Obsèques de Jane Birkin

C’est ce lundi que les proches et les admirateurs de Jane Birkin lui rendent un dernier hommage, à l’église Saint-Roch, à Paris. La comédienne, chanteuse et militante est décédée le 16 juillet dernier à l’âge de 76 ans, suscitant une pluie d’hommages en France et au Québec. Au-delà du couple mythique qu’elle aura formé avec Serge Gainsbourg, elle a connu une carrière prolifique avec pas moins de 14 albums studio et elle a joué dans des dizaines de films. Celle qui était Britannique, mais Française d’adoption, s’était produite à plusieurs reprises au Québec.