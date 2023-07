Rénover les logements sociaux prendra du temps, prévient Montréal

Après des années de sous-financement de l’entretien du logement social au Québec, l’argent est finalement au rendez-vous, se réjouit le responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais. Mais le travail à accomplir est colossal, prévient-il.

Plus de 3200 logements sociaux sont vacants dans les 10 plus grandes villes du Québec, montrent des données fournies par les offices municipaux d’habitation qui couvrent ces secteurs et compilées par Le Devoir. Du lot, plus de 70 %, soit environ 2300 appartements, sont gérés par l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM).

Ce taux de vacance s’explique en partie par le roulement habituel de locataires qui survient en marge du 1er juillet, mais aussi parce que plusieurs bâtiments de l’OMHM sont inoccupés en raison de travaux majeurs en cours ou qui y sont prévus depuis un certain temps. Une situation que Benoit Dorais attribue au manque de financement de l’entretien des logements sociaux dans les dernières années par le gouvernement du Québec.

« Pendant environ une douzaine d’années, quels que soient les gouvernements en place, les offices n’avaient pas l’argent pour faire des rénovations dans les bâtiments, que ce soient des rénovations mineures ou des rénovations pour lesquelles on doit refaire des cuisines au complet, des salles de bain ou encore changer les portes, les fenêtres, la toiture […] ou des balcons qui menacent de s’effondrer », énumère l’élu responsable de l’habitation à Montréal. Le manque de fonds destinés à l’entretien des logements sociaux, qui prennent de l’âge, a ainsi contribué au taux de vacance actuel, estime M. Dorais. Celui-ci atteint 11 % à Montréal et 4,7 % à l’échelle de la province, selon les données compilées par Le Devoir.

« Quand on vous donne la moitié de ce dont vous avez besoin [en matière d’entretien des logements sociaux], ça donne la situation actuelle, peu importe quel est le gouvernement en place », lance-t-il, en envoyant ainsi une flèche aux trois gouvernements de différentes allégeances qui se sont succédé au Québec dans les 12 dernières années.

La conclusion d’une entente attendue entre Québec et Ottawa sur le logement a permis de débloquer 2,2 milliards de dollars pour rénover des habitations à loyer modique dans la province d’ici 2028. Un nouveau programme de financement découlant de cette somme a été annoncé par la Société d’habitation du Québec le mois dernier.

« Mais il faut comprendre qu’on est dans un rattrapage historique partout au Québec, donc ça va vraiment prendre du temps », prévient M. Dorais. Il faudra d’abord que l’OMHM lance des appels d’offres pour réaliser les travaux majeurs dans certains de ses bâtiments placardés, puis des contrats devront être signés avant que des travaux puissent avoir lieu dans les logements concernés. Bref, la patience est de mise, prévient l’élu municipal, tout en se réjouissant que des fonds suffisants soient enfin débloqués pour entretenir les milliers de logements sociaux en mauvais état dans la province. « Maintenant qu’on a plus de financement, il faut avancer. »

Des propos critiqués

Vendredi, dans Le Devoir, la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a jugé « inadmissible » le fait que « des milliers » d’habitations à loyer modique soient vacantes au Québec. « Pour moi, ça ne passe tout simplement pas ! » a écrit la ministre, en appelant les offices municipaux d’habitation de la province à « accélérer » le pas afin que les logements sociaux qui « nécessitent des travaux » soient rapidement remis en location.

Des propos que critiquent le Parti libéral du Québec et Québec solidaire, qui voient là une façon pour le gouvernement Legault de se défiler de sa responsabilité dans la dégradation de l’état des logements sociaux dans la province au cours des dernières années.

« Nous déplorons les propos de la ministre qui refuse de reconnaître la responsabilité de son gouvernement dans ces retards de rénovations », a réagi par écrit la députée libérale Virginie Dufour, porte-parole du parti d’opposition pour les dossiers concernant l’habitation. Elle dit d’ailleurs trouver « insultant » pour les administrateurs des offices municipaux de la province « que la ministre de l’Habitation laisse sous-entendre que ce retard est leur responsabilité ». « Ça devient une très mauvaise habitude de la CAQ de rejeter sur les autres la faute de leurs propres inactions et retards d’exécutions », a ajouté Mme Dufour.

Même son de cloche du côté du député solidaire Andrés Fontecilla, selon qui le nombre important de logements sociaux vacants en raison des travaux majeurs qui doivent y avoir lieu au Québec est le résultat d’années « de laxisme et de non-intervention de la part du gouvernement pour garder cet actif en bon état ». « Le gouvernement a tardé à développer une solution efficace pour rénover ces logements sociaux là, alors qu’on en a besoin plus que jamais », déplore-t-il.

Avec Alexandre Robillard