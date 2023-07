Appel renouvelé à décriminaliser les drogues

Préoccupée par la hausse du nombre de surdoses à Montréal, la Coalition Ville sans surdoses revient à la charge pour que la consommation et la possession simple de substances illicites soient décriminalisées dans la métropole, qui a pourtant adopté une motion en ce sens il y a plus de deux ans.

Vendredi, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé que le gouvernement provincial allait attribuer 300 000 $ par année aux quatre organismes montréalais qui offrent des services en consommation supervisée et en vérification des drogues, soit Cactus Montréal,Dopamine, Spectre de rue et L’Anonyme, pour les soutenir dans la lutte contre la crise des surdoses.

Annie Aubertin, directrice générale de Spectre de rue, accueille ce financement avec soulagement puisqu’il permettra à l’organisme de rétablir ses heures d’ouverture, qui avaient dû être réduites en raison de compressions budgétaires.

Elle mentionne toutefois que la décriminalisation de la possession de drogues constitue une partie importante de la solution pour lutter contre la crise des surdoses, qui fait rage dans plusieurs villes du Québec.

« [La décriminalisation] éviterait tellement de stigmatisation inutile, d’emprisonnements, ou de contraventions inutiles. Ça fait juste alourdir cette “tempête parfaite” qu’on a présentement avec le manque de logements, le manque de soutien physique et mental de ces personnes-là », souligne-t-elle.

Les organismes déplorent qu’à cause de la stigmatisation découlant de la criminalisation, les usagers ou leurs proches hésitent à demander de l’aide et à appeler les services d’urgence en cas de surdose.

Le conseil municipal de Montréal a adopté en janvier 2021 une motion dans laquelle la Ville se positionne en faveur de la décriminalisation de la possession simple de drogues. La Colombie-Britannique a déjà décriminalisé les drogues, et la Ville de Toronto en a fait la demande.

La motion rappelle que plusieurs organisations sont en faveur de la décriminalisation, comme l’Organisation mondiale de la santé, l’Agence de la santé publique du Canada, l’Association canadienne des chefs de police et le SPVM.

Pour éviter l’application du Code criminel interdisant les drogues, les villes ou les provinces doivent demander une exemption en bonne et due forme au gouvernement fédéral. Or, Montréal n’a pas franchi cette étape, malgré l’adoption de sa motion il y a deux ans, souligne la Coalition.

La conseillère municipale Josefina Blanco indique que la Ville est « toujours [disposée] à rencontrer [les organismes] pour s’asseoir, les entendre, voir quels sont leurs points de vue et poursuivre des discussions », mais que certaines étapes doivent être entreprises au préalable. « Ce ne sont pas des dossiers qui se travaillent seuls dans notre coin. Il faut vraiment des réflexions et observer ce qui se passe dans les autres villes canadiennes, et en temps et lieu, les discussions pourront avoir lieu. »

Urgence d’agir

Pendant ce temps, la crise atteint des proportions alarmantes, et les organismes critiquent le double discours des élus.

« Si ce sont des personnes qui ont besoin plus de soins que de prison, il va falloir arrêter de le dire et le faire. Comment ? En changeant les lois. La Colombie-Britannique l’a fait, Toronto en a fait la demande, où est la demande de Montréal ? » demande Martin Pagé, directeur général de l’organisme Dopamine.

Le 11 juillet, la Santé publique de Montréal a sonné l’alerte au sujet d’un « nombre record de signalements de surdoses non mortelles » liées à la présence d’opioïdes (fentanyl, nitazènes), mais également de benzodiazépines et de xylazine, qui ralentissent le rythme cardiaque et peuvent causer des arrêts respiratoires lorsqu’ils sont pris en trop grande quantité.

On dénombre aussi 172 décès possiblement liés aux surdoses à Montréal entre les mois d’avril 2022 et de mai 2023. La situation atterre les acteurs du milieu, qui constatent la fatigue croissante des travailleurs sur le terrain.

« Pour les intervenants qui travaillent dans les sites d’injection supervisée, c’est comme s’ils travaillaient dans une salle d’urgence. Réanimer quelqu’un, c’est difficile, c’est jamais beau. Oui, on sauve une vie, mais demain c’est à recommencer parce qu’il n’y a rien qui est fait », explique avec inquiétude Chantal Montmorency, directrice générale de l’Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues et porte-parole de la Coalition.

« J’ai l’impression que la Ville prend son temps parce que l’électorat qu’elle cherche, ce n’est pas nous, ajoute l’organisatrice communautaire. J’ai l’impression que Valérie Plante pense que ce n’est pas avec ces personnes-là qu’elle va gagner. On ne fait vraiment pas partie de ses priorités. »

Le regroupement est sans nouvelles de la Ville depuis le lancement d’une campagne pour la décriminalisation en mars dernier, souligne Laurent Trépanier-Capistran, avocat et coordonnateur du service d’information juridique VIH Info Droits et membre de la Coalition Ville sans surdoses.

« L’administration Plante ne nous a pas rencontrés, n’a pas non plus daigné répondre à nos demandes pour les rencontrer à ce niveau-là. On n’a pas eu de communications avec eux depuis le début de la campagne. Je ne comprends pas pourquoi la Ville de Montréal se borne à ne pas vouloir présenter cette motion-là », affirme-t-il