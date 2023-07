Un continent au gré du vent

Les vents, la pluie, la neige et jusqu’aux oiseaux, ces peuples de l’azur, teintent nos dispositions d’esprit et dictent nos quotidiens. Au gré de ses pérégrinations récentes, notre collaboratrice Monique Durand ouvre quelques pans de ciels, d’ici et d’ailleurs, où passent le vent des jours et l’éclair des oiseaux. Deuxième de huit articles.

Vue du ciel, la Basse-Côte-Nord est un grand corps d’eau, de sable et d’épinettes, un éboulis de rochers et d’îles tombés dans le golfe du Saint-Laurent. Destination : Tête-à-la-Baleine. Première étape, un Beechcraft 1900D entre Sept-Îles et Chevery. Durée : 1 heure 10 minutes. Pas de carte d’embarquement, pas de siège assigné. « C’est la Basse-Côte-Nord ! » me glisse une passagère, les yeux rieurs. Je suis assise côté mer. Mais l’appareil est si étroit que je vois aussi côté terre. Les lacs n’ont pas encore calé. Les rivières sont striées de chutes dont les bouillons d’or et de cuivre se voient d’en haut. Deuxième étape, un hélicoptère de Chevery à Tête-à-la-Baleine, grosse libellule verte où nous sommes sanglés comme des astronautes. Durée : 12 minutes.

Tête-à-la-Baleine, le vendredi 5 mai. Sur place, en moins de deux, il y a Marco qui met son véhicule à ma disposition. Martin qui me prête une bouilloire. Michaël qui va m’apporter un ouvre-boîte. Il y a le haut du clocher de l’église qui penche comme la tour de Pise à la suite d’une grosse tempête. Et les quatre-roues qui soulèvent la poussière. Il y a l’escalier de l’épicerie qui chambranle. Et Olive, la caissière, qui adore son travail dans ce commerce, le seul, où les fruits et légumes ont beaucoup voyagé… comme les souliers de Félix Leclerc.

Il y a encore une école toute neuve qui détonne un peu dans le décor. Et Sam, qui me présente sa serre, d’où pointent les feuilles tendres de plants de tomates, de concombres et de poivrons en rangs bien alignés. « On tente d’aller vers une sorte d’autosuffisance. » Et puis, il y a tous ces gens qui saluent l’étrangère que je suis au coeur du village. Le coeur du village ? Une caisse populaire, une épicerie, une école, une église. Tête-à-la-Baleine, la seule communauté francophone de la Basse-Côte-Nord, abrite une centaine de résidents. D’après l’historien Paul Charest, le village s’est peuplé de Canadiens français venus de Berthier au milieu du XIXe siècle.

Micheline Lapointe, elle, suit fiévreusement en temps réel la course du continent de glaces. La carte indique en rouge ce qui est à 100 % recouvert. Cette masse, poussée par les vents de l’Atlantique et venue du Labrador, obstrue le détroit de Belle Isle, entre Terre-Neuve et la côte québécoise et labradorienne. Le Bella Desgagnés, qui fait la navette entre les villages isolés de la Basse-Côte-Nord jusqu’à Sept-Îles et Rimouski, est coincé à Blanc-Sablon. Micheline doit monter à bord pour aller rejoindre sa fille à Chevery, le village voisin à l’ouest.

Tête-à-la-Baleine, le samedi 6 mai. Nous sommes au pays des Marcoux et des Monger. Mais lui s’appelle Michaël Lambert, originaire d’Orford, dans les Cantons-de-l’Est, arrivé ici par les hasards de la vie et d’un contrat à la radio communautaire. Installé dans ce village depuis presque quatre ans avec sa compagne, Ivonne Fuentes, originaire du Mexique, artiste en arts visuels, elle aussi arrivée au Québec par les hasards de la vie. Tous deux trentenaires, heureux comme pape et papesse. Ils ont trouvé dans cette contrée LEUR géographie, celle de l’extérieur, en correspondance avec celle de l’intérieur. « Je crois à la perfusion de la géographie dans nos âmes », écrit le Français Sylvain Tesson.

J’ai mes quartiers à l’auberge de l’Archipel, dont Martin Marcoux est le propriétaire, en plus d’être le chef cuisinier. Il me prépare un succulent club au homard « pêché ici et mis en pot l’an passé ». « Normalement, poursuit-il, je vous aurais offert du homard frais de cette année. » Mais les glaces empêchent les pêcheurs de prendre le large. Les bateaux sont amarrés au quai, retenus comme des bêtes en cage, piaffant comme des pur-sang. On attend le signal du départ. On attend. La vie du village est suspendue à cette blancheur fracassante qui s’avance comme une lave. Ici, la météo dicte tout, avec ses ciels, ses vents, ses eaux. On s’y soumet sans maugréer. C’est comme ça. À l’épicerie, il n’est question que de rouge sur la carte.

