Proposer de remplacer un cellulaire, «gros gaspillage» ou «incitatif»?

Entre la fin du réseau 3G, les offres irrésistibles des fournisseurs cellulaires et notre propre obsolescence psychologique, les appareils mobiles sont-ils voués à une mort prématurée ? Nous l’avons demandé à nos lecteurs et à des experts.

« Rappel : changement d’appareil mobile requis. » Le titre de ce courriel de Vidéotron laisse peu de place au doute quant à la possibilité de conserver un vieux cellulaire. On y précise ensuite que c’est l’abandon du réseau 3G qui justifierait ce changement : « L’appareil que vous utilisez actuellement est soutenu par un réseau qui sera mis hors service de façon graduelle par les fournisseurs de télécommunications », est-il écrit. Le tout s’accompagne d’un « généreux rabais » pour se procurer un nouvel appareil mobile.

Aucun horizon temporel n’est alors spécifié, alors que plusieurs entreprises ont déjà indiqué que cet abandon ne sera pas en vigueur avant 2025. Pour rappel, ce réseau 3G qui a permis d’intégrer Internet sur les mobiles est entré progressivement en désuétude, étant donné que nous consommons de plus en plus de données, et de plus en plus rapidement.

Cette cliente de Vidéotron qui nous a acheminé ces communications se dit excédée par la quantité de courriels reçus, qu’elle qualifie « d’acharnement ». Pour tirer sa situation au clair, elle téléphone au service à la clientèle où on lui donne une tout autre version des faits : il suffit d’activer la fonction VoLTE sur son appareil Galaxy A50 et le tour est joué !

Le même cas de figure est arrivé à Pierre Lefebvre, un client de cette compagnie depuis plus de 40 ans. Ce résident de Rosemont à Montréal a acheté son premier cellulaire neuf en 2019 avec l’intention de le garder le plus longtemps possible, lui qui s’est toujours contenté de reprendre les vieux cellulaires de sa fille. Avec les explications du vendeur sur le Galaxy A70, il en avait conclu « qu’il serait parfait pour plusieurs années ».

Mais « maintenant, on me dit que je dois le changer le plus rapidement possible ». C’est en tout cas la conclusion qu’il tire des communications qu’il reçoit de son fournisseur. Or son modèle est affiché lui aussi comme « certifié VoLTE », du moins sur le réseau de Vidéotron.

Les relations des médias de l’entreprise expliquent qu’en effet certains appareils ne sont pas compatibles sur les « réseaux partenaires », ce qui veut dire qu’ils pourraient manquer de couverture mobile dans certaines régions du Québec ou du Canada et aux États-Unis.

Dans un courriel envoyé au Devoir, on assure ensuite que « chaque client concerné par ce changement [abandon graduel du réseau 3G] a donc reçu un courriel en lien avec sa propre situation ». Les courriels des clients envoyés au Devoir et diffusés sur certains forums en ligne ne semblent cependant pas tenir compte du modèle personnel.

M. Lefebvre dit ainsi n’avoir aucune indication qu’il pourrait prolonger la vie de son appareil en activant une simple fonction. Il fera les démarches nécessaires pour se rendre compte s’il est « partiellement compatible », ainsi que le définit la relationniste de Vidéotron.

« J’ai vraiment sursauté, parce que pour moi, quatre ans, ce n’est pas désuet. Et ne venez pas me parler d’environnement après ça ! » déplore M. Lefebvre.

Toutes ces pratiques trop banales

Les incitations répétées à se procurer un nouveau téléphone ne datent évidemment pas de l’abandon du réseau 3G, et ne se limitent pas à cette seule entreprise. Elles sont en fait si communes qu’on ne les remarque plus.

Nous avons demandé à nos lecteurs sur plusieurs plateformes en ligne s’ils étaient fréquemment invités à changer de cellulaire, même pour des appareils encore totalement fonctionnels. En moins d’une journée, nous avions reçu une soixantaine de réponses.

