L'église St. Andrew’s de Québec revampée au goût du jour

Au coeur du Vieux-Québec, l’église presbytérienne St. Andrew’s vient de perdre son cachet victorien à l’occasion d’un remodelage au goût du jour. L’opération a eu raison de l’ambiance feutrée qui y régnait depuis l’érection de cet immeuble en 1810, à peine un demi-siècle après la conquête britannique de 1759.

Les architectes de ce renouveau ont fait table rase de l’ameublement et de l’ornementation du XIXe siècle, à l’exception des vitraux, de l’orgue et de la chaire désormais dotée de roulettes afin d’être déplacée au gré des besoins de ce qui est devenu l’Espace St. Andrew’s.

La transformation réalisée par l’entreprise Kamaï ne convainc pas l’historien de l’architecture Luc Noppen. « C’est une église Airbnb », déplore-t-il en évoquant les murs blancs de l’édifice transformé en salle multifonctionnelle pour la tenue d’événements comme des congrès ou des mariages. « C’est dommage parce qu’il y avait des couleurs pastel qui invitaient à la réflexion, au recueillement. »

Les tapis rouges rehaussés de fleurs de lys ont pris le chemin des ordures. « Ces tapis, moi, je les ai toujours vus là, puis les personnes plus âgées m’ont dit qu’ils étaient là depuis toujours, explique Guy Morisset du comité de gestion du patrimoine de la communauté de St. Andrew’s. Ils commençaient à être usés, mais c’étaient de très bon tapis en laine, on avait [d’ailleurs] de la misère à les nettoyer, parce qu’ils avaient tendance à rétrécir. »

On a tendance à aseptiser les lieux pour qu’ils soient soi-disant plus polyvalents. On enlève tout caractère pour qu’ils puissent satisfaire tout le monde. Ça me fâche un peu quand je vois disparaître tout ça.

Les balcons conçus en 1875 ont été sacrifiés pendant les travaux, dont l’essentiel vient d’être parachevé, comme le rapportait Le Soleil la semaine dernière. « Ils étaient en estrade, donc avec une pente inutile pour les besoins d’une salle multifonctionnelle, à moins d’en faire une salle de spectacle, ce qui n’était pas le but », explique M. Morisset.

Les bancs du parquet ont également été démantelés. Des habitués ont pu en conserver quelques morceaux. Le surplus a été récupéré par l’entreprise Kamaï. « Ce bois-là pourra servir à éventuellement faire des ameublements à l’intérieur de St. Andrew’s, c’est à leur choix », résume Guy Morisset. Aucun plan précis n’est arrêté à cet égard.

Patrimoine mobilier

Dans ce processus amorcé en 2019, l’église bicentenaire a perdu son organisation spatiale d’origine. L’espace était autrefois déployé en largeur plutôt qu’en longueur, comme c’est l’habitude dans les églises.

« C’était la dernière église presbytérienne au Québec qui restait sur le large, regrette Luc Noppen. On a tendance à aseptiser les lieux pour qu’ils soient soi-disant plus polyvalents. On enlève tout caractère pour qu’ils puissent satisfaire tout le monde. Ça me fâche un peu quand je vois disparaître tout ça. »

L’intérieur du bâtiment n’étant pas classé, sa reconversion n’a pas nécessité d’autorisation particulière du ministère de la Culture ou de la Ville de Québec, explique Guy Morisset. « On a besoin d’un permis pour tout ce qui est extérieur, dit-il. On nous a toujours dit que le côté historique extérieur du bâtiment appartient au peuple québécois et canadien, mais que l’intérieur n’était pas assujetti [à un permis]. »

La Loi sur le patrimoine prévoit que les intérieurs des bâtiments peuvent être protégés, mais cette disposition de la Loi n’est pratiquement jamais utilisée.

Au temps de la Conquête

La communauté presbytérienne de Québec tire son origine des soldats écossais du 78e régiment qui ont joué un rôle décisif dans la victoire du général James Wolfe sur les plaines d’Abraham en 1759. Il faut toutefois attendre 50 ans avant que leur église soit érigée sur la rue Cook, grâce à la pierre noire tirée du cap Diamant.

Inaugurée en 1810, cette « Scott Church » est agrandie en 1823 par l’ajout d’un avant-corps néoclassique. « C’est un bâtiment important, souligne Luc Noppen. C’est l’une des premières églises non catholiques au Bas-Canada. »

Les balcons latéraux ajoutés en 1875 par l’architecte Harry Staveley permettaient aux nombreux fidèles d’être au plus près de l’action. À commencer par les soldats presbytériens de la garnison de Québec. « C’était la façon optimale d’avoir tous ces soldats proches », précise Guy Morisset.

Autrefois florissante, la communauté presbytérienne de la capitale ne compte plus qu’une trentaine de membres actifs. Pour M. Morisset, la transformation de l’église en salle multifonctionnelle était essentielle pour assurer le maintien de ses activités : « On avait besoin que cette opération fonctionne. Il faut que ça marche, on n’a pas le choix. Nous, on n’est pas des opérateurs, on ne connaît pas ça. Mais on a une confiance, je vous dirais, absolue dans les capacités de Kamaï. »

L’historien Luc Noppen n’est pas surpris par la transformation de l’église St. Andrew’s. « Ça fait partie de notre grand débat sur notre capacité d’utiliser le patrimoine. Qu’est-ce que vous voulez ? Si on ne veut pas que ça se passe comme ça, il faut faire un projet [de reconversion], pour faire autrement. »