Michaël et Ivonne sont venus me rejoindre à l’auberge. Ils se déchaussent, vont pieds nus. Je souris de ce pied de nez aux conventions. Ivonne m’offre une pièce de quartz blanc qu’elle a trouvée sur la plage. Ce sera mon porte-bonheur baleinois. « Ici, c’est la liberté, clame Michaël, pas de police, pas de voleurs, pas de contraintes, sinon celle du respect envers les gens de notre village. » « C’est une question de responsabilité personnelle, d’autodiscipline », renchérit Ivonne. Ils sont tous deux très engagés dans leur communauté. Michaël est agent de développement à la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent. Ivonne travaille à l’école comme technicienne en loisirs.

Quand on leur parle d’isolement, de vie rudimentaire, d’ennui et de légumes fanés à l’épicerie, ils haussent les épaules. « On m’a raconté que l’école avait engagé une prof, relate Michaël, qui, en voyant l’endroit, n’est même pas débarquée de l’avion ! » Fait avéré ou légende ? On s’esclaffe. Tout de même, je pose la question à Ivonne, le Mexique ne lui manque-t-il pas parfois ? « Je regarde en avant, pas en arrière », répond-elle, dans son meilleur français, mâtiné d’un peu d’anglais et d’espagnol. « Mais il y a une chose que je ne peux pas voir sur les écrans : la cuisine mexicaine. » Alors, elle a une bouffée de nostalgie, ça lui rappelle le pays qui l’a vue naître, le goût de la tortilla de maïs et du guacamole.

Micheline, elle, attend toujours, sur le qui-vive. Le rouge macule la carte. Le continent de glaces est maintenant encastré le long des côtes avoisinant La Tabatière, progressant toujours vers l’ouest. Le Bella Desgagnés vient de quitter Blanc-Sablon, avec près de 30 heures de retard. Micheline appelle sa fille à Chevery. Ne sait trop sur quel pied danser. Partira ? Partira pas ? Par le bateau qui n’arrive pas ? Ou, à défaut, en hélicoptère ?

Tête-à-la-Baleine, le dimanche 7 mai. Gilles Monger me raconte un peu de l’histoire de son village. Dont sa fameuse « transhumance » annuelle, mot qu’a popularisé le grand écrivain et cinéaste Pierre Perrault.

L’été, presque tous les villageois migraient avec armes et bagages vers des îles du large pour se rapprocher des bancs de poissons. Puis, à l’automne, revenaient sur le continent, où ils avaient leur résidence d’hiver. Ce va-et-vient a duré des décennies. « Leur transhumance gravite entre les extrêmes de la mer et du feu, des îles et de la terre ferme, entre le temps de l’eau et celui de la glace, entre le temps de la morue et celui du bois », écrit Perreault dans Toutes isles. « En vérité ils sont nomades de tout ce qui remue dans la mer, pousse sur les îles. »

La nouvelle court : paraît que les glaces sont rendues ici, à Tête-à-la-Baleine, et recouvrent maintenant la baie du Quai, lieu d’accostage habituel du Bella, à 7 kilomètres du village. Je prends congé de Gilles. Je m’en vais voir.

Baie du Quai, dans le jour déclinant. Chaque fragment de glace flambe de son feu dans l’horizon concassé. Droit comme une flèche, un cormoran fend le vent. Tout à l’heure, l’hélicoptère a volé au-dessus de nos têtes. Micheline est bel et bien partie. Le Bella est passé tout droit, ne pouvant faire escale à Tête-à-la-Baleine, complètement engorgé par les blocs d’eau gelée.

Au loin, des enchevêtrements d’îles et d’îlots, il y en a entre 500 et 600, et des archipels qui se voisinent et s’emmaillent. Ici, chacun a son île. Celle de Sam Bellefleur s’appelle la Petit Mécatina, où il va camper. « Cette île si sauvage m’apaise. En ces temps où on parle de la dégradation de tout sur la planète, il existe encore une terre intouchée. » La plus connue peut-être : l’île de la Providence, surmontée d’une chapelle où l’on va encore se marier l’été en promettant de s’aimer pour l’éternité. L’éternité qui s’étale juste devant.

