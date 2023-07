La Beauce incapable de garder les travailleurs étrangers d’Olymel

À moins d’un revirement inattendu, la majorité des 123 travailleurs étrangers d’abord recrutés par Olymel pour travailler à l’abattoir de Vallée-Jonction quitteront la Beauce à destination d’une autre usine de la compagnie. Un scénario qui déçoit beaucoup, dans une région où les besoins en main-d’oeuvre sont criants.

Trois mois après l’annonce de la fermeture de l’abattoir, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, espère encore qu’Ottawa fera des concessions. Mais il estime aussi que la situation serait beaucoup plus simple si le Québec avait les pleins pouvoirs en immigration. « Si l’immigration était dans les mains d’un seul gouvernement, on pourrait faciliter beaucoup le processus », remarque-t-il.

« En Beauce, le taux de chômage est tellement faible qu’on a de la place pour relocaliser ces gens-là », souligne l’élu.

Sur les 994 employés de l’abattoir de Vallée-Jonction, 123 sont des étrangers détenteurs d’un permis fédéral ne leur permettant de travailler qu’à cette usine. La majorité sont francophones et viennent de l’île Maurice ou de Madagascar.

Quand Olymel a annoncé en avril qu’elle fermerait son usine, la communauté d’affaires et les élus locaux avaient unanimement réclamé qu’Ottawa octroie des permis ouverts à ces travailleurs afin qu’ils puissent rester dans la région et y gagner leur vie.

Une demande qui a essuyé une fin de non-recevoir, car le programme des travailleurs temporaires accorde seulement des permis ouverts dans des cas de violence (le volet des « travailleurs vulnérables »). « Le ministre m’a dit que c’était impossible », a déclaré au Devoir le député fédéral local, Richard Lehoux, lors d’un entretien tenu en juin.

Dans ce contexte, la majorité des travailleurs étrangers de Vallée-Jonction (87 sur 123) ont déjà accepté l’offre d’Olymel d’être transférés dans ses usines de Yamachiche (49), en Mauricie, et d’Ange-Gardien (38), en Montérégie. Quant aux autres, ils ont peu d’options dans l’état actuel des choses. La seule manière pour eux de rester en Beauce consiste à convaincre un autre employeur de la région d’entreprendre des démarches pour qu’on leur décerne un nouveau permis de travail fermé.

Ironiquement, Olymel est propriétaire d’une usine à Saint-Henri, à 60 kilomètres de Vallée-Jonction. Or, il est impossible d’y accueillir des travailleurs étrangers puisqu’ils y représentent déjà la part maximale de la main-d’oeuvre autorisée par Ottawa (30 %). Selon nos informations, un grand nombre de travailleurs québécois de l’usine de Vallée-Jonction s’y destinent.

« Pas le choix » de partir

Aristide Omva fait partie des travailleurs mauriciens qui quitteront la Beauce. « J’ai signé le document avec l’entreprise pour être délocalisé », car l’autre possibilité aurait été trop compliquée, dit-il.

Arrivé en 2021, il s’est attaché à la région, mais estime n’avoir « pas le choix » de s’en aller. « Quand on s’est installé quelque part et qu’on y a mis du temps, on s’est fait des amis, on s’est adaptés à l’environnement, ce n’est pas toujours évident de partir. […] On s’y plaît [en Beauce], mais d’un autre côté, si on reste, on risque d’être confrontés à des difficultés énormes. Donc, pour éviter ça, on est un peu obligés de bouger pour continuer notre rêve canadien. »

Le Devoir a éprouvé de la difficulté à convaincre d’autres travailleurs étrangers de parler de cette situation, la plupart étant toujours employés par Olymel en attendant la fermeture, le 22 décembre.

Mathieu, dont nous taisons le véritable nom à sa demande, fait partie de ceux qui ont pu obtenir une résidence permanente grâce à leurs nombreuses années de travail chez Olymel. Il a accepté de parler au Devoir des difficultés vécues par les travailleurs étrangers, mais anonymement, afin de ne pas être mal perçu par son employeur.

« Il y en a qui viennent d’arriver [au Québec]. Le dépaysement, ils n’arrivent pas à le finir et on le dépayse encore une fois, déplore-t-il. On aime la Beauce et la Beauce nous a accueillis parfaitement bien. On a nos habitudes. On veut voir nos enfants grandir ici, justement pour leur montrer les valeurs qu’il y a en Beauce. »

« Quand on te recrute dans un endroit, on te dit que tu seras tout le temps là. Tu t’adaptes. » Et la présence de travailleurs mauriciens et malgaches plus anciens facilite leur intégration, dit-il.

