Comment un simple professeur a été livré en pâture aux islamistes

Onze jours. Pas un de plus. C’est ce qu’il aura fallu de temps entre la dénonciation mensongère d’une élève et la décapitation par un djihadiste islamiste du professeur Samuel Paty devant le collège du Bois d’Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine. Onze jours pendant lesquels toutes les passions humaines se feront jour, des plus nobles aux plus abjectes, en passant par la lâcheté et l’indifférence du plus grand nombre. Onze jours qui ne passent pas. Du moins pour ceux qui pensent que l’enseignement public n’est pas une profession comme les autres et que l’acte qui consiste à former des citoyens mérite le respect de tous.

« Ce sont ces onze jours que j’ai voulu raconter afin de décrire l’enchaînement des événements et de capter le fil des responsabilités, l’absence de réactions des autorités et les défaillances de l’État. Cela ne se raconte pas en cinq minutes, avec des raccourcis grossiers », dit Stéphane Simon. Son livre, Les derniers jours de Samuel Paty. Enquête sur une tragédie qui aurait dû être évitée (Plon), arrive à un moment essentiel étant donné que, cet automne, une commission d’enquête sénatoriale reprendra toute l’affaire avant le procès, qui devrait se tenir en 2024.

Mais ce producteur de télévision, qui est aussi journaliste et écrivain à ses heures, avait une autre raison d’écrire ce livre. « Si cette affaire m’a touchée, c’est que je suis moi-même fils, petit-fils et arrière-petit-fils de professeur, dit-il. La disparition tragique de Samuel Paty fut pour moi particulièrement choquante, car je me suis dit qu’il aurait pu être l’un des miens. »

Un « chien de l’enfer »

Enseignants en Vendée dans les années 1930, les grands-parents de Stéphane Simon avaient alors pour mission d’apprendre le français et les valeurs de la République à des enfants qui descendaient des chouans. « Et pourtant, dit-il, ils n’ont jamais eu à supporter des situations comme celles de Samuel Paty. Que s’est-il passé pour qu’en un siècle, non seulement les professeurs ne soient plus respectés, mais pour qu’ils soient exécutés comme des “chiens de l’enfer” » ? Ce sont ces mots que prononça Abdoullakh Anzorov sitôt après avoir décapité Samuel Paty.

Professeur d’histoire-géographie et d’éducation civique, Samuel Paty fut exécuté le 16 octobre 2020 par le Tchétchène Abdoullakh Anzorov, qui ne l’avait jamais vu de sa vie, mais qui était en contact avec des combattants islamistes en Syrie. Depuis onze jours, l’enseignant était la victime d’un faux procès qui tournait en boucle sur les réseaux sociaux. La jeune Zora (prénom fictif) Chnina l’accusait d’avoir forcé les élèves musulmans à quitter la classe pendant qu’il montrait deux caricatures de Mahomet. En réalité, Zora n’avait jamais assisté au cours. Quelques jours plus tôt, comme il le faisait depuis des années, le professeur avait donné un cours d’éducation civique sur la liberté d’expression dans lequel il avait montré quelques instants deux caricatures de Charlie Hebdo récupérées sur un site du ministère de l’Éducation. Jamais il n’a demandé aux musulmans de sortir, mais simplement offert à ceux qui le désiraient de le faire ou de fermer les yeux. Comme le raconte Stéphane Simon, le cours se termina sur cette phrase prémonitoire : « Est-ce que tout cela vaut le coup de perdre la vie ? Car la vie est sacrée… »

« Il m’a fallu 250 pages pour comprendre que, dans cette affaire, il y avait beaucoup de gens qui étaient censés être dans le camp de Samuel Paty, mais qui ont laissé faire, dit-il. Entre ceux qui ne voulaient pas faire de vagues et ceux qui se sont comportés de façon lâche, sans compter ceux qui se sont carrément désolidarisés de Samuel Paty et qui l’ont accablé, il y avait une énorme zone grise qu’il fallait lever. »

Surtout pas de vagues !

Tout au long de ce récit minutieux, on découvre surtout des fonctionnaires paralysés par la peur. Comme le raconte Stéphane Simon, entre ses collègues qui ne se serrent pas les coudes, sa principale qui est tétanisée par un événement qui pourrait porter préjudice à l’école, les policiers qui ne prennent pas la mesure des menaces et les services de renseignement qui ne réagissent pas aux nombreux signalements du tueur sur les réseaux sociaux, Samuel Paty sera laissé à lui-même.

