Biden accueille le président israélien

Le président américain, Joe Biden, accueille aujourd’hui son homologue israélien, Isaac Herzog. L’invitation américaine, essentiellement protocolaire, insistera sur « l’importance des valeurs démocratiques que nous partageons et des moyens de faire avancer la liberté, la prospérité et la sécurité pour les Palestiniens et les Israéliens », selon la Maison-Blanche. M. Herzog doit également s’adresser aux deux chambres du Congrès au cours de sa visite de mardi et mercredi.

Joe Biden, qui avait exclu le premier ministre israélien de cette invitation, a finalement convié lundi Benjamin Nétanyahou à une « réunion » qui aura lieu « bientôt ». Le chef d’État américain avait auparavant critiqué le projet de réforme judiciaire controversé du gouvernement Nétanyahou — une nouvelle « journée nationale d’action » des opposants au projet de loi doit d’ailleurs avoir lieu aujourd’hui en Israël — et l’expansion de la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée.