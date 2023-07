Déclin du français : quatre faits linguistiques méconnus du Québec

Quand il s’agit du déclin du français, le diable est dans les détails, et dans le choix des indicateurs. Les données linguistiques du recensement de 2021 ont été rendues publiques en août 2022, provoquant une onde de choc et d’innombrables analyses. Le français comme langue maternelle a en effet reculé de près de deux points de pourcentage depuis 2016, se chiffrant à 74,8 % dans le recensement de 2021.

Ce mercredi, Statistique Canada a plutôt proposé un éclairage historique sur les langues au pays dans des tableaux qui remontent à des recensements plus vieux, soit jusqu’à 1951. S’appuyant sur cette nouvelle publication, Le Devoir a soumis des faits moins connus à la loupe du sociologue Jean-Pierre Corbeil, qui étudie les données linguistiques depuis plus de 25 ans et est professeur associé à l’Université Laval.

Les données historiques permettent ainsi de dégager certaines « tendances très lourdes qui existent depuis longtemps » ou encore de dégager certains « angles morts » du débat sur la langue, croit M. Corbeil.

La connaissance du français est stable depuis près de 40 ans au Québec.

Si le gouvernement de François Legault met surtout de l’avant les statistiques de langue maternelle et de langue parlée à la maison, il existe aussi une question sur la connaissance des langues officielles dans le recensement canadien. Ce sont près de 94 % des Québécois qui déclarent être capables de soutenir une conversation en français, soit une proportion plus élevée qu’en 1951 et à peu près égale à celle de 2001.

« Cette capacité croissante s’explique par l’adoption de la Charte de la langue française en 1977 et d’autres mesures », expose le chercheur. L’obligation de fréquenter l’école de langue française pour les enfants d’immigrants y a notamment contribué, mais a aussi incité les anglophones à inscrire leurs enfants dans les écoles d’immersion en français, observe-t-il.

Mais peut-on se fier à une personne qui auto-déclare « pouvoir soutenir une conversation » ? « Ce n’est pas une mesure parfaite », concède-t-il, mais les données sur les populations de travailleurs qui utilisent le français au travail correspondent aussi à environ 95 %. « À tout le moins, les gens qui disent pouvoir parler une langue l’utilisent effectivement dans leur vie de tous les jours », explique-t-il. La fréquence de l’usage est cependant une question à part, « et à part entière », dit-il.

En contrepartie, la proportion des personnes qui déclarent ne parler ni français ni anglais est à peu près constante autour de 1 % depuis 1951.

La proportion d’unilingues anglophones a diminué au Québec.

La proportion des Québécois qui déclarent avoir l’anglais comme langue maternelle a diminué depuis 1971, se chiffrant à 7,6 % dans le plus récent recensement. Quant à la connaissance de l’anglais seulement, c’est 5,3 % des répondants qui ont coché cette case. Malgré un petit bond entre 2016 et 2021, attribuable notamment à la forte croissance des résidents non permanents, dit Jean-Pierre Corbeil, cette statistique n’a jamais retrouvé les niveaux des années 1951 à 1971.

« L’histoire est assez simple. Le phénomène s’explique essentiellement par l’exode important de la population de langue anglaise au Québec qui a quitté vers l’Ontario et d’autres provinces à partir du milieu des années 1960 jusqu’en 1981 », notamment après l’arrivée du Parti québécois au pouvoir.

Près de la moitié des Québécois ne parlent que le français.

Le bilinguisme progresse continuellement au Québec entre les périodes de recensement, note M. Corbeil. Il demeure tout de même 47,3 % de la population qui a dit ne pouvoir parler que le français dans le recensement de 2021.

« C’est ce qu’on nomme souvent comme le Québec coupé en deux. Les gens dans les régions métropolitaines ont beaucoup de contacts avec d’autres langues » et de l’autre côté, une part significative de la population ne peut s’exprimer dans une autre langue. « C’est un bon argument pour apprendre le français, car il est parlé par le plus grand nombre », ajoute le professeur.

Montréal est de loin la métropole la plus polyglotte du Canada.

C’est plus d’une personne sur cinq, soit 21,5 %, qui peuvent parler trois langues ou plus dans la région métropolitaine de recensement de Montréal, selon la compilation de M. Corbeil. En prenant seulement le territoire de la ville de Montréal, les trilingues et quadrilingues se chiffrent à 31,6 %, soit près du tiers. « Les nouveaux arrivants veulent apprendre le français ou le connaissent déjà. Mais ils se rendent compte que l’anglais est à peu près incontournable dans la région de Montréal. […] C’est comme ça qu’on se ramasse avec des niveaux de trilinguisme très élevés », croit Jean-Pierre Corbeil.