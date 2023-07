200 000 clients d’Hydro-Québec toujours sans électricité

Un peu plus de 200 000 abonnés d’Hydro-Québec restaient privés d’électricité peu après 6 h 30, vendredi, en raison des éléments qui se sont déchaînés au cours des heures précédentes.

La région de Montréal demeurait la plus affectée avec plus de 78 905 clients sans courant électrique, suivie de la Montérégie avec autour de 69 990 abonnés. De nombreuses adresses étaient aussi privées d’électricité dans Lanaudière (32 036), à Laval (11 523), dans les Laurentides (5035) et dans la Capitale-Nationale (3012).

La majorité de ces pannes ont été causées par les événements météorologiques et n’étaient plus liées aux incendies de forêt à la Baie-James, comme c’était le cas plus tôt jeudi, a confirmé une porte-parole d’Hydro-Québec, Caroline Des Rosiers, à La Presse canadienne.

Elle a affirmé qu’il pourrait falloir entre 24 et 48 heures avant de rétablir le courant à l’ensemble des clients touchés. « Il y a encore un nombre significatif de clients en panne », a-t-elle précisé.

La société d’État a rapporté jeudi soir des poteaux cassés, des fils au sol et des arbres brisés qui se trouvent sur les équipements.

Nouvelles pannes en raison des feux de forêt

Plus tôt dans la journée jeudi, un grand nombre de clients s’étaient retrouvés sans électricité en raison des feux de forêt dans la région de la Baie-James.

« C’est la fumée dense qui a touché trois lignes de transport en provenance de la Baie-James qui a provoqué le déclenchement de mesures de protection sur les lignes », a expliqué Francis Labbé, porte-parole chez Hydro-Québec.

Les particules fines portées par cette fumée dense permettent à l’électricité de quitter les lignes de transport pour qu’elle touche le sol, servant littéralement de mise à la terre, ce qui crée des variations de tension dans les lignes de transport et provoque le déclenchement des mesures de protection.

Cette situation a surtout affecté le Grand Montréal, privant de courant près de 540 000 abonnés.

Vers 19 h 30 jeudi, toutes les pannes étaient liées aux événements météorologiques, et non plus au déclenchement des mécanismes de protection du réseau.



Avec Le Devoir