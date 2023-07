Boulet propose l’arbitrage pour régler l’impasse au cimetière Notre-Dame-des-Neiges

Le ministre québécois du Travail, Jean Boulet, propose d’avoir recours à un arbitre afin de régler « le plus rapidement possible » le conflit de travail qui s’étire au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, et qui laisse des centaines de familles dans l’attente d’y enterrer leurs proches depuis des mois.

« J’ai proposé aux parties de nommer un arbitre, qui est une personne indépendante et objective, qui fait son travail conformément au Code du travail du Québec, et cette solution m’apparaît être extrêmement intéressante », a-t-il affirmé en point de presse lundi après-midi. Le ministre du Travail affirme que son offre a reçu un accueil « extrêmement favorable de la partie patronale », tandis qu’une « réflexion » est en cours du côté syndical, qui devrait lui fournir une réponse « dans les prochaines 24 à 48 heures ».

Le recours à l’arbitrage forcerait le retour au travail des employés actuellement en grève au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. « Si je nomme un arbitre, ça met fin au conflit », a assuré l’élu.

Jean Boulet s’est déplacé à Montréal lundi pour rencontrer chacun de leur côté les représentants syndicaux et la partie patronale, alors que les négociations visant à régler le conflit de travail secouant le plus grand cimetière au Canada achoppent. Depuis près de sept mois, l’endroit n’est plus accessible aux visiteurs, hormis de rares exceptions, en raison de la grève générale illimitée de 100 employés d’entretien et de bureau. Au point où plus de 700 défunts attendent maintenant d’être inhumés dans cet immense cimetière.

« La situation dure depuis un certain temps, il faut trouver une façon de régler ça le plus rapidement possible », a souligné le ministre du Travail.

Un constat que partage le porte-parole de l’Association pour la défense des droits des défunts et des familles du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, Paul Caghassi. « On se dirige vers des crises mentales, donc c’est là, la catastrophe », lance ce dernier, qui note que ce sont des milliers de proches en deuil qui sont affectés par la grève. De nombreux parents endeuillés ont d’ailleurs manifesté dimanche devant le cimetière, situé au pied du mont Royal, pour en réclamer la réouverture. Le mois dernier, une entente de principe avait été présentée à la partie syndicale, qui l’a toutefois rejetée, ce qui est venu prolonger le conflit de travail.

« Quand on exerce un droit de grève, c’est pour mettre de la pression sur les parties pour accepter les conditions de travail à inscrire sur une convention collective. Et actuellement, ce n’est pas ce que le droit de grève fait : il fait mal à des familles, il fait de la peine à beaucoup d’êtres humains, et il y a un impact qui est disproportionné par rapport aux enjeux, notamment sur la dignité humaine et sur les personnes qui ont des proches enterrés dans ce cimetière-là », a d’ailleurs reconnu lundi le ministre Boulet.

En entrevue, la députée libérale de Mont-Royal–Outremont, Michelle Setlakwe, a salué l’intervention du ministre du Travail dans ce dossier. Ce geste contribuera « à dénouer l’impasse » qui empêche actuellement ce cimetière de rouvrir ses portes, espère-t-elle. « Devant l’échec du travail des conciliateurs, il fallait qu’il agisse. »

Impatience

Entre-temps, plusieurs familles s’impatientent — au point d’envisager une action collective contre le cimetière, relève Paul Caghassi.

Il ne s’agirait d’ailleurs pas d’une première. En 2007, des familles avaient déposé une requête de 8 millions de dollars en action collective contre les propriétaires du cimetière, la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Neiges, pour avoir décrété un arrêt de travail ayant eu des répercussions sur les services offerts et sur l’état du site. Ces familles n’ont eu gain de cause que sept ans plus tard, soit en 2014 ; elles ont alors reçu 1,2 million de dollars grâce à une entente à l’amiable.

« On parle toujours du droit des travailleurs, qu’ils ont le droit d’aller en grève et de négocier, mais on ne parle pas du tout des droits des familles. On a des droits, celui d’enterrer nos proches, de nous recueillir sur les tombes des personnes qui nous sont proches. Il n’y a pas de droits qui valent plus que d’autres. Les familles ont été très patientes, mais nos droits sont abusés, et c’est là que le ministre Boulet doit faire quelque chose », lance Ezna Lucifero, qui attend depuis six mois que son père soit mis en terre.

« Depuis le début de cette grève, nous avons été patients, même compréhensifs. C’est vraiment le temps d’en finir. Depuis que cette grève a lieu, on ne peut quitter notre chagrin. Nous sommes pris en otages de cette situation, c’est trop lourd à porter », soupire pour sa part Caroline Trahan, dont le frère, le père et les grands-parents sont enterrés dans ce cimetière.

Le Devoir a tenté de joindre les parties patronale et syndicale lundi, en vain. « J’en appelle à l’humanité de tous ceux qui sont impliqués dans cette négociation », soutient pour sa part le ministre Boulet.