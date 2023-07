Aucun nouveau faon pour les caribous de Val-d’Or et de la Gaspésie

Le sort des caribous de Val-d’Or et de la Gaspésie ne s’améliore pas, malgré les mesures prises par Québec pour les sauver. Les trois faons qui devaient s’ajouter à ces hardes lors de la dernière période de mise à bas n’ont pas survécu.

Une naissance était attendue à Val-d’Or, où la faible population de caribou forestier a été placée en enclos en 2020. Deux autres l’étaient en Gaspésie, où les femelles gestantes ont été déplacées cette année pour qu’elles mettent à bas dans un enclos, elles aussi.

Le plus récent bilan des naissances dans ces deux secteurs névralgiques affiche pourtant zéro, a indiqué vendredi dans un communiqué de presse le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

La situation demeure donc critique dans les populations de caribous forestiers — neuf bêtes — et de caribous montagnards de Gaspésie — une trentaine selon les dernières estimations. D’autant plus qu’une des femelles qui devaient donner naissance en Gaspésie est morte après avoir contracté une infection utérine suivant la mise à bas, a rapporté le ministère.

« Malgré la présence d’un gardien sur place qui observe chaque jour les caribous, la disponibilité sept jours sur sept d’une équipe du MELCCFP et celle d’une vétérinaire prête à intervenir en cas de besoin, les risques de mortalité périnatale des faons et des femelles demeurent », a-t-on écrit.

« Ça montre aussi les risques de ces opérations [de mise en enclos] », a laissé tomber le directeur de la conservation à la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) — section Québec, Pier-Olivier Boudreault, lorsqu’interrogé sur ces statistiques. « Quand on élève des animaux en captivité, malgré tous les bons soins, malgré toutes les précautions, il va y avoir des infections des décès. Même lors de la capture, il peut y avoir des accidents qui font que les animaux vont mourir. »

« Pas encourageant [es] », ces nouvelles viennent surtout « démontrer qu’il ne faut pas se rendre là » avec les populations de caribou toujours en santé, a affirmé le biologiste de profession en entrevue avec Le Devoir.

D’après les derniers inventaires effectués par le gouvernement du Québec, par exemple, les populations de caribous dites « Outardes », qui tapissent la Côte-Nord et le Saguenay — Lac-Saint-Jean, comptent des centaines d’individus, quoiqu’elles soient en déclin. Les caribous dits « Caniapiscau », plus au nord, seraient près de 500, selon les données les plus récentes.

« Ça coûte des millions de dollars, des enclos. Plus on agit en amont pour le caribou, moins on dépense d’argent et moins on prend ce genre de risque-là [pour leur santé] », a affirmé M. Boudreault.

Portrait encourageant dans Charlevoix

Pendant ce temps, regain d’espoir dans la région de Charlevoix : 11 des 12 faons attendus lors de la dernière période de mise à bas sont nés et en santé. D’un coup, la population de caribous dans le secteur a bondi de 20 à 31 bêtes.

« Les faons et leurs mères se portent bien et ont été observés quotidiennement aux mangeoires », a écrit le ministère vendredi.

Malgré les crues des eaux qui ont récemment affecté la région, « aucun déplacement n’a été nécessaire », a précisé dans un courriel la conseillère en communications au MELCCFP Ève Morin Desrosiers. « L’enclos n’est aucunement impacté par les précipitations. Les caribous se portent très bien. »

Au moment d’être placés en captivité dans le parc national des Grands-Jardins en 2022, les caribous forestiers de Charlevoix n’étaient plus que 16. La harde a donc doublé de volume en un an.

Le gouvernement n’a toujours pas déposé sa stratégie de sauvegarde des caribous forestiers et montagnards. Attendue en juin, elle a fait l’objet d’un nouveau report cet été en raison des feux de forêts qui gangrènent les forêts québécoises.

Nul ne sait quel sera le plan adopté pour voler au secours de la harde gaspésienne. Au contraire des populations de Charlevoix et de Val-d’Or, elle n’a pas été visée par une stratégie générale de mise en enclos.