Kéven Gélinas, joint à Saint-Raymond-de-Portneuf tout juste avant ses vacances, raconte notamment qu’on lui a presque forcé la main pour qu’il accepte un appareil neuf. Propriétaire d’un iPhone 11 Pro qu’il avait acheté lui-même en 2019, il communique avec son fournisseur Telus pour obtenir un nouveau forfait en promotion. « Ils m’ont mentionné que je ne pouvais pas avoir les rabais sans un nouvel appareil […] Je me suis donc ramassé avec un téléphone neuf que je n’utilise pas » d’une valeur de 825 $, relate ce retraité de l’Armée canadienne.

Au téléphone, on lui explique que c’est pour qu’il signe un contrat de deux ans. « C’est de la fidélisation de leur point de vue, mais c’est un peu se faire attacher à la compagnie », affirme-t-il. Selon lui, « c’est du gros gaspillage », n’hésite-t-il pas à dire, d’autant plus que son iPhone est encore un appareil très performant avec d’excellentes fonctionnalités.

Une relationniste chez Telus confirme que « certains de nos rabais mentionnent l’obligation d’un achat d’un appareil neuf ». Elle ne dispose pas d’assez d’informations pour pouvoir évaluer ce cas particulier, indique-t-elle toutefois.

Un client de Bell n’est pas non plus en reste : à peine deux mois après son acquisition d’un nouveau cellulaire, les messages textes ont commencé, l’incitant à se procurer un nouvel appareil. « Je trouve ça vraiment trop rapide », dit Jean-Christophe Boivin, résident de Gatineau.

Sylvie Provost, résidente de Saint-Jean-sur-Richelieu, s’est quant à elle sentie obligée de demander au vendeur qui lui envoyait des textos personnalisés : « SVP, ne me harcelez pas, j’aime mon téléphone. » « Comment en est-on arrivés là ? » demande-t-elle au téléphone, disant par ailleurs comprendre que le marché est très compétitif.

Après les écofrais et la réparabilité, la réduction ?

Alors que Québec a déposé un projet de loi sur l’obsolescence programmée le 1er juin dernier, la réduction à la source reste un aspect trop délaissé en matière d’appareils électroniques. « C’est tout un système qui est à transformer, quand on constate que le modèle d’affaires est basé sur le remplacement rapide des appareils », dit Annick Girard, consultante en communication environnementale.

Elle a participé à mener une large étude en 2018 sur l’obsolescence pour Équiterre et l’Observatoire de la consommation responsable. On y avait déterminé que « moins de 50 % des consommateurs reconnaissent qu’ils jouent un rôle dans le phénomène de l’obsolescence ». Peu de répondants à cette enquête conservaient alors leur appareil aussi longtemps que la durée de vie qu’ils estiment eux-mêmes raisonnable.

« Mais on ne peut pas tout mettre sur le dos du consommateur », reprend Mme Girard. « Les tactiques marketing des entreprises telles que les promotions, les programmes de fidélité et les changements de forfaits ont une influence importante sur l’obsolescence », indiquait aussi le rapport de l’équipe de recherche.

C’est qu’on parle ici d’obsolescence « psychologique » ou « relative », plutôt que « programmée », le type le plus célèbre. Il s’agit alors d’une perception du consommateur qui regarde le produit comme étant devenu non attrayant ou insatisfaisant. « C’est comparable aux modes dans les vêtements. La fonction est encore remplie, mais le marketing te fait acheter autre chose », explique Marlène Hutchinson, affiliée à l’Université de Sherbrooke et fondatrice d’une entreprise en écofiscalité.

Avant l’obsolescence, c’est à la récupération et au recyclage que la législation québécoise s’était attaquée, notamment avec les écofrais et le principe de la responsabilité élargie des producteurs.

Les entreprises sont aujourd’hui responsables de la gestion en fin de vie des produits qu’ils mettent en marché, avec des résultats en demi-teinte dans le cas des déchets électroniques. Même un objectif aussi bas que 25 % de taux de récupération semble encore loin d’être atteint pour les téléphones cellulaires.

Et pour la réduction à la source, « ce n’est pas encore écrit noir sur blanc, il n’y a pas de cible dans le règlement », observe Mme Hutchinson. Tout comme elle, Annick Girard croit qu’il faudrait renforcer le cadre réglementaire pour véritablement voir des « changements structurants ». Et en attendant, « il faut que le consommateur mette ses culottes », conclut Mme Hutchinson.