Il y a 75 ans, un train de Montréal au pied des pentes de ski

Vivre de manière plus durable, c’est possible. Le siècle dernier regorge d’exemples qui pourraient maintenant inspirer notre transition écologique. Dans sa série L’histoire à l’envers, Le Devoir sonde la mémoire de ceux qui ont connu ce monde plus sobre en énergie et en ressources.

Il n’y a pas si longtemps, les Montréalais pouvaient sauter dans le P’tit Train du Nord le matin, skier dans les Laurentides durant la journée et rentrer en ville le soir même. Pierre L. Charron, né en 1943, se souvient très bien des sportifs qui, dans son enfance, affluaient à Shawbridge — un village faisant aujourd’hui partie de Prévost — avec leurs skis de bois dans les mains et leurs bottines aux pieds.

« Ils descendaient du train et ils chaussaient leurs skis tout de suite, dans la rue. Et ils s’en allaient, soit à une pente, soit à une piste de ski de fond. Ils revenaient de la même façon le soir. Le plus qu’ils pouvaient avoir, comme bagage, c’était un petit sac à dos avec des sandwichs, c’était aussi simple que ça », raconte celui dont le père était chef de gare à Shawbridge.

Voilà donc plus de 75 ans, le paroxysme du transport collectif régional existait déjà au Québec : un service de train fréquent, rapide et abordable s’offrait aux citadins à la recherche d’escapades, mais aussi aux populations locales qui devaient se déplacer d’un village à l’autre. Le « problème du dernier kilomètre », lui, était réglé à pied, en carriole, en charrette… ou en skis.

Les vendredis soir d’hiver, M. Charron voyait passer trois trains devant chez lui (sa famille habitait au-dessus de la gare) : le train régulier de Mont-Laurier, celui de Labelle et celui de Sainte-Agathe. Le samedi et le dimanche, plusieurs trains faisaient l’aller-retour. Le dimanche soir, des convois supplémentaires ramenaient tout ce beau monde vers le sud. Chaque train pouvait embarquer jusqu’à 1000 passagers.

Il ne fallait pas chercher bien loin pour trouver les stations de ski : elles étaient disséminées le long du chemin de fer, près des gares, que ce soit à Shawbridge, à Piedmont ou à Val-David. Un autre chemin de fer partait en direction de Saint-Sauveur, où d’autres pentes n’attendaient que d’être dévalées.

Claude Dumontier, né en 1942, vivait à Labelle, tout près de la gare. C’est là que certains engins à vapeur se tournaient le nez avant de repartir vers le sud. « La gare, c’était un peu notre terrain de jeu », relève-t-il. En été, il croisait les villégiateurs venus profiter des lacs et, à l’automne, ceux attirés par les couleurs des feuillages.

Dans les années 1940, des gens du sud ont bâti de petits chalets à Labelle. Bien sûr, ces nouveaux propriétaires s’y rendaient en train. Ils « prenaient la clé des champs » pour la fin de semaine, du vendredi soir au dimanche après-midi, raconte M. Dumontier, qui voyait ces familles passer par la gare. « Le train, c’était très efficace, parce que les routes qu’on avait, c’était pas terrible ! » dit-il.

Les villégiateurs se rendaient à leur chalet à pied, ou bien ils engageaient l’un des nombreux charretiers venus accueillir le train. Certains chalets n’étaient pas accessibles en voiture, mais à quoi bon ! « À des places, il n’y avait pas de chemin, c’était juste une piste, un sentier pédestre. Les gars faisaient monter leur bois sur des sleighs, l’hiver », se rappelle M. Dumontier.

L’octogénaire se souvient de l’excitation qui accompagnait l’arrivée du train de passagers, qui arrivait habituellement en fin de soirée à Labelle. « Il y avait beaucoup de monde qui venait seulement pour voir l’arrivée du train, c’était un événement. »

Certaines marchandises — comme le lait, la viande et la poste — arrivaient par ce train, nommé « l’express ». Le frère de M. Dumontier donnait un coup de main au boucher pour descendre du wagon les gros quartiers de viande, recouverts de gaze, et les embarquer dans une charrette ou un camion. Le boucher le récompensait avec un morceau de mortadelle.

