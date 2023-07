Swiatek battue par Svitolina à Wimbledon

Trois mois seulement après avoir repris ses activités à la suite d’un congé de maternité, Elina Svitolina a obtenu son billet pour les demi-finales à Wimbledon en disposant de la favorite, Iga Swiatek, 7-5, 6-7 (5) et 6-2 sur le central, mardi.

L’Ukrainienne âgée de 28 ans a donné naissance à sa fille en octobre, et elle était de retour sur le circuit de la WTA en avril. Elle a reçu un laissez-passer pour le tableau principal du tournoi majeur sur gazon un mois après s’être retrouvée en quarts de finale des Internationaux de France.

Swiatek, qui a remporté quatre titres majeurs en carrière, a gagné les Internationaux de France le mois dernier. Elle prenait cependant part aux quarts de finale à Wimbledon pour la première fois de sa carrière.

« Je vais commencer par me prendre une bière, a déclaré Svitolina en entrevue sur le court. Au début du tournoi, si quelqu’un m’avait dit que je me retrouverais en demi-finales après avoir battu la numéro un mondiale, je l’aurais traité de fou. »

À un certain moment, Svitolina a gagné 20 des 22 points contre Swiatek, dont 16 des 18 derniers points de la première manche.

« Mon coup droit n’était pas parfait. Je dois encore le peaufiner, a dit Swiatek, déçue. Honnêtement, c’est difficile pour moi d’identifier l’aspect de mon jeu qui a fait défaut aujourd’hui. Elina a joué de façon très agressive et elle a tout donné sur chaque coup. »

Svitolina retrouvera en demi-finales contre Marketa Vondrousova. Ce sera alors la deuxième présence de l’Ukrainienne en demi-finales à Wimbledon, après qu’elle s’est inclinée devant la subséquente championne, la Roumaine Simona Halep, en 2019.

« Je vais profiter de la soirée et recevoir des traitements, un massage, qui sera le bienvenu, puis je vais me ressaisir et être prête pour ma prochaine bataille », a affirmé Svitolina.

De son côté, Vondrousova a remporté cinq jeux consécutifs dans la dernière manche pour vaincre la quatrième tête de série, Jessica Pegula, 6-4, 2-6, 6-4 et passer en demi-finales.