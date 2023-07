La culture au coeur des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord

Les organisateurs des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord ont allumé samedi un feu sacré, affirmant que la renaissance de la culture des Premières Nations est au coeur de la compétition sportive.

« Nous nous sommes fixés pour objectif, lors de ces jeux, d’avoir 50 % de culture et 50 % de sport : nous insufflons donc des aspects culturels dans tous les aspects des jeux eux-mêmes », a déclaré le président de l’événement, George Marshall, dans une entrevue après la cérémonie d’ouverture.

« Nos ancêtres sont toujours présents, à travers la purification, les feux sacrés, et les cérémonies de hutte à sudation. Ils se sont fait connaître grâce à la force du feu, qui a été forte dès le début », a déclaré M. Marshall.

Cette nouvelle version des jeux se déroule sur des sites à Halifax, appelés Kjipuktuk, ainsi qu’à la Première Nation Millbook, près de Truro, en Nouvelle-Écosse, et à la Première Nation Sipekne’katik, à environ 60 kilomètres au nord de Halifax.

Les disciplines comprennent les sports autochtones traditionnels que sont le canoë-kayak, le tir à l’arc et la crosse en salle, ainsi que le soccer, la balle molle, la natation, le volleyball, la lutte, le volleyball de plage, le tir à la carabine, le golf, l’athlétisme, le badminton, le baseball et le basketball.

Des cérémonies autochtones auront lieu à chacun des sites, a déclaré M. Marshall. « Il y aura de la fumée sacrée, des aînés seront à la disposition des athlètes pour les réconforter et les conseiller, et notre signalisation affichera notre langue (Mi’kmaq). »

Cependant, samedi, le coeur animé des jeux était au village culturel du centre-ville d’Halifax, où des milliers de personnes ont assisté à des démonstrations de travail du bois traditionnel, observé un canot en écorce de bouleau fabriqué à la main ou profité d’un jeu de waltes — un jeu de dés mi’kmaq.

Renaissance

Fiona Kirkpatrick Parsons, la présidente des jeux, a déclaré dans une entrevue qu’elle croit que l’importance des activités culturelles au sein de la compétition sportive découle d’une renaissance au sein des Premières Nations.

« Ce n’est vraiment que dans l’histoire récente que nous avons pu pratiquer notre culture, que ce soit notre spiritualité ou nos cérémonies, notre danse, nos chansons. Tout cela a été interdit pendant si longtemps », a-t-elle rappelé.

« J’ai l’impression que mes ancêtres disent : “écoutez, nous n’avons pas souffert pour rien. Il est temps de le reprendre”. Il est temps de reprendre qui nous sommes et de faire avancer cela non seulement pour nous-mêmes et pour les générations futures, mais pour tous ceux que nous touchons, tous les peuples », a-t-elle ajouté.

Les Jeux réuniront environ 5000 athlètes, entraîneurs et membres du personnel de mission de plus de 750 nations autochtones d’Amérique du Nord.