Les cartes postales n’ont pas dit leur dernier mot

Reliques d’un autre siècle, les cartes postales ont il y a longtemps été détrônées par les réseaux sociaux et les messageries instantanées. Pourtant, ces petits bouts de carton noircis d’anecdotes ou de mots affectueux gardent la cote auprès de nombreux voyageurs, qui refusent de laisser mourir cette tradition en perdition.

« J’ai dû envoyer environ 400 cartes postales en cinq mois. À vrai dire,j’ai arrêté de compter à 372 il y a deux semaines », lance au bout du fil Julie Roberge, en direct de Londres, où elle profitait de ses derniers jours de voyage en Europe.

De l’Islande à l’Écosse en passant par l’Estonie et l’Italie, la Montréalaise de 57 ans s’est fait un devoir de s’arrêter dans les boutiques de souvenirs de chacune de ses destinations pour trouver les plus belles cartes postales à envoyer à ses proches. Elle les écrit en attendant un plat, en buvant un café, ou dans un train.

« Je suis vraiment une maniaque de la carte postale, résume-t-elle en riant. Ça coûte une petite fortune, mais ça fait partie de mon budget de voyage. »

Cette passion est née d’un simple défi lancé par un ami en 1988. Julie Roberge devait lui envoyer une carte par jour durant ses trois semaines de voyage en Australie. Elle a tenu le pari et a eu la piqûre. Désormais, chaque fois qu’elle quitte Montréal, même si c’est juste pour se rendre à Québec, elle envoie ces petits bouts de carton illustrés en souvenir.

Et elle est loin d’être la seule à s’adonner à ce rituel, perçu pourtant comme « archaïque » par certains à l’heure où la technologie a envahi nos vies.

Catherine Marineau-Dufresne, 37 ans, ne part jamais en voyage sans sa petite liste d’adresses pour écrire à ses proches. En fait, d’aussi loin qu’elle se souvienne, les cartes postales ont toujours fait partie de sa vie. « Quand ma mère était enceinte de moi, mon oncle vivait à Paris et il m’écrivait déjà des cartes », raconte-t-elle. Ses parents lui envoyaient systématiquement une carte lorsqu’ils étaient en voyage ou à chaque Saint-Valentin, une façon pour eux d’exprimer leur amour.

Mais pourquoi perdre du temps — et de l’argent — à envoyer des cartes postales quand on peut aujourd’hui publier des photos de voyage sur ses réseaux sociaux ou même écrire et appeler instantanément ses proches sur son cellulaire ?

Les deux femmes s’entendent pour dire que c’est plus chaleureux et plus intime d’envoyer une carte postale. « C’est une marque d’attention. Tu prends le temps de choisir la carte pour une personne en particulier, de l’écrire, de trouver un timbre, de la poster. C’est vraiment plus personnel comme geste », note Julie Roberge.

En publiant une photo sur ses réseaux sociaux, on donne d’un coup les mêmes nouvelles à tout son entourage, ce qui dépersonnalise le message. « C’est facile de tomber dans les copier-coller avec les messageries instantanées », ajoute Catherine Marineau-Dufresne.

Elle voit aussi un côté « romantique » au fait d’entretenir ces échanges épistolaires qui prennent du temps, dans un quotidien qui va toujours de plus en plus vite grâce à la technologie. « J’aime le fait qu’il y ait un délai entre le moment où tu écris et celui où la personne reçoit ta carte. Ça crée une attente à laquelle on n’est plus habitués », souligne celle qui a d’ailleurs « courtisé » un ancien amoureux à coups de cartes postales et de lettres.

C’est sans parler, évidemment, du côté nostalgique qui s’y rattache. « Avant, les cartes postales, c’était la seule façon de donner des nouvelles en voyage. Il y avait cette attente, cette excitation d’ouvrir sa boîte aux lettres dans l’espoir d’y trouver une carte à son nom », se remémore Catherine Marineau-Dufresne.

Trouvant dommage que les jeunes générations qui grandissent avec la technologie échappent à cette expérience, elle se fait maintenant un devoir d’écrire des cartes postales aux enfants de ses amis, nourrissant l’espoir qu’ils entretiendront cette tradition.

Une relique du siècle passé ?

Encore convoitée par plusieurs, la carte postale est quand même délaissée par une large frange de la population. Difficile de mesurer le phénomène au pays, car Postes Canada ne collecte aucune donnée sur le sujet. Un petit tour dans les boutiques de souvenirs de Montréal donne tout de même une idée de la situation.

La majorité des endroits visités par Le Devoir reconnaissent que l’on est loin de l’âge d’or des cartes postales. En plus d’une diminution des ventes depuis le début des années 2000, avec l’arrivée des technologies, la pandémie de COVID-19 a aussi durement frappé le milieu.

« Sans touristes, difficile de vendre des cartes postales. Ce sont eux, les principaux clients. Mais cette année, on voit une différence avec la reprise du tourisme », soutient François Duval, propriétaire de la boutique Souvenirs L’Ours blanc, sur la rue Sainte-Catherine, à Montréal.

« Ce sont les Européens qui en achètent le plus », indique Daniel Gabrian, gérant de la boutique Souvenirs Bonjour Québec, sur la même rue. « Je pensais vraiment que ça allait disparaître il y a quelques années, avec Internet et les téléphones. Mais non, les cartes postales sont là pour rester. Ça reste un joli souvenir à emporter, un joli cadeau à envoyer. »

Perpétuer la tradition

Julie Roberge abonde : par son caractère tangible, la carte postale est un cadeau que l’on garde précieusement. « Tu ne jettes pas ça ! s’exclame-t-elle. Tu n’es pas obligé de l’exposer chez toi, mais au moins tu la gardes dans un tiroir ou une boîte. Et quand tu tombes dessus, tu replonges dans les souvenirs qui y sont partagés. »

De son côté, Catherine Marineau-Dufresne les collectionne et les utilise comme objet de décoration. Elle fait d’ailleurs partie d’un groupe de postcrossing, un réseau en ligne qui met en relation de parfaits inconnus à travers le monde pour qu’ils s’écrivent des cartes postales. Et plus tu en envoies, plus tu en reçois.

« Peu importe ce que tu m’écris, tu peux m’envoyer une recette de biscuit, me parler de la météo ou m’écrire un poème, tant que je reçois une carte, je vais être heureuse. »