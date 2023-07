Une nouvelle maison de chambres voit le jour dans Le Plateau-Mont-Royal

Une nouvelle maison de chambres destinée à des personnes à faible revenu qui ont des problèmes de santé mentale a été inaugurée lundi dans Le Plateau-Mont-Royal. Or, l’organisme à l’origine de cette initiative craint de ne pas être en mesure de répéter celle-ci à l’avenir en raison de la fin annoncée du programme AccèsLogis.

Des représentants des trois ordres de gouvernement se sont réunis en début d’après-midi lundi à l’intérieur du bâtiment de la rue Rachel Est où une maison de chambres privée pouvant accueillir 28 ménages a été acquise par l’organisme OSBL Habitation Montréal (OHM) afin que les loyers qui y sont offerts demeurent abordables. L’ensemble des locataires du bâtiment auront d’ailleurs accès au programme de supplément au loyer du gouvernement du Québec, qui permet à ses bénéficiaires de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger dans des chambres fraîchement rénovées, à une dizaine de minutes à pied du parc La Fontaine.

« On n’a jamais trop de maisons de chambres comme celle-ci. Avec leurs services, ce sont de véritables remparts contre l’itinérance », a déclaré lundi la conseillère d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal responsable du district du Mile End, Marie Sterlin.

Pour réaliser ce projet, une somme de 5,4 millions a été investie, dont la moitié a été versée par le gouvernement du Québec, au moyen du programme AccèsLogis Montréal. Le gouvernement fédéral, la Communauté métropolitaine de Montréal et un prêt de la Caisse d’économie solidaire Desjardins de Montréal ont payé le reste de la facture.

La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a cependant confirmé en février dernier la fin prochaine du programme AccèsLogis, qui aidait depuis 1997 les organismes à but non lucratif à financer des projets de logements sociaux et communautaires dans la province. Le gouvernement Legault remplacera officiellement celui-ci par le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ), lorsque les fonds encore disponibles dans AccèsLogis auront été épuisés.

« Financement additionnel »

« Je ne peux pas cacher une petite inquiétude, parce que si aujourd’hui, OHM cherchait à faire une deuxième maison, dans l’état actuel des programmes, bien on n’en serait plus capables puisqu’on n’a pas actuellement une offre de programmes qui permettraient de financer ce type de projet de la même manière », a relevé lundi en conférence de presse la secrétaire du conseil d’administration de l’organisme OHM, Claire Garnier, sous le regard de France-Élaine Duranceau.

Interpellée à ce sujet, la ministre Duranceau a fait valoir que le PHAQ « vise exactement les mêmes clientèles » qu’AccèsLogis, tout en offrant une lourdeur administrative réduite, une analyse que remet en question Mme Garnier. La ministre a par ailleurs assuré que du « financement additionnel » serait annoncé pour la construction de logements sociaux et abordables, sans s’avancer davantage sur ce point.

Parmi les locataires du bâtiment, on compte des personnes ayant récemment été hospitalisées en lien avec des problèmes de santé mentale. La maison de chambres souhaite aussi servir de lieu d’accueil pour des femmes fuyant la violence conjugale, des personnes en situation d’itinérance et des réfugiés, entre autres. Afin de soutenir ces personnes en situation de précarité, OHM a obtenu l’aide du ministère de la Santé et des Services sociaux afin que deux intervenants spécialisés soient présents sur place quotidiennement, pendant plus d’une dizaine d’heures par jour.

Cette annonce survient également alors que 38 ménages ayant dû quitter leur appartement en marge du 1er juillet sont toujours hébergés temporairement dans des établissements hôteliers, a relevé le responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais. Un autre signe, s’il en faut, que les besoins en logements sociaux « sont vraiment criants », a ajouté l’élu.