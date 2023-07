Des municipalités sur le qui-vive en raison des fortes pluies

Plusieurs régions du Québec attendent des pluies abondantes qui pourraient entraîner des inondations. Les autorités ont ainsi ordonné l’évacuation préventive de 220 maisons à Sainte-Brigitte-de-Laval, dans la région de la Capitale-Nationale, tandis que la Ville de Baie-Saint-Paul est de nouveau aux aguets, deux mois à peine après avoir été durement affectée par la crue printanière.

Environnement Canada a émis des avertissements de pluie dans une dizaine de régions du Québec lundi. Un total de 80 à 120 mm de précipitations sont ainsi attendues d’ici mardi soir dans les régions de Charlevoix, de l’Estrie, de la Mauricie et dans les environs de la Ville de Québec, indique l’organisme fédéral.

À Charlevoix, notamment, des épisodes de pluie « très forte » sont attendus lundi soir et dans la nuit de lundi à mardi.

« Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. Les ponts, les ponceaux, les bâtiments et les personnes peuvent être emportés par les eaux des rivières et des ruisseaux dont le niveau monte rapidement. Il pourrait y avoir des glissements de terrain dans les zones à risque, comme les pentes raides », indique Environnement Canada sur son site web.

De quoi raviver de mauvais souvenir à Baie-Saint-Paul, qui ont été durement touchée au début du mois de mai par des inondations qui ont éventré des rues, condamné des ponts et abîmé plusieurs demeures. L’état d’urgence avait d’ailleurs dû être déclenché en raison de l’ampleur de la crue des eaux.

La Ville s’est toutefois voulue rassurante lundi. « Nous tenons à rassurer notre population sur la pluie prévue pour Charlevoix dans les prochains jours. Nos équipes sont sur le terrain en mode vigie et surveillent les niveaux d’eau de nos cours d’eau. On nous mentionne que nous n’avons pas à nous inquiéter », a indiqué en fin d’après-midi lundi l’administration municipale sur page Facebook. Celle-ci ajoute d’ailleurs que des travaux auront bientôt lieu « pour assurer la solidité de certains équipements » sur la voie publique afin que ceux-ci soient en mesure de résister à une éventuelle crue.

Évacuations à Sainte-Brigitte-de-Laval

La situation s’est toutefois aggravée lundi à Sainte-Brigitte-de-Laval, près de Québec, où 220 domiciles ont dû être évacués de peur que la montée des eaux cause d’importantes inondations.

Marc Proulx, le directeur général de Sainte-Brigitte-de-Laval, a indiqué que 70 mm de pluie étaient tombés en quelques heures seulement au nord de la ville, et que le niveau de la rivière Montmorency continuait de monter. Lundi soir, on anticipait le début des inondations dans les heures qui venaient ; une évacuation a donc été ordonnée pour que les habitants puissent quitter en sécurité.

Les responsables de la sécurité civile de la ville demandent d’ailleurs aux citoyens vivant à proximité d’un cours d’eau de rester attentif à l’évolution des événements au cours de la nuit.

Le débit de la rivière Montmorency avait déjà atteint une vitesse de 400 m3 par seconde, lundi soir, et le Centre d’expertise hydrique du Québec prévoyait qu’il pourrait atteindre 905 m3/s, ce qui constituerait un record.

Avec La Presse canadienne