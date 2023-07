Le campement sous le viaduc Ville-Marie est démantelé

Après plusieurs mois de contestations judiciaires, les itinérants ayant trouvé refuge sous le viaduc de l’autoroute Ville-Marie, près de la rue Atwater, ont finalement été expulsés de leur campement mardi matin.

Dès 7 h du matin, sous haute surveillance policière, les organismes d’aide faisaient des allers-retours pour sortir les maigres biens des itinérants afin de les mettre en sécurité dans des conteneurs fournis par le Ministère des Transports (MTQ), qui a donné l’ordre d’évacuation après avoir obtenu gain de cause devant la cour d’appel.

« Je ne vous mentirai pas, je ne suis pas venu ici ce matin pimpant de joie, se désole l’avocat Gabriel Pelletier, qui a défendu la cause des itinérants devant les tribunaux. On est triste, mais on fait de notre mieux pour qu’ils puissent quitter dans le respect. »

David Chapman, directeur de l’organisme Résilience, arrive justement au volant d’une camionnette chargée des effets d’une résidente du campement. L’avocat enfile des gants de latex orange. « Je ne suis pas ici aujourd’hui à titre d’avocat, mais en tant que déménageur », lance-t-il en se mettant à la tâche pour entreposer des coussins, matelas, miroir et autres effets personnels de la dame.

« Vendredi dernier, ils étaient encore 8-10 [personnes] qui n’avaient toujours pas été relocalisées », indique Marie-Pier Therrien, directrice des communications chez Mission Old Brewery, qui était sur place en soutien aux itinérants.

Photo: Jessica Nadeau Le Devoir

À la rue

À 9 h, la chargeuse et le convoi de camions bennes sont entrés sur le site du campement. Et ce, afin de « faire le ménage du site », a indiqué la porte-parole du ministère des transports du Québec, Sarah Bensadoun. Ils ont été accueillis par une poignée de militants du Syndicat autonome des locataires de Montréal (SALM) qui scandaient « Non aux évictions ! », dénonçant le manque de collaboration et d’humanité du MTQ.

Selon la police, les campeurs ont bien collaboré et le site était vide au moment où les camions sont arrivés sur les lieux, dont l’accès était bloqué par les policiers.

Plusieurs itinérants rencontrés par Le Devoir avaient le coeur gros, ne sachant pas où ils allaient dormir le soir venu. « On n’a rien fait de mal, répète Jacco Stuben, qui réside au campement depuis une dizaine d’années et qui se retrouve à la rue. « Donnez-nous une chance ! »

Cesar et Cathy, eux non plus, ne savent pas où ils vont aller en attendant d’avoir accès à un logement social. Ils ont entreposé leurs affaires dans un conteneur et marchaient, l’âme en peine, autour du site. « Ce n’est pas la première fois qu’on perd notre chez-nous », soupire César. « On a perdu notre logement il y a plusieurs années à cause des rénovictions et on n’est juste pas capables de se payer un loyer à 1500 $. » Le couple ne trouve pas sa place non plus dans les ressources d’hébergement mixtes qui imposent des règlements stricts et n’offrent aucune intimité. « J’ai l’impression qu’il n’y a plus de place pour la pauvreté. »

Selon David Chapman, environ 80 % des résidents du campement sont sur la liste d’attente pour obtenir un logement social. Seulement deux ont déjà un toit sur la tête, et trois autres ne sont tout simplement pas intéressés à obtenir un logement. « Ils disent qu’un campement sous le viaduc est dangereux, ils ont raison, mais c’est encore plus dangereux de les forcer à quitter. On les force à s’isoler et à se cacher », dénonce M. Chapman.

D’autres détails suivront.