Émotion aux funérailles de Denise Bombardier, cette «grande Québécoise»

« On rend hommage à une grande québécoise », a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault, avant d’entrer dans l’église Saint-Viateur d’Outremont, où ont eu lieu les funérailles de Denise Bombardier, vendredi après-midi.

Plusieurs personnalités du monde médiatique et politique québécois étaient réunies pour rendre hommage à la chroniqueuse et écrivaine, décédée le 4 juillet dernier à l’âge de 82 ans.

« Qu’on soit d’accord ou pas d’accord avec ses opinions, c’est quelqu’un qui assumait complètement sa participation dans le débat public », a pour sa part affirmé le chef du parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon.

L’émotion était perceptible pour la famille de Denise Bombardier au-devant du cortège. Son mari, James Jackson, était particulièrement ému. Diverses personnalités telles que le président de Quebecor, Pierre-Karl Peladeau, l’ex-premier ministre du Québec Jean Charest ou encore le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barette, étaient également présents.

« On se connaît depuis toujours », a articulé Louise Latraverse, interceptée sur le parvis de l’église, une larme discrète au coin de l’oeil. La femme de théâtre est venue rendre hommage à sa grande amie. « On s’est beaucoup vu, on a beaucoup ri, parce qu’elle était très drôle, Denise. »

Intellectuelle et polémiste

Denise Bombardier est décédée le 4 juillet dernier, à l’âge de 82 ans, des suites d’un cancer fulgurant. Sa mort a suscité l’émotion au Québec, qui a été marquée par sa fougue et ses opinions parfois tranchées au point de créer la controverse.

Née dans une famille ouvrière dans le quartier Villeray à Montréal, Mme Bombardier s’est taillé une place en tant que figure intellectuelle marquante de l’histoire récente du Québec. Elle a obtenu un doctorat en sociologie de la Sorbonne, à Paris, avant de devenir la première femme à animer une émission d’affaires publiques au Québec, dans les années 1980.

Elle a également signé plusieurs livres qui lui ont valu une reconnaissance tant chez elle qu’en France. Sa participation à l’émission littéraire Apostrophes, en 1990, a marqué les esprits : elle avait alors solidement apostrophé l’auteur et pédophile Gabriel Matzneff, qui s’y targuait d’avoir des relations sexuelles avec des mineurs.

Mme Bombardier était chroniqueuse depuis 2014 au Journal de Montréal, où elle exprimait avec force des convictions qui pouvaient créer la polémique. Elle avait l’habitude de s’en prendre à des thèmes propres au progressisme, tels que les drag queens ou le multiculturalisme.