La Beauce a d’ailleurs beaucoup changé dans les dernières années, comme l’a bien illustré le Festi-cultures qui s’est tenu à Sainte-Marie le 9 juillet dernier. Plats de poulet yassa, vente de vêtements en wax, musique africaine : c’est une Beauce très multiculturelle qui s’y est révélée. L’un des organisateurs, Claude-Hervé Kouassi, dit ainsi travailler à « créer un sentiment d’appartenance à la région ». Avec d’autres, il a aussi mis sur pied le Centre d’aide aux personnes immigrantes et à leurs familles.

Photo: Francis Vachon Le Devoir

Le Devoir a fait le tour des nombreux organismes qui accompagnent les travailleurs dans la transition. Tous dressent le même constat : c’est bien dommage.

Marlène Bisson, de Développement économique Nouvelle-Beauce, parle d’une « occasion manquée ». « On aurait souhaité qu’ils aient une réelle option et puissent obtenir des permis ouverts Il y a eu beaucoup d’efforts de faits pour accueillir ces gens-là. Ça aurait été plus simple pour eux et aidant pour notre région. Tout le monde aurait été gagnant. »

Marjorie Milliard, de la firme GCRH, qui accompagne les travailleurs dans la transition pour le compte d’Emploi Québec, estime quant à elle que la situation est « désolante ». « Présentement, c’est un peu le néant pour ces travailleurs-là. Ils sont à la merci des décisions gouvernementales. Ils attendent. […] On aimerait que ça puisse déboucher. La Beauce en a besoin. »

La CSN ne lâche pas le morceau

Si certains se résignent à voir cette main-d’oeuvre quitter la région, la Centrale des syndicats nationaux (CSN) souhaite toujours faire bouger les choses du côté d’Ottawa afin d’obtenir des permis ouverts.

« On ne lâchera jamais le bâton », soutient le secrétaire général du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches, François Proulx-Duperré.

L’Assemblée nationale, rappelle-t-il, a adopté à l’unanimité une motion sur les permis ouverts le 10 mai dernier. Présentée par Québec solidaire, la motion « demande au gouvernement fédéral d’octroyer sans délai un permis de travail ouvert ou de prendre les moyens nécessaires pour que les travailleuses et [les] travailleurs étrangers temporaires de l’usine [Olymel de] Vallée-Jonction puissent trouver un emploi dans la région ».

Relancé au sujet de la motion, un porte-parole du bureau du ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser, a répondu par écrit au Devoir « qu’il était possible pour un individu qui possède un permis de travail lié à un employeur donné de changer d’emploi ou d’employeur au Canada » en obtenant un nouveau permis de travail fermé. Il n’a fait aucun commentaire sur la motion ni sur la question des permis ouverts.

Se reloger

Pendant ce temps, Olymel s’efforce de faciliter les déménagements des travailleurs à Yamachiche et à Ange-Gardien. La compagnie mettra à leur disposition des gîtes à l’origine prévus pour un contingent de travailleurs maghrébins dont la venue a été mise sur la glace, explique la directrice des ressources humaines de l’entreprise, Isabelle Leblond.

Il s’agit toutefois de logements abritant deux travailleurs par chambre, ce qui n’est pas adéquat pour les familles. Pour elles, l’entreprise fait déjà le lien avec des partenaires locaux afin de les aider à trouver un toit malgré la pénurie de logements.

« Humainement, on trouve ça bien plate, mais en même temps, on était contents de pouvoir leur offrir une relocalisation, explique Mme Leblond. Je peux dire, pour les avoir rencontrés à plusieurs reprises depuis l’annonce, qu’ils ont le même sentiment de déception et de déstabilisation que l’ensemble de nos employés. La seule différence, c’est qu’ils ont moins d’options pour rester dans la région. »

La directrice craint toutefois qu’on donne de faux espoirs aux travailleurs en parlant de permis de travail ouverts. Sa « grande crainte » est d’ailleurs que des travailleurs optent pour la réaffectation à « minuit moins une », sans avoir fait toutes les démarches administratives nécessaires.