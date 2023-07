Sous-sols inondés et rejets d’eaux usées après de violents orages à Montréal

Montréal a reçu, jeudi, jusqu’à 88 mm de pluie en deux heures, soit l’équivalent d’un mois de précipitations habituellement enregistrées en juillet. Ce déluge, qui était assorti d’une alerte de tornade, a causé des inondations dans plus 130 résidences et entraîné des rejets d’eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies.

« Il n’y a pas une ville au monde qui a les infrastructures pour prendre toutes cette eau-là », a souligné vendredi Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal.

En raison des surverses, causées par le débordement du réseau d’égouts, la Ville demande aux citoyens d’éviter les activités nautiques au cours des 48 prochaines heures dans le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies.

Pendant l’orage, une demi-douzaine de viaducs ont dû être fermés à la circulation en raison de l’accumulation d’eau, mais à 21 h jeudi soir, la situation s’est rétablie et les voies étaient dégagées vendredi matin, a précisé Philippe Sabourin.

Quant aux résidences inondées, elles sont surtout situées dans les quartiers centraux, a soutenu M. Sabourin.

L’orage et les vents forts ont aussi causé la chute d’arbres et de branches sur le territoire. « Mais ce n’est rien de comparable avec ce qu’on a vécu au mois d’avril », a cependant indiqué le porte-parole de la Ville, évoquant l’épisode de verglas survenu dans la métropole.

Pour mitiger les effets de ce type de pluies abondantes, qui risquent d’être plus fréquentes dans le futur, la Ville de Montréal a construit des bassins de rétention et aménagé des parcs capables d’absorber efficacement l’eau de pluie, comme au parc Dickie-Moore, dans Parc-Extension, et à la place des Fleurs-de-Macadam, dans le Plateau-Mont-Royal. Elle a aussi aménagé quelques 200 cellules de biorétention en bordure de chaussée.

