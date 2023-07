Les «recettes» du bonheur d’un chauffeur Uber

« Quelle est votre recette du bonheur ? » C’est la question toute simple que Sébastien St-Clair pose à ses passagers lorsqu’ils montent à bord dans sa voiture pour un trajet Uber. Sur l’accoudoir, à côté de lui, repose un épais carnet de notes turquoise, où ils sont invités à écrire leur réponse. Ce projet, c’est ce qu’il appelle son « cahier du bonheur ».

Rencontré par Le Devoir dans un charmant café au centre-ville, le chauffeur de 49 ans rayonne de joie de vivre. Sourire aux lèvres et yeux pétillants, il feuillette doucement son cahier, maintenant presque rempli. Plus d’une centaine de petits messages manuscrits s’y sont accumulés depuis le début de son initiative, en mars dernier.

« Ça a commencé par une histoire d’amour. J’ai rencontré une femme l’an dernier, elle me rendait très heureux, surtout après une période de dépression au sortir de la pandémie », raconte-t-il d’emblée.

Cette rencontre l’a incité à effectuer des recherches approfondies sur le bonheur. Au cours de la dernière année, il s’est plongé dans de nombreuses lectures et de nombreux balados pour enrichir sa compréhension de la science du bonheur.

Puis, il a découvert les travaux de Laurie Santos, professeure à l’Université Yale. Le cours de psychologie qu’elle donne est le plus populaire des 300 ans d’histoire de l’établissement.

« Son concept est simple : on n’a pas besoin de chasser le bonheur, on peut juste le créer. C’est comme ça que le projet est né. Avec le carnet, je peux non seulement créer du bonheur, mais aussi faire participer les passagers. Ils peuvent, à leur tour, inspirer les suivants », explique-t-il entre deux gorgées de café.

Mais le cahier réussit-il réellement à rendre les gens heureux ? Celui qui travaille pour Uber depuis décembre dernier en est convaincu. « Je le vois instantanément. Souvent, je conduis des personnes qui sont déjà de bonne humeur, et je ressens que leur énergie s’améliore [après avoir pris connaissance du cahier]. Et je suis convaincu de l’effet papillon que ça peut avoir bien après dans leur soirée », confie-t-il.

J’ai appris davantage dans les quatre derniers mois que tout le reste de ma vie

« Je remarque que beaucoup de gens sont fascinés par le concept du bonheur en soi, même avant d’ouvrir le carnet. Souvent, on l’oublie dans notre quotidien. On est tellement débordés et toujours en mouvement, surtout dans une grande ville comme Montréal », renchérit-il.

Poursuivre la quête

Malgré l’enthousiasme des passagers, Sébastien a dû revoir sa façon de présenter son projet aux clients. « Au début, je demandais aux gens d’écrire leur secret pour trouver le bonheur. Mais rapidement, j’ai vu que ça incitait à lire plutôt qu’à écrire à l’intérieur. Maintenant, en utilisant le terme “recettes”, il y a plus de partages », note-t-il.

Les « recettes » ne plaisent pas non plus à tout le monde : des passagers « en situation difficile » ont notamment éclaté en sanglots en les passant en revue. « Prendre connaissance des petits bonheurs des autres, ça les déprime. C’est arrivé à plusieurs reprises. Maintenant, je pose seulement la question aux passagers qui sont de bonne humeur », précise-t-il.

Quelques « recettes du bonheur » tirées du cahier… « Prendre le temps de vivre et devenir… Se pardonner, s’écouter et être ouvert à l’autre. »

« Le bonheur est meilleur quand il est partagé (famille, amis, partenaire). Il peut être trouvé dans les petites choses (danser sous la pluie, lire un bon livre avec des amis…). »

« Le bonheur est partout : dans les échanges inspirants, la vue du soleil au matin, le sourire d’un passant ou même dans le calme de la nuit. »

« Aller à un concert avec ses amis et DANSER ! »

« Le secret du bonheur est, pour ce que je sais, être satisfait et heureux de ce que nous avons. »

« Le bonheur est dans les petites choses… comme tomber par surprise sur ce cahier. Merci ! »

Et maintenant que le cahier est presque plein, Sébastien réfléchit à la suite de son projet. Le chauffeur a notamment l’intention de commencer un deuxième cahier, mais aussi de publier le contenu du premier sur les réseaux sociaux.

Son message préféré parmi tous ? Un petit message d’encouragement à l’intérieur d’un coeur tracé maladroitement : « You Matter. So Much » (Tu comptes tellement). « C’est seulement quatre mots, mais ça veut dire tellement plus que certains messages qui ont occupé l’espace de deux pages. »

En parcourant les pages, il est évident que Sébastien St-Clair est très fier du résultat. Avant de rejoindre Uber il y a quelques mois, il traversait les États-Unis comme camionneur. Son projet lui a offert une nouvelle perspective sur la vie. « J’ai appris davantage dans les quatre derniers mois que tout le reste de ma vie, dit-il doucement. C’est la première fois que je suis autant en contact avec le côté émotionnel et humain », confie-t-il.

Dans son engagement à propager le bonheur lors de ses trajets, Sébastien a tout récemment organisé des « Uber Puppy Days » — journées où un chiot de la SPCA accompagnait les passagers à l’arrière de sa Polestar. Un grand succès, dit-il, le sourire aux lèvres.

Il était naturel de lancer cette initiative, les animaux de compagnie étant parmi les éléments les plus fréquemment mentionnés dans le carnet du bonheur, explique-t-il.

« Étonnamment, les gens associent beaucoup leurs animaux à leur source de bonheur, mais personne n’a encore dit que c’était leurs enfants qui les rendaient heureux », laisse-t-il tomber en riant.