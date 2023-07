Des reprises de logement contestées dans des quartiers où les loyers explosent

Le Tribunal administratif du logement (TAL) a rejeté plusieurs demandes de reprises de logement jugées de mauvaise foi depuis le début de l’année dans des quartiers montréalais où les loyers sont parallèlement en forte augmentation, a constaté Le Devoir. Des avocats pressent Québec de sévir davantage contre les propriétaires appliquant de telles tactiques sur des appartements à des fins spéculatives.

En un an, le loyer moyen des logements mis en location à long terme sur Kijiji a grimpé de plus de 13 % sur l’île de Montréal, a constaté Le Devoir en compilant des dizaines de milliers d’annonces d’appartements publiées sur cette plateforme entre le 1er avril et le 1er juin pour les années 2022 et 2023.

Certains quartiers montréalais se démarquent d’autant plus par leur marché locatif bouillonnant. Ainsi, dans le quartier de référence de Lorimier, dans le Plateau-Mont-Royal, le loyer moyen d’un 3 et demie a grimpé de 32 % en un an, montre notre compilation. Cette hausse atteint 34 % pour le même type d’appartement dans Cartierville et 35 % pour les 4 et demie situés dans le secteur de Guybourg, dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Aux fins de ce reportage, Le Devoir a épluché une trentaine de décisions rendues par le TAL dans les derniers mois concernant des logements situés dans les arrondissements montréalais où de fortes hausses des loyers ont été notées. Parmi ces décisions, les demandes de reprises de logement affluent, dont certaines ont été rejetées par le TAL, qui a jugé celles-ci de mauvaise foi, au bénéfice des locataires. Il s’agit toutefois là d’exceptions, soulignent plusieurs avocats en droit du logement.

« Il y a bien des locataires qui se disent que ça ne vaut pas la peine et qui vont abandonner en cours de route », au lieu de contester une reprise de leur logement, relève l’avocat Alexandre B. Romano. Des propriétaires se débarrassent ainsi de leurs locataires pour ensuite relouer le logement rendu vacant à fort prix, ce qui contribue à la « crise du logement », ajoute l’avocate Kimmyanne Brown.

Des demandes refusées

Lise Meloche, pour sa part, a décidé de se battre. Elle a d’ailleurs eu gain de cause plus tôt cette année contre son propriétaire, qui avait tenté de la forcer à quitter le 3 et demie du Plateau-Mont-Royal où elle demeure depuis 2006. Son loyer s’élève à 690 $ par mois.

En mai 2022, le bâtiment où elle occupe un appartement est acheté par un nouveau propriétaire, qui tente ensuite de convaincre la locataire de quitter les lieux en échange d’une compensation financière de 10 000 $, une somme que Mme Meloche refuse.

« Je me suis dit : 10 000 $, c’est bien pour une année, mais je fais quoi ensuite ? Je vais me chercher une tente et dormir dans le parc La Fontaine ? » lance la dame de 65 ans, qui craint de ne pouvoir se permettre de vivre à Montréal si elle doit un jour déménager.

Le propriétaire, Craig Herman, a ainsi fait valoir devant le TAL qu’il souhaitait reprendre ce logement pour y loger son fils de 22 ans, comme le permet la loi. Or, M. Herman a acquis plusieurs propriétés dans les dernières années destinées à être revendues dans les mois suivants, a constaté le TAL. « Il est difficile de croire, alors qu’il est présentement en processus de vendre un immeuble acheté il y a près de six mois, qu’il compte faire différemment cette fois-ci », a ainsi déclaré la juge administrative Camille Champeval, qui a rejeté la demande de reprise de logement du propriétaire, dans une décision rendue le 14 avril dernier.

Lise Meloche, qui affirme avoir vécu un stress énorme pendant cette saga judiciaire, continue pour sa part de craindre pour son droit au maintien dans les lieux.

Les locataires Claude St-Pierre et Patrick Gagnon ont pour leur part obtenu en début d’année près de 24 000 $ en dommages moraux et punitifs après avoir poursuivi leur propriétaire, qu’ils soupçonnaient d’avoir repris leur logement de mauvaise foi à l’été 2020. Ceux-ci déboursaient 590 $ par mois pour leur appartement situé dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, où ils demeuraient depuis 16 ans.

Le propriétaire, qui venait d’acquérir ce bâtiment quelques mois plus tôt, avait fait valoir qu’il comptait procéder à des rénovations majeures dans ce logement pour y demeurer ensuite avec ses proches parents. Or, les locataires ont fait la démonstration devant la juge administrative Francine Jodoin qu’après leur départ vers une résidence pour personnes âgées située à Pointe-aux-Trembles, le propriétaire « n’a jamais réalisé de travaux majeurs dans l’immeuble et qu’il a reloué le logement », où il n’a pas emménagé. Le TAL a ainsi condamné le propriétaire — qui possède plusieurs immeubles à Montréal — à offrir une importante compensation financière à ses anciens locataires pour avoir déraciné ceux-ci de l’arrondissement où ils demeuraient depuis des décennies sans motif valable selon la loi.

Des demandes qui explosent

Les rapports annuels du TAL des six dernières années font état d’une hausse constante des demandes de reprises de logement qui se retrouvent devant le tribunal. Celles-ci concernent les reprises qui sont refusées par les locataires. Le propriétaire doit alors obtenir une autorisation du TAL. Le nombre de demandes de reprises de logement effectuées par des propriétaires devant ce tribunal a ainsi atteint 2540 en un an, entre 2021 et 2022, un record inégalé depuis plus d’une décennie, a constaté Le Devoir.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

« Il faudrait que, dans la loi, on mette plus de restrictions sur la reprise d’un logement pour que le fait de reprendre un appartement soit beaucoup plus difficile à obtenir que ce ne l’est actuellement », constate l’avocat en droit du logement Ernesto Motta. Ce dernier a représenté l’an dernier un locataire de Mercier–Hochelaga, Francis Gauthier, qui a réussi avec succès à convaincre le TAL de refuser une demande de reprise de son logement par le fils du propriétaire, alors âgé de 11 ans. Son loyer est de 830 $ par mois.

« Le but, pour moi, c’est de pouvoir loger mes enfants en haut [où demeure le locataire] pour qu’on cesse d’être entassés l’un sur l’autre », souligne pour sa part le propriétaire, Jean-François Boivin. « On endure ça pour l’instant parce qu’on a d’autres priorités », ajoute M. Boivin, qui entend cependant effectuer une nouvelle demande de reprise pour ce logement, « éventuellement ».

Appliquer la loi

L’article 1970 du Code civil du Québec prévoit qu’un logement « qui a fait l’objet d’une reprise ou d’une éviction ne peut être loué ou utilisé pour une fin autre que celle pour laquelle le droit a été exercé, sans que le tribunal l’autorise ». Le cas échéant, le TAL en fixe le loyer. Or, cette règle est rarement appliquée en pratique, et les amendes prévues pour les contrevenants — de tout au plus 1225 $ pour un particulier — sont dérisoires, déplore l’avocate Kimmyanne Brown.

« Tout commentaire visant à faire modifier la loi doit être soumis aux législateurs », a déclaré au Devoir le porte-parole du TAL, Denis Miron.

Le cabinet de la ministre responsable de l’habitation, France-Élaine Duranceau, n’a pas voulu commenter ce dossier.

Avec Laurianne Croteau et Alex Fontaine