Un service rapide qui ne fit pas long feu

Robert McGreggor, né en 1940, utilisait quant à lui le P’tit Train du Nord pour aller passer ses étés dans le comté de Marchand, entre Labelle et Rivière-Rouge, où ses grands-parents habitaient. Il demeurait le reste de l’année à Montréal, dans la Petite Italie. C’est à pied que sa famille se rendait à la gare Jean-Talon, d’où débutait le grand voyage.

Car ce train régulier, qui s’arrêtait dans chaque village, était beaucoup moins rapide que les trains « d’excursion » offerts aux skieurs. « C’était un trip d’une journée, dit M. McGreggor. On arrivait tard là-bas. Quand le train arrêtait à Sainte-Agathe pour le changement d’engin, c’était long. Il fallait remettre du charbon, remettre de l’eau. C’étaient des trains à vapeur, pas comme aujourd’hui. »

Et justement, cet engin à vapeur fascinait le petit garçon, qui sortait la tête par la fenêtre pour contempler la locomotive quand les rails se courbaient suffisamment. Il recevait la fumée noire en pleine face. « On arrivait à L’Annonciation, on était sales », se rappelle-t-il en riant. En règle générale, ce n’était pas le grand luxe. Les bancs, « durs comme de la roche », l’empêchaient de dormir dans le train du retour, à la fin de l’été.

Ses grands-parents maternels, immigrés d’Italie, « vivaient pauvrement » dans les Hautes-Laurentides. Son grand-père, qui travaillait au moulin à scie, avait divisé son terrain en trois petits lots, pour ses trois enfants. Le père de M. McGreggor avait bâti là un shack où, quelques fois dans l’été, tous les cousins et les cousines venaient s’entasser. « On couchait à terre, on mettait une couverte. On était tellement collés que quand quelqu’un se tournait, toute la gang se tournait », dit le vieil homme en riant.

Au milieu des années 1950, le Canadien Pacifique renouvela sa flotte ferroviaire. La compagnie acheta plusieurs autorails — des wagons beaucoup plus rapides, munis chacun d’un moteur diesel. Le train de passagers cessa par ailleurs de faire la livraison de colis et de denrées, qui fut confiée aux camions. La durée du trajet Montréal–Mont-Laurier passa donc de sept heures, en vapeur, à trois heures, dans les wagons qu’on surnommait les « Budd ».

De nouveaux trajets furent offerts. Des trains partaient très tôt le matin, tant du nord que du sud, et permettaient aux voyageurs de commerce de faire leur ronde en une seule journée. Un train revenait à Sainte-Agathe vers minuit. « Des gens pouvaient aller à Montréal en mi-journée, passer la soirée, voir un spectacle, et revenir après », raconte M. Charron qui, après son enfance à Shawbridge, travailla sur les questions ferroviaires pour le ministère des Transports du Québec.

Ce nouveau service rapide ne dura pas longtemps. Au tournant des années 1960, la culture de l’automobile prit de l’ampleur. De nombreuses familles, qui bénéficiaient alors d’un accès plus facile au crédit, se procurèrent un véhicule. L’autoroute 15, qui permettait de contourner la congestion de Saint-Jérôme, ouvrait un nouvel accès vers le nord. En l’espace de quelques années, le transport de passagers sur le P’tit Train du Nord, « c’était complètement fini », déplore M. Charron.



Les personnes interviewées par Le Devoir dans ce reportage ont par ailleurs participé à un documentaire sur le P’tit Train du Nord, qui sortira l’automne prochain. Ce film est réalisé par Jean-Nicolas Orhon et financé notamment par la MRC d’Antoine-Labelle.