérante, elle va se retrouver dans des situations précaires, donc on met à risque la société et que cette personne, justement, se retrouve à reposer des gestes délictueux », soutient-elle.

Les deux premières fois que Simon est sorti de détention, il n’avait pas effectué de séjour en maison de transition. « Tu sors, tu es habitué à cette vie [criminelle], mais tu as fuck all. Donc tu fais quoi ? Si tu n’as pas de soutien [comme dans la maison Saint-Laurent], tu fais quoi ? Tu fais ce que tu connais », dit-il.

Mais même en étant bien entouré, rebâtir sa vie n’est pas toujours facile.

« Un gars qui va aller cogner à cinq, six, sept, huit, vingt portes avant de se trouver un emploi au salaire minimum, ça se peut qu’il soit pas mal plus découragé que monsieur ou madame Tout-le-Monde qui va porter quatre CV et qui a deux entrevues la semaine d’après, rappelle Mme Patry-Gagnon. Donc, c’est sûr que la société doit leur faire une place si on veut qu’ils puissent se réhabiliter. »

Simon, lui, était très anxieux à l’idée de rencontrer de potentiels patrons à qui il devait dévoiler son passé, étant donné que sa stratégie habituelle, « c’était de conter des menteries à tout le monde et de faire paraître une belle façade ». Heureusement, la chance lui a souri, et le second employeur qu’il a rencontré l’a pris sous son aile.

« Il m’a dit : “Je suis content que tu aies été honnête avec moi. […] Si tu veux passer le reste de ta vie ici, tu vas passer le reste de ta vie ici, on va t’aider” », se remémore Simon avec émotion. « Un mois après, ils me donnaient les clés du garage. […] Ils m’ont mis ça dans les mains et ils m’ont dit : “On te fait confiance”. Quand tu réalises la chance que tu as, tu ne peux pas trahir ça. »

Simon sera encadré par la maison de transition pour encore trois mois. « Si tu me demandes ce que je pense pour l’avenir, c’est sûr que c’est de continuer dans la même direction », conclut-il.