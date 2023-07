Fin de la grève au cimetière Notre-Dame-des-Neiges

La grève est terminée au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. L’entretien des tombes et des installations reprendra lundi prochain après des mois de conflit ayant laissé des centaines de familles dans l’impossibilité de faire leur deuil.

Les membres du syndicat des opérations du cimetière Notre-Dame-des-Neiges ont approuvé jeudi une entente de principe pour renouveler leur convention collective, se sont félicités les responsables du cimetière par communiqué. « Cette décision permettra de reprendre les activités du cimetière. »

L’entretien du lieu reprendra ce lundi, avec en priorité « le nettoyage du terrain ainsi que certains besoins opérationnels ».

La grève de plus de 100 employés d’entretien et de bureau a maintenu fermées les grilles en fer forgé depuis la mi-janvier, à l’exception de quelques jours au printemps. Le conflit de travail a laissé plus de 300 corps non enterrés.

Les familles en attente d’une inhumation seront contactées prochainement pour déterminer les détails des arrangements nécessaires.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, s’est ingéré dans le conflit en début de semaine en nommant un médiateur. Son travail a porté fruit. L’entente de principe aurait été acceptée par 83 % des membres syndiqués, selon le ministre.

Félicitations aux parties pour l’entente de principe acceptée à 83 % pour les employés de l’unité générale du cimetière NDN. Je salue l’engagement des conciliateurs du @Mtrav. La reprise des activités au cimetière permettra de répondre aux besoins des familles endeuillées.@laCSN — Jean Boulet (@JeanBoulet10) July 13, 2023

La nouvelle convention collective viendra à échéance le 31 décembre 2027.

Au moment où ces lignes étaient écrites, les deux parties n’avaient pas répondu aux demandes de précisions du Devoir.