L’ouest du Québec et Ottawa frappés par des tornades

Des vents forts, de la pluie battante et de la grêle ont lessivé l’est de l’Ontario et l’ouest du Québec jeudi après-midi. Les régions de Montréal et d’Ottawa ont même été frappé par des tornades.

Plusieurs alertes de tornade émises par le gouvernement ont suivi la progression de cette perturbation atmosphérique au fil de la journée.

Vers 16 heures, une tornade a touché le sol à l’aéroport de Mirabel et « on suspecte aussi qu’il y en a eu une à Salaberry-de-Valleyfield, mais elle n’est pas encore confirmée », a indiqué en fin d’après-midi la météorologue d’Environnement Canada Katarina Radovanovic.

Dans les deux cas, ces tornades n’auraient pas fait de dégâts, puisqu’elles ont frappé dans des zones où il n’y avait pas d’infrastructures.

Une fois les alertes levées dans la région de Montréal, vers 17 h 30, le passage de l’orage semblait avoir laissé des dégâts relativement importants. Des sous-sols inondés, des chaussées impraticables et des débordements d’eau dans le métro ont été signalés. « Aucun dommage majeur n’a été causé aux infrastructures municipales jusqu’à maintenant », a cependant indiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Métro Square Vic à l'instant pic.twitter.com/rYwudNUtv2 — Jean Louis Bordeleau (@JLBordeleau) July 13, 2023

Ce violent orage a cloué au sol nombre de vols à l’aéroport de Montréal. « Tout s’arrête lorsqu’il y a des éclairs dans un rayon de 8 km », a expliqué Éric Forest, un responsable de l’administration aéroportuaire. « Il y a une impossibilité de transporter les bagages vers les appareils. On conseille aux voyageurs de consulter leur compagnie aérienne pour avoir plus de détails. »

Les vents ont atteint des pointes de 98 km/h à l’aéroport de Montréal, selon Environnement Canada. Jusqu’à 50 mm de pluie se sont abattus sur la métropole en l’espace de deux heures.

L'alerte de tornade est levée pour Montréal. Malgré la force de l’orage, aucun dommage majeur n’a été causé aux infrastructures municipales jusqu’à maintenant.



Quelques routes ont été fermées en raison des accumulations d’eau. Merci de prévoir vos déplacements et d’adapter votre… — Valérie Plante (@Val_Plante) July 13, 2023

Au moment où ces lignes étaient écrites, la situation continuait d’évoluer. Des alertes demeuraient en vigueur pour le secteur de Rawdon, Joliette et Mascouche dans Lanaudière. La région de Trois-Rivières demeurait aussi sous le coup d’une alerte.

Quand une « alerte » est envoyée, « c’est le temps de passer à l’action et de se réfugier », explique Simon Legault, météorologue d’Environnement Canada. « L’alerte, c’est pour dire, c’est imminent, ça s’en vient dans votre secteur et souvent ça sonne sur le téléphone des gens », a ajouté le météorologue.

Plusieurs secteurs du sud de la province s’attendaient également à recevoir de la grêle de grosse taille. « On parle de 2 ou 3 cm de dimension de grêlons », a précisé Simon Legault.

L’avancée de cet orage a forcé l’organisation du Festival d’été de Québec à devancer la présentation de ses spectacles prévus tard en soirée. Leur annulation semblait autrement inévitable.

Tornade confirmée à Ottawa

Au moins une autre tornade a touché terre en début d’après-midi à Barrhaven, dans la région d’Ottawa.

Environ 125 maisons ont subi des dommages, selon un bilan provisoire du directeur des services d’urgence de la ville d’Ottawa, Kim Ayotte. Le coût des dégâts ne peut être estimé pour l’instant. Les autorités parlent de « toit arraché, de fenêtres brisées, d’arbres arrachés ».

Une personne a été « blessée légèrement ».

Le Service de police d’Ottawa a confirmé l’incident en précisant que la tornade a laissé « un grand impact et les agents et partenaires travaillent avec diligence pour aider tous ceux qui ont besoin d’aide ».

Tornado touchdown in Barrhaven pic.twitter.com/tr9ixZZbV0 — Lanlin (@lanlin_zhang) July 13, 2023



Que faire pour se protéger ?

Si une alerte de tornade est émise dans votre secteur, la première chose à faire est de se mettre à l’abri. Le ministère de la Sécurité publique (MSP) recommande d’aller à l’intérieur, dans la pièce au niveau le plus bas, loin des fenêtres et des murs extérieurs : idéalement au sous-sol, dans une cage d’escalier ou une garde-robe.

Si vous vous trouvez à l’extérieur, dans un véhicule, une maison mobile, une tente, une remorque ou tout autre abri temporaire, réfugiez-vous dans un bâtiment solide si vous le pouvez.

En dernier recours, le MSP recommande de se coucher sur le sol dans un endroit bas tout en protégeant sa tête.

Avec La Presse canadienne