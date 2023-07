Le public a recommencé à envoyer de bons tuyaux au SCRS en 2023

Un plus grand nombre de signalements du public sur des informations concernant des « menaces » pour le pays a été reçu durant les quatre premiers mois de 2023 que durant les neuf dernières années combinées, montrent des documents du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

Les statistiques que Le Devoir a pu consulter font dire à des experts qu’un plus grand nombre d’internautes se sont rendus sur le portail Web du SCRS pour y transmettre un tuyau jugé digne d’intérêt après la diffusion de reportages en lien avec le renseignement.

L’année 2023 a notamment été le théâtre d’un scandale d’ingérence chinoise au Canada, dont les informations reposaient essentiellement sur des sources au sein même du SCRS qui n’étaient pas autorisées à parler aux journalistes.

Des documents produits en vertu de la Loi sur l’accès à l’information montrent que 27 messages reçus du public ont été classés comme des « menaces » entre janvier et avril 2023. Or, pour toute la période couvrant les années 2014 à 2022, seulement 20 « menaces » ont été trouvées parmi la masse de plus de 30 000 signalements, en très grande majorité des informations jugées non pertinentes.

« Il n’y a pas de preuves qui démontrent clairement un lien entre ces reportages sur l’ingérence étrangère et la hausse de signalements dans le système du SCRS, mais la proximité dans le temps entre les deux est digne de mention », explique Matt Malone, professeur adjoint à la Faculté de droit de l’Université Thompson Rivers, en Colombie-Britannique.

Les bienfaits de lancer l’alerte

Ce spécialiste de la protection des secrets gouvernementaux est à l’origine de la demande de ces documents pour un projet de recherche sur l’outil en ligne qui permet de transmettre au SCRS toute information relative au terrorisme, à l’espionnage ou à l’ingérence étrangère, notamment.

M. Malone a fait part au Devoir de sa découverte accidentelle du récent regain d’intérêt pour la dénonciation. Selon lui, cette conclusion ouvre la porte à une réflexion plus large sur l’intérêt public de protéger les lanceurs d’alerte. « Ça soulève la question : est-ce que ces révélations ont vraiment nui à la confiance du public, ou ont-elles pu faire le contraire ? » évoque-t-il.

« Un des avantages d’avoir desdébats sur les enjeux de sécuriténationale, quelle que soit la nature des fuites, est que ça rehausse la connaissance collective sur ces enjeux, et ça pousse des gens à être un peu plus enclins à contacter le SCRS, ou la police », croit aussi Thomas Juneau, professeur agrégé à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa.

En juin, la conseillère à la sécurité nationale et au renseignement du premier ministre, Jody Thomas, a réitéré que la source du quotidien The Globe and Mail au sein du renseignement canadien devait être arrêtée et jugée. « La loi a été brisée. Des sources, des techniques ont été mises à risque », a-t-elle lâché au micro de CBC.

Cette source a rendu possible toute une série de reportages sur des allégations d’ingérence chinoise lors des élections de 2019 et de 2021. Avant de démissionner, le rapporteur spécial mandaté par le gouvernement pour faire la lumière sur cette affaire, David Johnston, a toutefois conclu que la plupart des nouvelles publiées sur l’ingérence étaient exagérées.

Des années de vaches maigres

En consultant les statistiques sur le nombre de signalements du public, l’ex-cadre au SCRS Michel Juneau-Katsuya a surtout tiqué sur la faible proportion d’entre eux qui a été jugée pertinente, et ce, durant de nombreuses années.

« Ce qui me préoccupe, c’est que personne n’est allé voir le SCRS à cetteépoque-là », dit-il en référence aux neuf dernières années, époque qui constitue la trame de fond des différentes allégations d’ingérence chinoise publiées ces derniers mois.

Il faut revenir à la dernière décennie pour voir l’importance que les signalements prenaient pour l’agence de renseignement. En 2012, 277 signalements de « menaces » ont été comptés parmi les 4414 messages reçus. Pour l’année 2013, 73 des 8190 signalements rapportaient effectivement une menace. Ces années correspondent au « pic de la menace terroriste islamiste » pour le Canada, explique l’ex-agent Juneau-Katsuya.

Ensuite, l’outil de dénonciation en ligne semble avoir été largement délaissé jusqu’en 2022, à en croire le verdict des analystes du renseignement. Ils classaient la grande majorité des milliers de signalements reçus durant cette période comme des « nuisances », ou au mieux dans une catégorie intitulée « Aucune autre mesure requise ». Moins d’une dizaine de « menaces » étaient décelées chaque année et, en moyenne, 225 messages par an étaient qualifiés de « pertinents ».

« Ces chiffres montrent une occasion ratée, ajoute le professeur Thomas Juneau. Que ce soit pour lutter contre l’ingérence étrangère ou une autre menace, la collaboration du public est essentielle. S’il n’y a pas de canaux de communication ouverts et transparents, les défenses [du pays] sont affaiblies. »

Tous les experts interrogés croient que le SCRS pourrait mieux solliciter l’aide du grand public, comme les membres des diasporas du pays qui sont les plus touchés par l’ingérence étrangère. Le Service canadien du renseignement de sécurité n’avait pas répondu à la demande de commentaire du Devoir au moment où ces lignes étaient écrites.