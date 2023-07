Maisons et routes inondées en Montérégie et dans Lanaudière

L’orage s’est abattu en périphérie de Montréal, vendredi après-midi : ce sont les villes de Joliette et de Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont été les plus touchées.

Au total, entre 100 et 120 millimètres de pluie sont tombées sur Joliette, dont 63 millimètres en une heure seulement. Les Galeries Joliette ont annoncé leur fermeture exceptionnelle en raison de la météo. « Il y a des véhicules immobilisés à cause de la pluie dans la région », confirme Camille Savoie, porte-parole de la Sûreté du Québec. Les villes où des voitures sont demeurées prises dans l’eau sont Saint-Paul, Crabtree et Notre-Dame-des-Prairies.

Plusieurs infiltrations d’eau sont également survenues dans des maisons de la région, confirme la ville de Notre-Dame-des-Prairies sur son compte Facebook. « Nos équipes travaillent sur le terrain pour gérer les problématiques engendrées par la situation. Notez que certaines rues locales sont actuellement à accessibilité restreinte. »

De nombreuses photos des précipitations abondantes circulent sur les réseaux sociaux. Certains citoyens ont même décidé de sortir leur kayak ou leur planche à pagaie pour voguer dans les rues.

« Quand on est dans une ville, les systèmes d’égouts ne sont pas capables de prendre autant de précipitations », explique Dominic Morin, météorologue chez Environnement Canada. « Lors de pluies torrentielles causées par un orage, il y a un refoulement d’égouts, puisqu’ils n’ont pas le temps d’évacuer toute l’eau. »

En début de soirée, à Saint-Paul, le ruisseau Saint-Pierre débordait. « Le réseau pluvial en entier est saturé », précise la municipalité sur Facebook, indiquant du même coup que certaines routes sont fermées en raison de l’accumulation d’eau. Les citoyens dont la maison a été inondée sont invités à consulter le site web de la ville.

À Saint-Jean-sur-Richelieu, entre 80 et 100 millimètres de pluie sont tombés dans la journée. Dame Nature devrait cependant se tempérer pour la première fin de semaine des vacances de la construction : bien qu’il y ait des possibilités d’averses samedi dans la grande région de Montréal, dimanche s’annonce une journée ensoleillée.