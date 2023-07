Des citoyens se mobilisent contre le stationnement dans les pistes cyclables

Tous les dimanches, à l’heure de la messe, de voitures stationnées remplissent la piste cyclable de la rue Filion dans Cartierville. Des citoyens exaspérés ont pris de court les paroissiens cette fin de semaine en manifestant sur place pour réclamer ce qu’il considère leur espace.

Stéphane Grandgirard n’en peut plus d’attendre après les autorités. Le père de famille a failli avoir un accident l’an dernier devant l’église Transfiguration of Our Lord. La piste cyclable devant ce lieu de culte était remplie de véhicules de fidèles. Sa petite famille a dû rouler sur la rue passante et a failli être heurtée, dit-il. « Je n’ai pas envie d’attendre un accident grave avant qu’on fasse quelque chose. »

Il a décidé d’occuper ce dimanche matin l’espace avant que les fidèles ne viennent se stationner avec une quinzaine d’autres cyclistes de Cartierville. Une voiture s’est tout de même arrêtée quelques secondes, le temps de débarquer quelqu’un, lors du passage du Devoir. Un vaste stationnement à l’arrière peut accueillir des dizaines de véhicules.

« Comme personne ne leur dit rien, rien ne change », se désole M. Grandgirard.

Le prêtre Lawrence multiplie pourtant les mises en garde auprès de ses quelque 200 ouailles. « Jusqu’à ce que la Ville et la police prennent une décision, on ne va pas se garer là », assure l’homme avant sa messe du dimanche. « Il y a deux ou trois personnes qui ne respectent pas ça, tout au plus. »

L’hésitation des autorités cause ce malentendu, selon lui. Il y a quelques années, des panneaux sont apparus pour interdire le stationnement après que la piste cyclable eut été installée. Le premier dimanche, les automobilistes ont ignoré ce nouveau règlement et ont tous reçu des contraventions. Ils ont cependant porté plainte, leur contravention a été annulée, et les panneaux furent enlevés. « [Se stationner et rouler à vélo], les deux sont permis », résume le curé.

Un changement d’urbanisme pourrait régler le problème, avance d’ailleurs Richard Chambers, un fidèle qui déplore cette « escalade » de tensions. Impossible pour lui de célébrer mariage ou funérailles dans une église sans pouvoir se stationner en avant du bâtiment, plaide-t-il.

« Ils auraient pu tracer la piste cyclable pour que ça contourne l’église de l’autre sens. L’autre rue en arrière est plus adéquate pour circuler », pointe-t-il au Devoir.

Au-delà de ce cas particulier, l’organisme Vélorution constate que de plus en plus de Montréalais s’approprient les pistes cyclables comme espace de stationnements temporaires. Ils promettent de soutenir les initiatives du genre partout où les voitures outrepassent leurs limites.