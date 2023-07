Si vous les avez manqués

« Mais sorry j’ai manqué mon flight » : l’hétérolinguisme codé du rap montréalais

OK, wallah, ça commence and let’s go, patnè ! Ainsi va parfois ici l’expression dans le genre musical le plus populaire des dernières décennies, le rap. Le résultat — poétique, inventif, original et, à vrai dire, unique au monde — n’en reste pas moins déconcertant pour l’humain moyen et le francophone de base, y compris pour une partie des Québécois. Peut-on pour autant parler d’un jargon ?