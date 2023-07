Le «magicien» Nétanyahou, incontournable et contesté

Plus pérenne des premiers ministres de l’histoire d’Israël et faisant face au plus grand mouvement de contestation depuis son arrivée au pouvoir, Benjamin Nétanyahou se présente à la fois comme le grand protecteur de l’État hébreu et un « magicien » de la survie politique.

Le « roi Bibi », surnom que lui donnent ses partisans, traverse une période difficile depuis le début de son troisième mandat à la tête du gouvernement fin 2022. Il avait été premier ministre de 1996 à 1999, puis de 2009 à 2021.

Faisant face à de récents ennuis de santé — il a été hospitalisé dans la nuit de samedi à dimanche pour l’implantation d’un stimulateur cardiaque après une première hospitalisation une semaine plus tôt —, cet homme à la voix rauque et au charisme affiché divise toutefois le pays.

Ses admirateurs voient en lui l’incarnation du nouveau « roi d’Israël » pour sa défense arc-boutée du pays face à l’ennemi, notamment l’Iran perçu comme le nouvel « Amalek », l’ennemi mortel des Hébreux dans la Bible.

Quant à ses opposants, ils réclament à cor et à cri son retrait de la vie politique, lui qui a été inculpé pour corruption dans plusieurs affaires.

Depuis plusieurs mois, des manifestations d’une ampleur jamais vue dans le pays ont lieu toutes les semaines pour protester contre la réforme judiciaire du gouvernement Nétanyahou — l’un des plus à droite de l’histoire d’Israël — qui veut accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats, ses détracteurs y voyant une menace pour la démocratie et ses garde-fous institutionnels.

« Mission de Dieu »

Dans un pays politiquement fragmenté, M. Nétanyahou est habitué à louvoyer, à rallier des partis de différentes tendances, afin de se maintenir au pouvoir. « Il pense avoir reçu une mission de Dieu pour sauver le pays », estime Aviv Bushinsky, ancien porte-parole de M. Nétanyahou et fin connaisseur du Likoud, son parti de droite.

Né à Tel-Aviv le 21 octobre 1949, Benjamin Nétanyahou tient un bagage idéologique musclé de son père Benzion, ex-assistant de Zeev Jabotinsky, leader de la tendance sioniste dite « révisionniste », favorable au « Grand Israël ».

À l’opposé du processus de paix israélo-palestinien des années 1990, qu’il a contribué à enterrer, M. Nétanyahou prône une vision d’Israël comme « État juif » avec des frontières s’étendant jusqu’à la Jordanie, d’où ses déclarations en faveur de l’annexion de pans de la Cisjordanie occupée et de mesures favorisant un boom des colonies.

En Cisjordanie occupée, où vivent 2,9 millions de Palestiniens, les colonies israéliennes ont dépassé les 490 000 habitants (une hausse de 50 %) au cours de la dernière décennie où Benjamin Nétanyahou était au pouvoir, une présence accrue qui menace la création d’un État palestinien viable selon l’ONU.

Au tournant des années 1970, le jeune Nétanyahou effectue son service militaire dans un commando d’élite. Mais c’est surtout son frère aîné, Yoni, qui se fait remarquer dans les rangs de l’armée.

En 1976, Yoni, commandant de l’unité chargée de libérer les otages d’un vol Tel-Aviv–Paris en Ouganda, est tué pendant l’assaut israélien.

« Champs de bataille »

« J’ai cru que ma vie était terminée », écrit dans son autobiographie publiée l’automne dernier M. Nétanyahou, qui fera de la « lutte contre le terrorisme », qu’il associe souvent aux Palestiniens ou aux Iraniens, l’un des fils conducteurs de sa carrière.

En 2020, il a conclu des accords de normalisation avec des pays arabes (Émirats arabes unis, Bahreïn, Soudan, Maroc) sous l’égide de Washington, qu’il rêve à présent d’étendre à l’Arabie saoudite.

Orateur né, père de trois enfants et marié aujourd’hui à Sara, considérée comme une proche conseillère, il a été diplomate en poste aux États-Unis, où il a fait ses études, puis ambassadeur à l’ONU dans les années 1980, avant de faire le saut en politique la décennie suivante.

« Soldat, j’ai combattu pour défendre Israël sur les champs de bataille. Diplomate, j’ai repoussé des attaques contre sa légitimité dans des forums internationaux […], et premier ministre, j’ai cherché à renforcer son pouvoir économique et politique parmi les nations », a-t-il écrit dans sa biographie.

Hospitalisé, il se porte « très bien » Le premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, a affirmé qu’il se portait « très bien » après une intervention chirurgicale dimanche pour se faire implanter un stimulateur cardiaque, à la veille d’un vote au Parlement sur un projet de loi controversé de réforme judiciaire à l’origine d’importantes manifestations depuis plusieurs mois. Malgré son opération, M. Nétanyahou s’est engagé à être présent lors du vote. « Comme vous pouvez le constater, je vais très bien », a déclaré M. Nétanyahou, vêtu d’une veste et d’une chemise blanche au col déboutonné, selon une vidéo publiée par son bureau. « Nous poursuivons nos efforts pour achever la réforme […] et les efforts pour le faire en accord [avec l’opposition] », a-t-il poursuivi. « Demain matin, je rejoindrai mes amis au Parlement », a-t-il ajouté. Le président Isaac Herzog, de retour d’une visite aux États-Unis, s’est rendu aussitôt à l’hôpital pour rencontrer M. Nétanyahou. « Il s’agit d’une situation d’urgence. Un accord doit être conclu », a déclaré M. Herzog dans un communiqué publié par son bureau. L’hôpital Sheba avait indiqué plus tôt que l’état de santé du premier ministre était « bon », mais qu’il resterait « sous surveillance médicale dans le service de cardiologie ». Quelques jours plus tôt, M. Nétanyahou, 73 ans, était sorti du même établissement après une nuit d’hospitalisation à la suite de vertiges. Le débat sur le projet de la loi controversée devrait durer des heures, jusqu’à lundi matin, et plus de

20 parlementaires devraient s’exprimer contre le projet de loi, selon une liste fournie par le Parlement. Le vote final lundi portera sur la clause de « caractère raisonnable » des décisions du gouvernement, qui permet aux juges d’annuler les décisions de ce dernier.