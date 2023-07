Des villes misent sur les microforêts

Tandis que les grandes forêts du nord brûlent, les microforêts se multiplient dans les villes du sud du Québec. À elle seule, Montréal en comptera bientôt quatorze sur son territoire.

À la base, les microforêts sont des projets de verdissement comme les autres visant à ramener du vert dans la ville et à combattre les îlots de chaleurs. Ce en quoi elles se distinguent, c’est leur densité.

Ainsi, dans une microforêt de 400 m2, on peut planter plus de 1000 arbres (trois arbres par mètre carré environ). « C’est comme si on plantait une sorte de jungle », résume Simon Côté, coordonnateur de la coopérative Arbre-Évolution, qui s’est spécialisée dans ce genre de projet et accompagne les villes qui en réalisent.

En plaçant les arbres en compétition dans un petit espace, on les amène à pousser plus vite. Vraiment plus vite. Par exemple, dans les deux microforêts du parc du Pélican, dans l’arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie, certains arbres font trois mètres et demi de haut après seulement deux ans. « Quand on les a plantés, ils faisaient 60 centimètres. C’est vraiment fou. Déjà, après deux ans, on peut constater que ça fonctionne. »

D’inspiration japonaise, le concept a été inventé par le botaniste Akira Miyawaki et connaît un certain engouement en France, notamment.

La microforêt du parc du Pélican est la première à avoir été réalisée au Québec. « On n’avait jamais entendu parler de ça avant 2021 », raconte Simon Côté. « Ce sont deux employées de l’arrondissement de Rosemont qui nous ont appelés pour nous poser des questions là-dessus. Ça a commencé comme ça. »

Au départ, poursuit-il, « on trouvait ça quasiment hérétique ». « En sylviculture, tu ne plantes pas un érable, un chêne et un pin dans un mètre carré. L’approche conventionnelle, c’est de planter un arbre tous les trois ou quatre mètres afin de lui permettre de prendre des dimensions suffisantes pour capter un maximum de carbone dans sa vie. »

Trois ans plus tard, Arbre-Évolution travaille sur une pléthore de projets. « On en a fait une à Repentigny, trois ou quatre à Montréal, une à Candiac et là, on en prépare au moins trois autres pour l’automne », explique M. Côté.

Pas nécessairement coûteux

À part Montréal, Candiac est l’une des rares villes à avoir tenté l’expérience. « On est en train de regarder pour en faire d’autres. C’est vraiment un succès », explique Karine Lehoux, responsable de la transition écologique et de l’innovation pour la municipalité. « Elle [la microforêt] est vraiment belle. Il y a eu une croissance impressionnante en un an. »

La microforêt de Candiac fait 440 m2 et compte 1030 arbres de 18 essences distinctes : pins rouges, chênes à gros fruits, épinettes blanches, bouleaux blancs, noyers noirs…

Elle se trouve au parc Haendel, un lieu très achalandé qui n’est pas un îlot de chaleur, convient Mme Lehoux. « Mais ce n’était pas ça notre objectif. On voulait d’abord tester [la formule]. C’est un projet-pilote. »

Au-delà de ses vertus environnementales, le projet emballe la municipalité en raison de son coût, dit-elle. Environ 20 000 $ au total, y compris la facture liée au grand nombre d’arbres plantés.

Les microforêts peuvent se montrer peu coûteuses en matière de ressources humaines parce qu’elles sont réalisées dans le cadre d’activités de mobilisation citoyenne. Arbre-Évolution a aussi développé un programme de « reboisement social » à travers lequel des entreprises financent les projets dans le cadre d’activités philanthropiques à saveur environnementale.

À Montréal, les microforêts ont en outre été choisies par les citoyens dans le cadre du budget participatif de la Ville, qui leur a accordé 1,4 million de dollars. C’est pour cela qu’il y en a autant.

L’approche conventionnelle, c’est de planter un arbre tous les trois ou quatre mètres afin de lui permettre de prendre des dimensions suffisantes pour capter un maximum de carbone dans sa vie

La Ville souhaite à terme en concevoir quatorze. Outre celles du parc du Pélican, celles de Verdun (il y en a deux) et d’Outremont (6) doivent être livrées cet automne. Et quatre autres sont en planification à Pierrefonds-Roxboro (3) et à Montréal-Nord.

Quel effet sur les GES ?

Par rapport à d’autres types d’aménagement paysager, les microforêts peuvent être plus complexes à réaliser, prévient Simon Côté, parce qu’il faut retirer le gazon et la tourbe, et les remplacer par un sol beaucoup plus riche.

« Mais on n’a pas à ajouter des pieds et des pieds d’épaisseur de terre non plus. Les arbres ont quand même une capacité d’enracinement assez étonnante. On voit parfois des choses pousser dans du béton. »

Déjà, les premiers projets ont enseigné certaines leçons aux équipes. Sur l’importance du paillis à la base et de l’entretien de la forêt, au cours de la première année surtout, pour retirer les espèces exotiques envahissantes, comme le nerprun, le phragmite (roseau) et la renouée du Japon.

Pour le reste, il n’y a pas eu trop de mauvaises surprises. À Candiac, le lieu a déjà attiré des cerfs, mais la microforêt est, de toute façon, protégée par une clôture. Avec, devant, des panneaux explicatifs pour informer la population de ses caractéristiques et bienfaits.

Des bienfaits dont l’ampleur reste toutefois à mesurer. Les microforêts sont réputées efficaces pour réduire les gaz à effet de serre (GES), mais on ne sait pas encore jusqu’à quel point, explique Simon Côté. D’emblée, il n’est pas possible de les associer à de la vente de crédits carbone.

« Il y a encore des choses à prouver. Sur le plan de la séquestration du carbone, ce qui fait la différence, c’est le tronc. Est-ce que les microforêts vont produire des arbres avec beaucoup de lignine [la substance qui donne au bois sa consistance] ? Ça reste à voir. »

Selon M. Côté et Mme Lehoux, une équipe de l’Université de Montréal et du Jardin botanique s’apprête d’ailleurs à lancer un projet de recherche pour tirer cela au clair.

Chose certaine, la volonté de lutter contre les GES explique en partie l’engouement actuel pour la formule au Québec, selon Simon Côté. « La dimension de la biodiversité est très importante dans le concept. Et étant donné qu’il y a eu la COP15 [sur la biodiversité] à Montréal et que de grands engagements ont été pris, je pense que ça motive les décideurs à créer des zones forestières libres d’intervention humaine. »