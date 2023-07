Quoi retenir de la fin de semaine?

Élections en Espagne

Donnée largement gagnante depuis des mois par tous les sondages, la droite espagnole ne devançait dimanche soir que de justesse les socialistes du premier ministre, Pedro Sánchez, qui conserve une chance de se maintenir au pouvoir grâce au jeu des alliances, selon des résultats partiels.

Après dépouillement d’un peu plus des trois quarts des suffrages, le Parti populaire (PP) d’Alberto Núñez Feijóo totalisait 132 sièges sur un total de 350 au congrès des députés et le parti d’extrême droite Vox, son seul allié potentiel, 33 sièges. Le Parti socialiste de M. Sánchez était quant à lui crédité de 126 députés.

Le scrutin suscite un intérêt inhabituel à l’étranger en raison de la possible arrivée au pouvoir d’une alliance entre la droite traditionnelle et le parti ultranationaliste, ultraconservateur et europhobe, Vox. De récents sondages, dont les résultats ont été publiés à la fermeture des bureaux de vote, prédisaient tous une large victoire du PP et la possibilité d’une majorité absolue avec l’appui de Vox.