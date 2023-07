«C’est des enfants qui grandissent à travers des écrans de téléphone»

Du jour au lendemain, le 22 juin dernier, les délais pour le parrainage d’un conjoint à partir du Québec se sont allongés de 8 à 10 mois. Ils atteignent maintenant 24 mois pour un partenaire à l’étranger qui veut s’installer dans la province, ce qui représente 10 mois de plus que dans le reste du Canada. Des centaines de familles déchirées lancent un cri du coeur, tandis que des professionnels de l’immigration s’inquiètent que le seuil du Québec soit déjà atteint pour cette catégorie en 2023.

Le programme de regroupement familial permet aux citoyens canadiens et aux résidents permanents de parrainer un membre de leur famille en s’engageant à subvenir financièrement à ses besoins pour une période de 3 à 20 ans, selon le lien familial.

Le matin du 22 juin dernier, la consultante en immigration Johanne Boivin-Drapeau parle à sa cliente Jessica Desrochers. « Sois forte, on continue, on est presque rendues », lui dit-elle alors. Cette femme de Saint-Jérôme a alors un dossier en traitement depuis plus de 14 mois.

Puisque Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) leur a indiqué tout au long du processus que le délai serait de 15 mois, elles ont bon espoir que le mari et père de la fille de cette Québécoise pourra bientôt prendre l’avion. Le site du ministère fédéral indique alors des délais de 16 mois, un nombre qui a peu varié depuis au moins décembre 2022, selon plusieurs captures d’écran au fil du temps consultées par Le Devoir.

Mme Desrochers a rencontré son mari actuel en République dominicaine en 2019 et ils se sont mariés en 2021. En mai 2022, une petite fille est née de leur union après une grossesse difficile qui a forcé la femme à rester clouée au lit pendant plusieurs mois. Le père n’a pas pu la soutenir dans la vie quotidienne, ni même assister à l’accouchement, puisqu’un visa de visiteur lui a été refusé.

« Il a raté toutes les premières de son enfant : premier mot, premier pas, premier repas. Ils se voient par vidéo, mais ce n’est pas pareil », dit la femme de 38 ans.

Alors qu’elle croyait que cette douloureuse situation tirait enfin à sa fin, elle se trouve aujourd’hui atterrée. Le 23 juin, elle se rend elle-même sur le portail d’IRCC et constate que les délais sont plutôt passés à 24 mois pour les demandes faites à partir du Québec. « Je suis en colère, je suis triste. J’ai beaucoup de difficulté à trouver les mots parce que je ne vois pas le jour où on sera ensemble, je vois juste embûche après embûche », dit-elle au téléphone, la gorge nouée.

Toujours plus long au Québec

Les parrains interrogés sont aussi consternés par la différence des délais entre le Québec et le reste du pays. Au moment où ces lignes étaient écrites, il fallait 14 mois dans n’importe quelle autre province pour être réuni avec un partenaire étranger.

Photo: Mouna Eid

Une différence qui alimente « un sentiment d’injustice », dit l’un d’eux. Ingénieur informatique francophone qui se décrit comme « parfaitement intégré au Québec » depuis son arrivée en 2015, l’homme exprime son « exaspération » et sa « profonde déception » dans une lettre acheminée au premier ministre François Legault.

Il ne souhaite pas révéler son nom publiquement, par peur de nuire au dossier de parrainage de sa femme, a-t-il expliqué en contactant Le Devoir, qui a vérifié son identité. Il retourne l’expression du premier ministre lors de sa campagne de 2018 : « En prendre moins, mais en prendre soin. » « Prendre soin d’un immigrant n’inclut pas également de s’assurer que sa famille puisse le rejoindre dans des délais raisonnables ? » demande-t-il.

Le programme de regroupement familial est géré conjointement par les deux ordres de gouvernement, mais c’est Québec qui fixe les volumes qu’il souhaite accueillir. Les demandeurs obtiennent d’abord un certificat de sélection du Québec, puis leur dossier passe entre les mains du ministère fédéral.

Il y avait ainsi environ 36 800 personnes en attente de regroupement à IRCC en date du 2 mai dernier, selon le ministère québécois de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). L’avocate Laurence Trempe parle d’un « effet d’entonnoir » à cause des cibles basses du Québec.

Le maximum de 10 600 pour 2023 est en effet sous la moyenne des 10 dernières années, à un moment où la population a pourtant grandi et « où les gens voyagent de plus en plus et tombent amoureux à l’étranger », observe-t-elle.

Les dossiers ont beau être approuvés plutôt rapidement par la province, « si le Québec dit “c’est ça, notre cible”, [le ministère fédéral] va arrêter de traiter les dossiers », explique celle qui est aussi coprésidente de l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration.

Ce goulot d’étranglement, à l’origine de cet inventaire en attente, existe pour toutes les catégories d’immigration économique, « mais quand on parle du programme de parrainage, c’est encore plus sensible. Il s’agit de permettre aux gens de vivre avec leurs proches », affirme Me Trempe.

Des agents d’immigration fédéraux ont affirmé au téléphone à certaines personnes, dont à la consultante Johanne Boivin-Drapeau, que l’allongement soudain des délais signifie que le seuil de 10 600 pour 2023 fixé par Québec est déjà atteint, en moins de six mois.

Le MIFI dément cette information. Ce sont plutôt 4800 personnes qui ont été admises, dit-on au Devoir. Mais ce nombre date du 30 avril 2023. Aucune des informations fournies ne permet donc de conclure que le seuil n’a pas été atteint depuis lors, c’est-à-dire dans les deux derniers mois.

L’an dernier, la cible de Québec pour le regroupement familial avait été atteinte avant la fin de l’année, soit au 30 septembre ou avant, selon le Plan d’immigration 2023.

Des vies écartelées

La Lavalloise Mouna Eid raconte une histoire en tous points semblable à celle de Jessica Desrochers. Après avoir épuisé des économies pourtant substantielles, elle n’a pas vu son mari, un Dominicain, depuis plus de sept mois. Ils sont en relation depuis bientôt cinq ans et ont eux aussi franchi à peu près toutes les étapes d’immigration : « Il perd l’espoir de pouvoir venir ici. »

Née avant la demande de parrainage, leur fille a maintenant trois ans et, malgré maintes tentatives de voir où en est leur dossier, Mme Eid déplore « une absence totale de transparence » et des « réponses automatisées » de la part d’IRCC.

« C’est des enfants qui grandissent à travers des écrans de téléphone, ce n’est pas humain », souligne pour sa part Mme Boivin-Drapeau. Cette consultante spécialisée en regroupement familial représente 219 familles auprès d’IRCC en ce moment, « et elles ont toutes besoin désespérément de réponses claires ».

Chez Bousso, qui a demandé de taire son nom de famille pour ne pas nuire à sa demande de résidence permanente, les longs délais ont causé un « énorme stress », raconte-t-elle depuis Dakar, au Sénégal. « Rien ne s’est déroulé comme on voulait, au point où j’ai fait une fausse couche », dit-elle, tenant la situation pour responsable. Son mari, qui est québécois, a passé du temps avec elle là-bas, mais ses deux visas de visite à elle pour le Canada ont été refusés. « Je trouve ça cruel », expose-t-elle, se disant « archiprête » à s’établir et à fonder une famille.

Photo: Mouna Eid