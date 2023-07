Salle comble au Musi-Café, une décennie plus tard

Vendredi 7 juillet 2023, 20h30, au Musi-Café de Lac-Mégantic. Les gens mangent, assis sagement à leur table. Peu après arrive Dany Flanders, la tête d’affiche de la soirée. Une heure plus tard, les convives chantent à l’unisson et l’espace manque pour danser, à tel point que quelques fêtards finiront par monter sur scène accompagner l’interprète.

Dur à croire que 10 ans plus tôt, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013, un accident ferroviaire allait emporter 47 personnes, dont une trentaine se trouvaient au Musi-Café alors situé sur la rue Frontenac. Devenu un emblème de la tragédie, le resto bar, dont il ne restait que des cendres, a déménagé un an et demi plus tard sur la rue Papineau dans un centre-ville reconstruit à un jet de pierre de la zone dévastée.

Signe de l’importance du lieu, Justin Trudeau s’y est arrêté après la messe commémorative célébrée jeudi. La couverture médiatique des derniers jours est « impressionnante », affirme Vincent Roy, résident de Lac-Mégantic présent au Musi-Café vendredi soir. Plusieurs étaient sur place, comme lui, pour se changer les idées après une semaine éprouvante.

« Prendre le flambeau »

Ce haut lieu festif de la région occupe une place de choix dans le coeur des citoyens. Katie Stapels en est bien consciente, elle qui a acheté le Musi-Café au début 2022 avec son conjoint Martin Lacombe, natif de Lac-Mégantic, et leur partenaire d’affaire, le chef David Biron.

« On n’est pas venu ici pour le Musi-Café, dit-elle, mais c’est en habitant ici qu’on s’est rendu compte que c’était vraiment un endroit très important pour Mégantic. » C’est ainsi qu’ils prirent la relève de Yannick Gagné, qui était propriétaire au moment du drame. Ce dernier confiait au Devoir, en 2014, que la reconstruction du restaurant fut éprouvante. Il demeure toutefois impliqué dans la programmation des spectacles.

Durant les dernières semaines, Katie Stapels a vécu un déluge d’émotions en tant que nouvelle propriétaire d’un lieu iconique, mais aussi comme résidente qui n’habitait pas en ville au moment de l’accident. Lorsqu’elle s’est établie à Lac-Mégantic il y a près de trois ans, elle a compris l’importance symbolique de l’endroit. Elle ne pouvait pas faire abstraction du passé. « On prend le flambeau, avec nos couleurs, tout en gardant l’essence du départ », explique-t-elle.

De Hollywood à Lac-Mégantic

Quant au choix de l’artiste pour animer cette soirée unique, il s’est imposé : Dany Flanders, un interprète qui a Lac-Mégantic tatoué sur le coeur. Celui qui fait carrière à Hollywood, en Floride, a lui-même offert de participer aux commémorations.

Le chanteur, originaire de Stanstead, a participé à la première saison de La Voix en 2013. La même année, quelques jours après le déraillement, il reprenait la chanson Hallelujah de Leonard Cohen, en français et ayant adapté les paroles aux circonstances, dans un spectacle au Vieux Clocher, à Magog. C’est avec cette chanson qu’il lancera les festivités au Musi-Café dix ans plus tard.

Photo: Alex Fontaine Le Devoir

Commémorer une tragédie est lourd en émotions, certes, mais il n’était pas question pour Dany Flanders de laisser la tristesse prendre toute la place. « [Il] faut se rappeler de tout le monde, il ne faut pas passer à côté, mais la vie continue et il faut avoir du plaisir aussi », disait-il en entrevue avant le spectacle. Après coup, on constate que c’est mission accomplie. Trois heures de spectacle plus tard, l’énergie de la salle est toujours à son comble.

Malgré tout, durant la soirée, bien que la méganticoise Mélanie Campagna ait dansé avec aplomb, elle rappelle que ce n’est qu’un baume sur des blessures encore profondes. Elle connaît plusieurs personnes qui sont mortes dans les événements tragiques de 2013. Sortir fait du bien, dit-elle, mais « on ne s’en remettra jamais ».

Les activités pour souligner la décennie qui s’achève prendront fin ce samedi avec un « concert réconfort » au parc des Vétérans. Ces derniers jours, à Lac-Mégantic, les gens semblaient tiraillés entre l’importance de se souvenir et le désir d’aller de l’avant. Vendredi soir, au Musi-Café, on constatait que faire la fête ne veut pas dire oublier.