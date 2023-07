Plus de Canadiens victimes d’incidents de cybersécurité en 2022 que deux ans plus tôt

La proportion de Canadiens ayant été victimes d’incidents de cybersécurité est passée de 58 % en 2020 à 70 % en 2022, selon des données publiées jeudi par Statistique Canada.

Les incidents le plus souvent déclarés ont été, à 60 %, la réception de pourriels non sollicités et à 40 % la réception de contenu frauduleux.

L’agence fédérale ajoute que les autres incidents comprenaient le fait d’être redirigé vers des sites Web frauduleux demandant des renseignements personnels, la présence d’un virus ou d’autres logiciels malveillants installés sans autorisation et l’utilisation frauduleuse d’une carte de paiement.

En 2022, parmi les personnes ayant subi un incident de cybersécurité, 6 % ont déclaré une perte financière.

Statistique Canada a aussi observé qu’en 2022, 8 % des Canadiens se sont sentis victimisés à la suite d’un incident en ligne, comme des incidents liés à l’intimidation, au harcèlement et à la discrimination, ou liés à l’utilisation abusive de photos, de vidéos ou d’autre contenu personnel.

D’autre part, 51 % des Canadiens ont déclaré avoir vu du contenu en ligne pouvant inciter à la haine ou à la violence, et 73 % ont déclaré avoir vu du contenu qu’ils soupçonnaient d’être faux ou inexact, comme de la désinformation.

L’Enquête canadienne sur l’utilisation d’Internet de Statistique Canada signale qu’en 2022, l’utilisation d’Internet a atteint 95 % chez les Canadiens de 15 ans et plus, en hausse par rapport à la proportion de 92 % observée en 2020.

Parmi les Canadiens, 78 % ont utilisé Internet l’an dernier pour effectuer des opérations bancaires en ligne et 16 % en ont fait usage pour effectuer des activités d’investissement en ligne, comme gérer des actions, des fonds communs de placement et des cryptomonnaies.