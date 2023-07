Des vacances estivales ont tourné au cauchemar, dimanche, alors qu’une cabine panoramique du village touristique de Mont-Tremblant est entrée en collision avec un élément de machinerie, expulsant les deux passagers hors de l’habitacle. L’un d’entre eux est décédé et l’autre se trouve dans un état « très critique ».

Peu avant midi, la cabine dans laquelle les deux victimes se trouvaient est entrée en collision avec un équipement de « machinerie de chantier de construction », selon les informations préliminaires de la Sûreté du Québec (SQ).

À la suite de cette collision, les deux personnes auraient été projetées à l’extérieur, chutant de plusieurs mètres.

Les deux passagers, dont l’identité n’a pas été dévoilée, ont été transportés rapidement et pris en charge. Le décès de l’un a été constaté quelques heures plus tard. La seconde victime se trouvait toujours entre la vie et la mort, en fin d’après-midi. Elle a été transportée dans un centre hospitalier de la région de Montréal, car son état était jugé « très critique ».

Les deux victimes étaient des « visiteurs » de Mont-Tremblay, et non pas des employés, confirme la SQ.

Le parcours en télécabine pour atteindre le sommet du Mont-Tremblant prend entre 13 et 15 minutes, l’été, selon le site officiel du village touristique des Laurentides. Les cabines circulent à plusieurs mètres d’altitude. L’accident se serait produit à la mi-parcours.

Aucun détail n’a encore filtré qui expliquerait la raison de cette collision, mais des enquêteurs de la division des crimes majeurs de la SQ se trouvent déjà sur les lieux de l’accident afin de comprendre les causes de cet accident.

Le festival du blues de Mont-Tremblant a décidé d’annuler immédiatement le reste de sa programmation « ainsi que de fermer l’ensemble des activités par respect pour les gens impliqués », selon une communication publiée en après-midi.

C’est la deuxième fois en quelques mois qu’un accident du genre se produit au Québec. Une chute de télécabine était survenue l’hiver dernier au mont Sainte-Anne, dans la région de la Capitale-Nationale. L’événement n’avait cependant fait aucun blessé puisque la cabine était inoccupée.