Les feux de forêts causent de nouvelles pannes d’électricité dans la région de Montréal

Près de 280 000 clients d’Hydro-Québec étaient privés d’électricité, en fin d’après-midi jeudi, à cause des feux de forêt dans le nord du Québec. La société d’État espère pouvoir résorber le tout d’ici le début de la soirée.

Quelques heures plus tôt, près de 540 000 ménages étaient affectés.

Il pleut peut-être dans le sud du Québec, mais des dizaines de feux brûlent toujours dans le nord. La fumée conséquente empêche ainsi le transport d’électricité sur les lignes à très haute tension reliant les grands centres de production avec les grands centres urbains.

« Ce qui isole [ces lignes à haute tension], c’est l’air », explique Maxence Huard-Lefebvre, des communications d’Hydro-Québec. « Avec cette présence de fumée dense, il y a un phénomène d’ionisation qui se passe. Des décharges vont se passer dans ces nuages de fumée. Les lignes vont interpréter un court-circuit. On ne peut pas garder la tension quand ce phénomène-là se produit. »

S’ensuit un délestage automatique dans les secteurs moins critiques du réseau d’Hydro-Québec. Vers 16 h 45, environ 123 000 clients manquaient d’électricité à Montréal, 55 000 en Montérégie, 18 000 dans les Laurentides et 60 000 à Laval, entre autres, pour un total de 280 000 ménages sans courant à travers le Québec.

Le retour à la normale pourrait prendre entre « trois et quatre heures », selon Hydro-Québec.

Les orages aussi

Toutefois, la société d’État n’a pas échappé au déchaînement des éléments et les pannes plus à l’ouest, comme celles en Outaouais, dans les Laurentides et Lanaudière, sont pour leur part attribuables à ces événements météorologiques. Et dans ce cas, le rétablissement sera nécessairement plus long.

« L’autre réalité qu’on regarde, c’est le système dépressionnaire important sur la grande région de Montréal et le sud du Québec. Quand une panne touche le réseau de transport, ça touche beaucoup de gens, mais ça va relativement rapidement pour ramener les clients en panne », explique Francis Labbé, porte-parole chez Hydro-Québec, à La Presse canadienne.

Ce genre de problème est arrivé à quelques reprises depuis le début de la saison des feux de forêt.

La semaine dernière, plus de 200 000 ménages montréalais avaient perdu le courant en pleine vague de chaleur. Cette fois, c’était un incident dans un poste de l’ouest de l’île qui avait été la cause de ce délestage.

Avec La Presse canadienne