Le sommet de l’OTAN à Vilnius

Le sommet de l’OTAN s’amorce ce mardi à Vilnius, en Lituanie, où décisions cruciales et différends entre les pays membres seront au rendez-vous. Le premier ministre Justin Trudeau, qui sera de la partie, devra se positionner sur des questions d’importance, telles qu’une possible adhésion de la Suède et de l’Ukraine à l’organisation.

La veille, M. Trudeau était en Lettonie, où il a annoncé que son gouvernement injectera 2,6 milliards de dollars dans la mission de l’OTAN au pays, de quoi doubler sa contribution. Les deux États ont signé une « feuille de route » détaillant le processus amorcé il y a plus d’un an, lorsque le Canada s’est engagé à accroître la taille et la capacité d’un groupement tactique multinational en terres lettonnes.