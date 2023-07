Pour des travailleurs saisonniers, comme un bref retour à la maison

Sous le plafond voûté de l’église Notre-Dame-de-Pompei, la foule clairsemée écoute en silence la musique qui émane du petit orchestre. Pour la centaine de travailleurs agricoles présents, tous originaires d’Amérique latine, ce dimanche après-midi n’est pas ordinaire : c’est plutôt une bribe de leur chez-eux, un éphémère retour à la maison.

C’est devenu une tradition : chaque année depuis 15 ans, l’Office des communautés culturelles et rituelles de l’Église catholique à Montréal et les Missions catholiques de langue espagnole organisent une messe en espagnol pour les travailleurs agricoles saisonniers.

Juan Antonio ne manque pas le rendez-vous. Après tout, c’est pour une 18e année d’affilée qu’il passe l’été au Québec. Il ramasse les pommes de terre dans la ville de Saint-Michel, en Montérégie, depuis le mois d’avril. Comme d’habitude, il a dit au revoir à ses cinq enfants, restés avec leur mère au Mexique.

« La plus grande a 17 ans et la plus petite en a 3 », raconte-t-il en espagnol avec mélancolie. « Ils sont habitués à ce que je parte, mais ils me manquent. » Il s’arrête, puis reprend. « C’est plus difficile pour la plus petite. » Est-ce qu’elle comprend où part son père pendant six mois ? « Non, je ne crois pas », lâche-t-il, un sourire triste sur le visage.

Les au revoir restent difficiles malgré les années qui passent, mais au moins, les conditions de travail de Juan Antonio sont bonnes, ici. Il ne fait pas partie de ces travailleurs saisonniers qui ont témoigné de véritables histoires d’horreur dans les dernières années concernant leurs conditions de travail.

« Juan Antonio connaît ses droits », affirme avec fierté Luis Adame, avant de se retourner brusquement vers son compatriote, comme pour être certain. « Tu as bien ton agenda ? » Juan Antonio hoche la tête. Il a fait la file pour récupérer un agenda, comme tout le monde en sortant de la messe.

Luis Adame travaille pour le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec depuis huit mois. Tous les jours, il se rend à l’aéroport de Montréal pour y accueillir les travailleurs saisonniers qui mettent le pied au pays.

« Mon travail, c’est de donner des informations aux travailleurs agricoles », explique-t-il. Le petit agenda qu’il distribue à la sortie de la messe est en effet bien plus qu’un agenda : on y trouve plusieurs codes QR qui mènent vers des ressources concernant les conditions de travail ou en cas de harcèlement psychologique par l’employeur. « S’il y a une plainte contre un employeur, on peut donner une assistance légale. »

Et des plaintes, il y en a. « Il y a beaucoup de problèmes avec la maltraitance des patrons sur les travailleurs, ou quand ceux-ci ne reçoivent pas de lettre pour aller à l’hôpital », poursuit M. Adame.

Un permis qui fait débat

La messe dure plus d’une heure, pendant laquelle la foule se recueille silencieusement. À l’entrée de l’église trônent des sacs remplis de betteraves et de choux verts : les travailleurs les ont récoltés eux-mêmes au travail et les ont apportés en guise d’offrande. Ils seront par la suite acheminés à Sainte-Thérèse, où un organisme les distribuera aux plus démunis.

« Les conditions de travail ici sont beaucoup mieux que dans d’autres endroits, relève Alessandra Santopadre. Mais ça dépend beaucoup des fermes. » L’agente pour le bureau des communautés culturelles et rituelles du Diocèse de Montréal participe à l’organisation de la messe depuis plusieurs années, en plus de s’impliquer toute l’année pour aider les travailleurs saisonniers. « Ils ont des horaires parfois très lourds », souligne-t-elle. Mme Santopadre porte fièrement un chandail sur lequel on peut lire une citation du pape François : « Il ne s’agit pas seulement de migrants ».

L’un des problèmes majeurs dans le dossier demeure à ses yeux celui du permis de travail : les travailleurs saisonniers obtiennent généralement un permis de travail fermé, ce qui fait en sorte qu’ils ne peuvent travailler que pour un seul employeur, sous peine de perdre leur permis. « C’est un choix politique des lois migratoires du gouvernement », dénonce-t-elle.

Elle milite pour la normalisation du permis de travail ouvert, ou même plus. « Ces personnes, ça fait des années qu’elles viennent. C’est le moment de leur donner la résidence permanente, de leur donner la possibilité de rester et de faire venir leur famille. »

La consule générale du Guatemala à Montréal, Julissa Hengstenberg Delgado, se montre plus nuancée. « Je pense qu’il faut voir les pour et les contre qu’il peut y avoir avec un permis ouvert, mentionne-t-elle avec prudence. Si les travailleurs ont le droit de bouger, ça peut créer de l’instabilité, mais pour les travailleurs, c’est injuste s’ils ne peuvent pas bouger lorsque ça se passe mal. »

Une fois la messe terminée, elle participe au petit goûter extérieur. Des travailleurs viennent la voir, sourire aux lèvres et sac Ziploc de chips nature à la main. Ils veulent tous leur photo avec la consule, qui affirme qu’environ 18 000 travailleurs guatémaltèques viennent travailler au Québec chaque année.

« Pour la majorité, je crois que ça se passe bien », dit-elle, même si elle concède qu’il y a « des cas compliqués, difficiles ».

Elle a lu les reportages, parus dans les derniers mois, qui faisaient état de mauvaises conditions de travail. « Il faut l’intervention des autorités canadiennes pour vraiment régler le problème, parce qu’elles sont au courant de ce qui se passe », assène-t-elle, avant de s’indigner. « Comment ça se fait que certains employeurs qui traitent mal leurs employés aient encore un permis pour embaucher, et comment ça se fait que des agences de recrutement osent encore leur envoyer des travailleurs ? » Sa conclusion est sans appel : « On va essayer de leur faire la chasse. »

Au moins, plusieurs se satisfont de leur emploi. Comme Jesus, qui regarde ses camarades se livrer une féroce compétition de lancer du cerceau devant l’église. « Les logements sont très bien, et j’ai des bons liens avec mon patron », dit celui qui vit son troisième été québécois aux Jardins Hamelin, à Saint-Michel.

Mais cela ne suffit pas à lui faire oublier la peine que lui procure le fait de quitter ses trois enfants, de 3 à 11 ans, restés au Mexique. « Je suis triste, mais au moins, je travaille seulement trois mois ici », dit-il en souriant. Dès demain, il sera de retour dans le champ de pommes de terre. On annonce 30 degrés.