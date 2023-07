Les Québécois voyagent davantage en Europe cette année

Les traditionnelles vacances de la construction débutent ce dimanche et s’étendront jusqu’au 5 août. Cet été, davantage de Québécois voyageront en Europe, même si la majorité passent leurs vacances dans la province, selon un sondage réalisé par CAA-Québec.

Selon la Commission de la construction du Québec (CCQ), près de 80 % des travailleurs et des employeurs de l’industrie de la construction seront en congé au cours de cette période. La plupart des chantiers suspendront également leurs activités.

Ce sont 28 % des Québécois qui prennent une pause du travail pendant les vacances de la construction, selon un sondage sur les intentions de vacances des Québécois réalisé par CAA-Québec. La nouveauté cette année : davantage de personnes voyageront en Europe.

En 2022, 65 % des vacanciers prévoyaient passer leur temps libre au Québec, contre 57 % cette année.

« C’est tout simplement parce que les destinations européennes reviennent en popularité cette année. Également, la proportion des voyageurs qui vont se déplacer par avion a aussi augmenté. Elle était de 15 % en 2022, elle passe à 22 % cette année », explique David Marcille, conseiller en communications chez CAA-Québec.

Alors que 9 % des répondants au sondage prévoyaient passer leurs vacances aux États-Unis, 16 % anticipaient aller dans un pays autre que le Canada et les États-Unis, ce qui représente une augmentation par rapport à 2022. Parmi ce 16 %, 9 % souhaitaient aller en Europe.

Le Vieux Continent se relève notamment de deux années de pandémie.

« Puis la troisième année où les gens auraient peut-être voulu retourner, il y a eu le conflit en Ukraine qui est survenu au moment où les gens réservent, donc ça a quand même beaucoup refroidi les voyageurs d’aller en Europe. Mais ils se reprennent cette année », évoque David Marcille.

Les régions les plus populaires auprès des vacanciers qui restent au Québec sont la Gaspésie, suivie de Québec, puis des Cantons-de-l’Est et de Charlevoix qui sont ex aequo, ainsi que le Bas-Saint-Laurent.

Plusieurs événements climatiques ont toutefois marqué la province lors des derniers mois. C’est le cas des inondations survenues dans la région de Charlevoix ce printemps.

« C’est certain qu’on a senti des contrecoups des inondations dans les quelques semaines qui ont suivi le mois de mai. On sentait, surtout à Baie-Saint-Paul, notamment, que c’était quand même assez au ralenti », affirme Mitchell Dion, directeur général de Tourisme Charlevoix.

« Il y a beaucoup d’événements climatiques qui se passent. Il y a eu les inondations, il y a eu les feux de forêt évidemment qui ont moins touché notre région, mais il y avait, par exemple, des interdictions de séjour en nature », qui ont engendré de nombreuses questions des vacanciers, poursuit M. Dion.

Toutefois, Tourisme Charlevoix est optimiste pour le reste de la saison estivale. Malgré les inondations, les établissements d’hébergement ont connu un meilleur taux d’occupation en mai cette année qu’en mai 2022.

« Dans les circonstances, ça a été mieux qu’on pensait, déclare M. Dion. Le mois de juin a été bon. Certaines entreprises touristiques nous disaient que ça a été un peu plus lent à démarrer, mais elles sentent que ça a vraiment fini par partir. Là on sait que traditionnellement, dans Charlevoix, […] c’est la période avec le Festif ! qui marque le vrai début de la saison touristique. »

Le festival, ayant lieu du 20 au 23 juillet, accueillera 40 000 personnes à Baie-Saint-Paul.

Mitchell Dion souligne qu’avec les nombreux orages et épisodes de pluie cet été, la région « connaît parfois des annulations de dernière minute à cause de la météo ». Cependant, il demeure confiant que les nombreux attraits touristiques de la région ainsi que le retour des touristes étrangers contribueront à une bonne saison touristique dans Charlevoix.

