Quoi surveiller aujourd’hui ?

Annonce pour la prévention des surdoses à Montréal

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, tiendra une mêlée de presse ce matin durant laquelle il fera une annonce concernant la prévention des surdoses dans la région de Montréal. Il sera accompagné de Josefina Blanco, conseillère municipale à la Ville de Montréal.

Pour rappel, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) rapportait en début d’année que plus de 500 personnes ont succombé à une intoxication suspectée aux opioïdes ou à d’autres substances entre octobre 2021 et septembre 2022. Des taux de décès sans précédent ont plus particulièrement été observés dans les régions de Québec et de Montréal depuis 2016.