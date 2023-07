Le premier magasin de champignons magiques au Québec compte bien rester ouvert

Le propriétaire de FunGuyz, la première boutique montréalaise de champignons magiques qui a ouvert ses portes mardi matin, attend de pied ferme les policiers du SPVM. Si sa marchandise est saisie, il se dit prêt à rouvrir dès le lendemain.

« Nous savons que cela va arriver, nous ne savons tout simplement pas quand », dit Hector Hernandez, le copropriétaire de FunGuyz qui a ouvert officiellement ses portes mardi matin sur la rue Ontario est, malgré le fait que ses produits sont illégaux au Québec. « Nous voulons que ce soit légal. Nous poursuivrons une contestation constitutionnelle », indique-t-il.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a confirmé lundi qu’il est prêt à intervenir, tout en précisant qu’il attendrait que des produits soient vendus pour le faire.

Trois employés du commerce ont allumé l’enseigne lumineuse de FunGuyz dès 9 h et ont commencé à garnir les tablettes de la boutique avec de petits sacs de produits comestibles à la psilocybine et de champignons secs. Une télévision fixée au mur affiche le menu ainsi que les prix des différents produits disponibles, vendus entre 25 et 60 $.

Des bars de chocolat « astrales », des gummies de microdose, des champignons secs avec des variétés comme Penis Envy, Blue Meanie et Golden Teacher, sont entre autres disponibles.

Des clients en grand nombre

« C’est bénéfique, ça aide beaucoup de gens. Anxiété, SSPT [syndrome de stress post-traumatique], dépression, pour tout cela », prétend le copropriétaire.

Plusieurs dizaines de clients se sont présentées sur les lieux mardi matin. Les personnes rencontrées par Le Devoir ont requis la confidentialité puisque la vente de champignons magiques est illégale. Certaines ont précisé qu’elles apprécient recevoir des conseils en boutique afin de consommer « de manière responsable ». FunGuyz propose également l’ensemble de ses produits sur son site Internet, mais certains consommateurs ne sont pas à l’aise de recevoir des drogues illégales par la poste.

« Moi je n’ai pas d’ordinateur, c’est quelqu’un qui livre ça chez moi. Je n’ai pas de carte de crédit », a souligné un homme juste après avoir acheté 14 grammes de champignons secs. « Je fais ça de temps en temps », ajoute-t-il, en précisant qu’il en prend simplement pour le plaisir. « Ça me relaxe. Trois, quatre jours après, je me sens bien à l’aise. »

Une femme dans la soixantaine prévoit quant à elle consommer des champignons magiques cette semaine. Ce sera la première fois depuis sa vingtaine.

« Quand j’étais jeune, je les utilisais pour m’amuser. Je ne savais pas que c’était bon pour la dépression », partage la première cliente à avoir foulé le sol de la boutique à 10 h 30 du matin. « Je souffre depuis longtemps. J’espère que ça aide. »

Bien que la vente et la possession de champignons magiques reste illégale au Canada, leur consommation est permise depuis l'an dernier à des fins thérapeutiques, par l’entremise d’un programme de Santé Canada. Cependant, il n’y a que peu de cliniques spécialisées qui sont en mesure d’offrir ce genre de thérapie, rendue disponible après des décennies de recherches scientifiques sur les bénéfices pour les problèmes de santé mentale. La science ne s’est pas encore prononcée à savoir si l’usage sur de longues périodes pouvait être nocif pour la santé.

Décriminalisation

Le cabinet de la mairesse Valérie Plante n’a pas souhaité commenter l’ouverture de ce nouveau commerce. L’administration Plante se positionne ouvertement pour la décriminalisation de la possession de cette substance psychédélique, tout en précisant qu’elle comprend que la police a la responsabilité de faire appliquer la loi.

« Dans une optique de santé publique, la décriminalisation de la possession simple de drogue pour usage personnel sauve des vies par la réduction des méfaits. C’est d’ailleurs une position qui est partagée par Montréal, alors qu’une déclaration allant en ce sens a été adoptée au conseil municipal », a fait valoir Catherine Cadotte, une porte-parole de la mairesse.

Cette boutique est la douzième ouverte par l’entreprise FunGuyz au Canada, mais la première au Québec. En Ontario, où l’on retrouve tous les autres magasins de champignons magiques de l’enseigne, des arrestations ont été effectuées dans chaque magasin. Selon M. Hernandez, tous les employés connaissent les conséquences possibles.

« Nous prévoyons de nous étendre partout à Montréal, c’est notre objectif. Nous essayons d’aider tous ceux qui n’ont pas accès à la psilocybine », lance-t-il.