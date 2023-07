Si vous les avez manqués

«Offboarding», «quiet firing», «ikigaï»...Parlez-vous RH?

Rien ne va plus. La performativité par l’empowering, le nudge et le job crafting dans l’océan bleu deviennent aussi vitaux que l’upskilling, les soft skills et l’ikigaï pour contrer le quiet firing. Tous ces mots du bizness insupportablement cool se retrouvent décortiqués dans la délicieuse et instructive chronique « L’argot de bureau » publiée dans le quotidien Le Monde depuis deux ans. La recension, accompagnée chaque fois d’une explication un brin ironique, rassemble déjà une soixantaine de notions.