Ottawa confirme que les cibles de Québec ralentissent le regroupement des familles

Les longs délais pour être réuni avec son conjoint qui vit à l’étranger sont bel et bien causés par les cibles de Québec dans la catégorie du regroupement familial, plus basses que dans le reste du Canada. S’il faut patienter 14 mois n’importe où ailleurs au pays, ce délai s’étire maintenant jusqu’à 24 mois au Québec, puisqu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) se voit forcé de fixer « des objectifs de traitement des demandes distincts », confirme ce ministère au Devoir.

Des centaines de familles déchirées ont lancé un cri du coeur la semaine dernière, dans une pétition en ligne et lors d’une manifestation à Montréal samedi après-midi. Plusieurs avaient aussi confié au Devoir les difficultés d’être séparés de conjoints, maris, ou épouses, alors que des bébés sont par exemple venus récemment au monde.

36 800 C’est le nombre de personnes en attente d’une résidence permanente pour la catégorie du regroupement familial au Québec, selon le MIFI.

Les délais ont brusquement changé le 22 juin dernier pour des demandes de parrainage faites à partir du Québec, bondissant de 14 à 24 mois. Alors que des familles pensaient voir « la lueur au bout du tunnel », dit consultante en immigration Johanne Boivin-Drapeau, ce sont plutôt des « appels de gens en pleurs et désespérés » qu’elle reçoit depuis lors.

Toutes ces personnes ont déjà franchi la première étape qui consiste à recevoir un Certificat de sélection du Québec. Ensuite, les dossiers déjà sélectionnés sont transmis à IRCC.

« Comme IRCC reçoit plus de demandes de la catégorie du regroupement familial destinées au Québec que ce que le MIFI [ministère provincial de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration] lui permet de traiter, un arriéré se forme », justifie une relationniste de ce ministère fédéral.

Avec comme résultat, cette « disparité dans les délais d’attente », nomme-t-elle.

C’est en effet Québec qui fixe les volumes qu’il souhaite accueillir dans la catégorie du regroupement familial, soit un maximum de 10 600 pour l’année 2023. Tant le ministère provincial que celui fédéral assurent que le seuil n’a pas encore été atteint, mais les deux derniers mois (mai et juin) sont manquants dans les données fournies.

L’an dernier, la cible avait été atteinte au plus tard le 30 septembre, selon les documents officiels.

Une cible qui reste similaire

Année après année, IRCC a donc « trop de dossiers par rapport à la cible permise par Québec », avec un arriéré d’environ 36 800 personnes en attente d’une résidence permanente, seulement pour cette catégorie, nous a indiqué le MIFI.

Cette tendance à accumuler les demandes en attente présage aussi des années à venir, puisque le gouvernement de François Legault a fait part de son intention de ne pas accepter davantage de familles, même advenant une hausse du seuil global à 60 000. En effet, dans les documents soumis pour préparer une consultation sur la planification de l’immigration cet automne, le nombre de places de cette catégorie demeure de 10 400, peu importe le total d’immigrants.

Ce sont d’ailleurs les participants au programme de regroupement qui boudent le français que le premier ministre avait accusé d’avoir mis le Québec sur la voie de devenir une Louisiane, en 2022. La moitié d’entre eux ne parleraient pas français à l’arrivée, selon les données qu’il avait alors avancées. Avec la réforme des programmes d’immigration, le gouvernement Legault va ajouter l’obligation de présenter un plan d’intégration qui va devoir inclure des cours de francisation.

Quant aux refus des visas de visiteur pour ces conjoints à l’étranger, le fédéral assure que le traitement est déjà accéléré, tel qu’annoncé le 26 mai dernier, y compris pour les « demandes dans l’inventaire », écrit IRCC.

Les témoignages recueillis par Le Devoir montrent plutôt d’autres disparités de traitement. Plusieurs demandes sont refusées sous le motif que la personne a des « liens familiaux significatifs au Canada », selon les réponses consultées.