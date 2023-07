Le renseignement canadien vante son bon travail pour la hausse des signalements

C’est parce qu’il a bien communiqué avec le public que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a recueilli autant de bons signalements en 2023, prétend l’institution que des experts ont plutôt critiquée pour son opacité.

« Le SCRS a activement informé la population canadienne de la menace grave que l’ingérence étrangère fait peser sur la sécurité du Canada », a expliqué par courriel la responsable des relations avec les médias, Lindsay Sloane.

Le Devoir a révélé que le service de renseignement a reçu plus de tuyaux concernant des « menaces » durant les quatre premiers mois de 2023 que durant les neuf dernières années combinées. Le début de l’année a été le théâtre d’un scandale d’ingérence chinoise alimenté par des fuites médiatiques provenant de l’intérieur du SCRS.

L’institution fédérale responsable du contre-espionnage confirme la tendance à la hausse des signalements jugés dignes d’intérêt. Elle fait également le lien avec le récent intérêt des médias pour le thème de l’ingérence étrangère. Le service vante toutefois ses efforts déployés pour faire connaître sa mission auprès du public.

« Les récents reportages des médias sur l’ingérence étrangère ont donné au SCRS l’occasion de faire savoir qu’il est à l’affût de toutes informations relatives à la sécurité nationale. […] Des représentants du SCRS ont aussi témoigné au Parlement, pris contact avec le public et utilisé des médias sociaux pour présenter le mandat et le rôle de l’organisme en ce qui a trait à la lutte contre cette menace », peut-on lire dans la réponse aux questions du Devoir.

On précise toutefois que « de nombreuses raisons pourraient expliquer la hausse des dénonciations du public », tout en limitant les explications à ce sujet pour « protéger les activités, les techniques, les méthodes et les sources de renseignement ».

Encore du travail à faire

Deux experts interrogés avaient une interprétation différente des données figurant sur des documents obtenus par Le Devoir. Les faibles statistiques des dernières années leur font plutôt dire que le renseignement canadien ne communique pas suffisamment avec le grand public, de manière générale. Les signalements faits par de simples citoyens sont pourtant essentiels pour obtenir des informations sur l’ingérence étrangère, par exemple.

« Le SCRS a fait des efforts dans les dernières années pour favoriser ces canaux de communication, mais il manque encore beaucoup de travail à faire », a commenté le professeur agrégé à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, Thomas Juneau.

Joint par Le Devoir, l’ex-cadre du SCRS Daniel Stanton croit aussi que la fuite qui a fourni les médias durant cette affaire pourrait avoir eu comme « bénéfice » de mieux faire connaître le service. « Il y a des [membres du public] qui ont peut-être du renseignement sensible pour aider le Canada, mais ils ne savent pas la méthode pour contacter le gouvernement », illustre-t-il.

Pas toujours pertinents

Celui qui travaille maintenant comme directeur de l’Institut du développement professionnel de l’Université d’Ottawa nuance toutefois : le SCRS a d’autres méthodes d’enquête plus poussées que les renseignements du public, et il lui est impossible de communiquer sur des enquêtes en cours pour des raisons légales ou opérationnelles. « Ce n’est pas au service de faire de la sensibilisation auprès du public », croit-il.

M. Stanton n’est pas surpris de constater que l’écrasante majorité des messages reçus par le SCRS est qualifiée de « nuisances » ou classée sans suite. Durant ses plus de 30 ans de service, il se rappelle des nombreux appels impertinents ou farfelus. Certaines personnes logeaient des appels pour dénoncer un patron ou un voisin suspecté faussement d’espionnage, par exemple.

Ainsi, l’augmentation du nombre de signalements pour « menaces » ne veut pas dire qu’il y a plus de menaces envers le Canada. Il est plus probable que cela soit dû à une meilleure connaissance de l’outil permettant le signalement via un formulaire sur le Web ou un numéro de téléphone.

Des sondages commandés par le gouvernement fédéral ont d’ailleurs conclu que les Canadiens connaissent très mal le Service canadien du renseignement de sécurité. En 2018, une étude a conclu que seulement 13 % des répondants québécois — et 30 % au niveau national — étaient capables de nommer l’institution responsable d’enquêter sur les menaces envers le Canada. Les mêmes questions ont ensuite été posées de nouveau en 2021, dans un sondage qui ne montrait aucun progrès dans la notoriété du SCRS.