Au fond, dit Stéphane Simon, Samuel Paty aura été la victime de cette attitude qui, face à la propagande islamiste, consiste à ne surtout pas faire de vagues. « C’est une maladie française, mais aussi occidentale. On a peur de passer pour des racistes. On préfère se taire plutôt que d’affronter la réalité et d’écouter ce que Samuel Paty avait à dire. Même si cette jeune fille ment effrontément en prétendant avoir été stigmatisée, la principale va demander au professeur de s’excuser, alors qu’il n’a strictement rien à se faire pardonner. La logique aurait été d’écouter le professeur, de rétablir la vérité et de ne pas s’excuser d’exister. »

L’écrasante majorité des professeurs se sent démunie. Ils préfèrent se taire plutôt que de se prendre des coups. Moi, j’ai fait ce livre pour qu’ils ne se sentent plus seuls.

D’autant que Samuel Paty est un laïc apaisé, explique l’auteur, pas du tout un militant. « C’est quelqu’un qui fait très convenablement son travail. Sans compter que ces caricatures qu’il montre pendant quelques secondes à ses élèves, il les a prises sur le réseau Canopé de l’Éducation nationale, qui propose du matériel pédagogique destiné aux professeurs. »

Au cours de son enquête, Stéphane Simon est remonté jusqu’au ministre de l’Éducation, qui était alors Jean-Michel Blanquer. « Quand il me dit qu’il n’a pas entendu parler de Samuel Paty avant son assassinat, non seulement j’ai des doutes, mais je sais que le fait est remonté à l’Académie et que, normalement, il a dû être signalé au cabinet du ministre. Quand il m’explique qu’une trentaine de faits de ce type se produisent chaque jour, on voit qu’il y a un problème de moyens. À quoi servent ces procédures d’alerte s’il n’y a personne pour les traiter ? »

Un scandale d’État

Les mêmes interrogations visent les services de renseignement qui avaient été alertés à 17 reprises de la dangerosité d’Abdoullakh Anzorov. « Le week-end qui précède la mort de Samuel Paty, il y a encore quatre signalements. Il va falloir que la commission d’enquête sénatoriale nous explique pourquoi rien ne s’est passé. Il y a une dimension de scandale d’État dans cette affaire. »

Le chapitre le plus troublant du livre demeure pourtant celui qui raconte comment, une fois sur les lieux, le djihadiste n’a pu identifier l’enseignant qu’avec l’aide de cinq élèves. Ceux-ci ont d’ailleurs été mis en examen pour « complicité d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste ». Elias, Mohamed, Julien, Idriss et Hicham ont, en effet, désigné la victime au tueur en échange de 300 euros (437 dollars canadiens). Or, selon les échanges qu’ils ont eus avec Anzorov, ils ne pouvaient pas ignorer sa volonté d’en découdre.

« On peut se demander comment des enfants peuvent ainsi désigner un professeur, dit Stéphane Simon. Ces enfants ne savent pas qu’il va être décapité, mais ils savent qu’il va subir une correction. Pendant plusieurs jours, ces élèves ont baigné dans l’idée que ce professeur était islamophobe et qu’il a mal agi. Encore une fois, l’école n’a pas fait corps derrière Samuel Paty. »

Selon l’auteur, ce qu’on appelle l’islamophobie est largement surévalué en France. Sur les 1659 actes antireligieux recensés en 2021, 857 étaient antichrétiens, 589 antisémites et 213 antimusulmans. Signe que le malaise est toujours présent, presque trois ans après les faits, le collège du Bois d’Aulne n’a toujours pas été rebaptisé Samuel Paty. Le buste du professeur qui devait être installé devant l’établissement est toujours dans un entrepôt. Rien de surprenant donc si, selon une enquête réalisée en 2021-2022 auprès de 29 000 enseignants, 53 % considèrent que « la laïcité est menacée » dans leur école.

« L’écrasante majorité des professeurs se sent démunie, dit Stéphane Simon. Ils préfèrent se taire plutôt que de se prendre des coups. Moi, j’ai fait ce livre pour qu’ils ne se sentent plus seuls. »